Phú Quốc - Nơi East West Brewing đặt trọn trải nghiệm và giới thiệu Good times lager

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của East West Brewing tại Phú Quốc, cùng thời điểm giới thiệu dòng bia Good times lager , cho thấy cách một thương hiệu bia thủ công lựa chọn gắn kết sản phẩm với địa điểm “đúng tinh thần”.

Không gian thưởng thức bia như một phần của kỳ nghỉ

Tọa lạc bên bờ biển, nhà hàng East West Brewing - Phú Quốc được định hình như một điểm dừng chân dành cho những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn. Thay vì tái hiện mô hình taproom truyền thống, không gian tại đây được xây dựng theo hướng mở, nơi biển, gió và ánh sáng tự nhiên trở thành một phần của trải nghiệm.

Hoàng hôn tại East West Brewing - Phú Quốc không đơn thuần là cảnh nền, mà là “thời điểm vàng” trong ngày, khi không gian trở nên dịu lại, nhịp sống chậm hơn và mọi hoạt động dường như xoay quanh việc tận hưởng. Việc thưởng thức bia, vì thế, không còn là một hành vi riêng lẻ, mà trở thành một phần tự nhiên của kỳ nghỉ - nhẹ nhàng, thoải mái và không gò bó.

Nhà hàng mới và chiến lược đầu tư dài hạn tại đảo ngọc

Việc East West Brewing mở nhà hàng tại Phú Quốc không chỉ nhằm mở rộng hệ thống hiện diện, mà thể hiện một chiến lược đầu tư dài hạn vào trải nghiệm. Nhà hàng được thiết kế để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách:

- Những buổi chiều ngắm hoàng hôn bên biển

- Bữa tối thư giãn trong không gian mở

- Các buổi gặp gỡ bạn bè, tiệc riêng hay sự kiện mang tính nghỉ dưỡng

Cách tổ chức không gian cho phép East West Brewing tiếp cận du khách không chỉ với vai trò một thương hiệu bia, mà như một điểm đến - nơi mọi yếu tố từ cảnh quan, ẩm thực đến bia tươi được kết nối liền mạch.

Good times lager - Dòng bia sinh ra từ tinh thần Phú Quốc

Trong thế giới bia thủ công, lager thường được xem là phong cách khó thực hiện dù vẻ ngoài có phần giản dị. Khi không có hương vị mạnh để che phủ, mọi yếu tố từ nguyên liệu, quy trình lên men đến kiểm soát chất lượng đều phải đạt độ chính xác cao.

Good times lager của East West Brewing được xây dựng trên nền tảng đó:

- Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng

- Thời gian lên men và ủ bia kéo dài, kiểm soát chặt chẽ

- Tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ ổn định và tính nhất quán

Kết quả là một dòng lager phù hợp với khí hậu nhiệt đới, văn hóa uống bia mang tính xã hội của người Việt, đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của một thương hiệu bia thủ công.

Thưởng thức Good times lager tại Phú Quốc vì thế mang tính bối cảnh rõ rệt: một ly bia đúng lúc, giữa không gian mở, khi ngày dần trôi về chiều và biển bắt đầu dịu lại.

Ẩm thực và trải nghiệm đa tầng

Bên cạnh bia, nhà hàng East West Brewing - Phú Quốc hoàn thiện trải nghiệm bằng ẩm thực và cách phục vụ linh hoạt. Thực đơn được xây dựng để dễ kết hợp với nhiều dòng bia khác nhau trong danh mục của East West Brewing, từ IPA, Pale Ale đến lager và các dòng bia nhẹ.

Không gian nhà hàng cho phép du khách lựa chọn nhiều cách trải nghiệm:

- Ngồi sát biển, tận hưởng gió và ánh hoàng hôn

- Khu vực riêng tư cho các buổi tiệc nhỏ

- Những khoảng không gian mở cho các nhóm đông

Cách tiếp cận này cho thấy East West Brewing không chỉ bán bia, mà tạo ra “không gian thưởng thức” - Nơi bia hòa vào đời sống, thay vì đứng tách biệt như một sản phẩm cần được chú ý quá mức.

Khi địa điểm và sản phẩm cộng hưởng

Việc ra mắt Good times lager song song với sự hiện diện của nhà hàng mới tại Phú Quốc phản ánh cách East West Brewing kết nối địa điểm và sản phẩm. Phú Quốc không chỉ là nơi đặt một điểm bán, mà là bối cảnh giúp dòng bia mới thể hiện rõ nhất tinh thần của mình: Chia sẻ, thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc.

Đây cũng là cách thương hiệu thể hiện sự ưu ái dành cho đảo ngọc - Đầu tư vào không gian, trải nghiệm và sản phẩm để du khách có thể cảm nhận trọn vẹn hơn, thay vì chỉ “ghé qua”.

Một tinh thần quen thuộc trong bối cảnh mới

Được thành lập tại Việt Nam từ năm 2017, East West Brewing Co. là một trong những thương hiệu bia thủ công tiên phong, với danh mục bia đạt nhiều giải thưởng quốc tế và hệ thống taproom tại nhiều thành phố lớn. Dù ở bất kỳ đâu, thương hiệu này vẫn giữ định hướng nhất quán: cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và sự dễ thưởng thức.

Tại Phú Quốc, tinh thần ấy được đặt trong một bối cảnh khác - nơi hoàng hôn, biển và nhịp sống chậm khiến việc thưởng bia trở nên nhẹ nhàng hơn. Không quá ồn ào, không cần phô trương, chỉ là một không gian đúng tinh thần, một dòng bia phù hợp, và những khoảnh khắc được tận hưởng trọn vẹn giữa đảo ngọc.

Đã uống rượu bia thì không lái xe.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần East Brewing

Địa chỉ: Lầu 10, số 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam