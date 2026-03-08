Đem cả xác máy bay và vỏ bom ra trưng bày, 2 không gian nghệ thuật mới ở Bảo tàng Hà Nội khiến nhiều người nổi da gà

Nếu nhắc tới bảo tàng, nhiều người thường nghĩ ngay đến những phòng trưng bày hiện vật lịch sử khá trang nghiêm. Tuy nhiên, khi ghé qua Bảo tàng Hà Nội thời gian này, du khách có thể bắt gặp 2 không gian nghệ thuật sắp đặt khá đặc biệt - nơi mà câu chuyện về quá khứ và hiện tại được kể bằng một cách rất khác.

2 không gian trưng bày mang tên "Chiến tranh và Hòa bình" và "Vũ điệu xuân" đã chính thức mở cửa từ ngày 02/3/2026. Đây là những không gian nghệ thuật được xây dựng theo hình thức sắp đặt đương đại, mang đến cho người xem một trải nghiệm vừa thị giác vừa cảm xúc.

Điểm thú vị là dù cùng xuất hiện trong một khu vực, 2 không gian này lại mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau.

Video: 2 không gian nghệ thuật mới ở Bảo tàng Hà Nội

Không gian để lắng lại: "Chiến tranh và Hòa bình"

Không gian "Chiến tranh và Hòa bình" do hai nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong thực hiện, mở ra một góc nhìn khá đặc biệt về ký ức chiến tranh.

Ở đây, các nghệ sĩ sử dụng những mảnh xác máy bay và vỏ bom để tạo nên một cấu trúc sắp đặt hoàn toàn mới. Những mảnh kim loại thô ráp, lạnh và nặng nề của quá khứ được đặt cạnh các chất liệu mềm mại như lụa, giấy dó, giấy dứa hay sơn mài. Sự kết hợp này tạo nên một sự đối lập khá rõ ràng: một bên là dấu tích của chiến tranh, một bên là những chất liệu truyền thống mang tính chữa lành và tái sinh.

Khi bước vào không gian này, nhiều người có thể cảm nhận một bầu không khí khá tĩnh lặng. Thay vì kể lại chiến tranh theo cách trực diện, trưng bày gợi mở một hành trình suy tưởng - nơi người xem tự nhìn lại quá khứ và cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Những hình ảnh có phần chân thực khiến người xem không khỏi nổi da gà.

Không gian đầy năng lượng: "Vũ điệu xuân"

Nếu "Chiến tranh và Hòa bình" mang màu sắc trầm lắng thì "Vũ điệu xuân" của nghệ sĩ Đức Phương lại tạo cảm giác hoàn toàn ngược lại.

Ngay từ xa, người xem có thể nhận ra một cấu trúc tre khá lớn, trên đó treo hàng loạt roi tuồng nhiều màu sắc. Những dải màu này đung đưa theo gió, tạo nên cảm giác chuyển động liên tục như một "bản hòa ca thị giác".

Chất liệu tre mộc mạc - vốn rất quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt - kết hợp với những màu sắc rực rỡ khiến không gian trở nên sinh động hơn. Theo chia sẻ của nghệ sĩ, cảm hứng của tác phẩm đến từ roi tuồng trong nghệ thuật sân khấu truyền thống, một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về tinh thần và khí phách nhân vật.

Nhờ cách sắp đặt này, tác phẩm vừa gợi nhắc văn hóa dân gian, vừa mang hơi thở của nghệ thuật đương đại.

Hai không gian - một cuộc đối thoại

Dù mang 2 phong cách khác nhau, cả 2 không gian trưng bày lại gặp nhau ở một điểm chung: sự đối thoại giữa ký ức và hiện tại.

Một bên gợi nhắc quá khứ chiến tranh để người xem suy ngẫm về hòa bình. Bên kia lại mang đến hình ảnh mùa xuân 0 biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng.

Sự kết hợp này cũng cho thấy một cách tiếp cận mới của bảo tàng: không chỉ lưu giữ hiện vật, mà còn trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật, nơi di sản có thể được kể lại bằng những ngôn ngữ mới.

Vì vậy, nếu có dịp ghé Bảo tàng Hà Nội thời gian này, ngoài việc tham quan các khu trưng bày quen thuộc, bạn cũng có thể dạo qua hai không gian sắp đặt này - nơi mà chỉ trong vài bước chân, người xem có thể đi từ những suy tưởng về quá khứ đến cảm giác tươi mới của mùa xuân.