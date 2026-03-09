Cùng một villa ở Vũng Tàu, nơi báo giá 6 triệu, nơi chỉ hơn 2 triệu/đêm: 3 dấu hiệu nhận biết trang giả

Mùa hè đang đến gần, nhu cầu tìm villa, khách sạn hay các khu nghỉ dưỡng cho những chuyến du lịch gia đình cũng bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, chỉ vì tâm lý muốn tìm chỗ ở giá rẻ, không ít người đã vô tình rơi vào bẫy lừa đảo khi đặt phòng trên mạng. Một câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây là ví dụ điển hình.

Theo thông tin trên báo Phụ Nữ Mới, một nhóm khách đã liên hệ hỏi thuê căn villa với mức giá khoảng 6 triệu đồng mỗi đêm. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi, vị khách liên tục mặc cả và đề nghị giảm xuống chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/đêm.

Phía villa cho biết mức giá này thấp hơn nhiều so với giá thuê thông thường nên không thể chấp nhận. Sau khi thương lượng không thành, nhóm khách quyết định bỏ đi tìm một villa khác với giá rẻ hơn trên mạng.

Ảnh T.D.Villa

Tin nhắn mặc cả giá căn villa (Ảnh T.D.Villa)

Thế nhưng chỉ ít lâu sau, người này lại quay lại liên hệ với chủ villa ban đầu để "cầu cứu". Theo những đoạn tin nhắn giữa 2 bên được đăng tải, sau khi cung cấp ảnh cho chủ villa ban đầu, người chủ villa nhận ra hình ảnh căn villa giá 2,5 triệu khách vừa thuê được lại chính là căn giá 6 triệu của mình. Tức là cùng 1 căn, giá bên cung cấp kia lại báo rẻ hơn rất nhiều so với ban đầu.

Kết quả, khách hàng khi đến địa chỉ được cung cấp, phát hiện nơi đó không giống như hình ảnh quảng cáo, người cho thuê cũng không còn liên lạc được và khoản tiền đặt cọc coi như mất trắng.

Diễn biến sau đó (Ảnh Ảnh T.D.Villa)

Vì sao nhiều người dễ sập bẫy villa giá rẻ?

Theo các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch, villa nguyên căn tại những điểm đến như Vũng Tàu thường có mức giá khá ổn định. Tùy vào vị trí, diện tích và tiện ích như hồ bơi riêng hay gần biển, giá thuê có thể dao động từ khoảng 4 đến 10 triệu đồng mỗi đêm.

Tuy vậy, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều quảng cáo villa với giá chỉ từ 1–2 triệu đồng/đêm nhưng lại có hình ảnh rất sang trọng. Điều này dễ khiến du khách tin rằng mình đang tìm được một “món hời”.

Bên cạnh đó, các trang giả mạo thường sử dụng hình ảnh đẹp được lấy từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Một số fanpage còn tạo giao diện chuyên nghiệp, đăng tải nhiều bình luận tích cực hoặc đánh giá giả để tạo cảm giác uy tín.

Ảnh minh họa

Khi khách liên hệ, người cho thuê thường yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc ngay để giữ phòng, đặc biệt trong các dịp cuối tuần hoặc mùa cao điểm. Tâm lý sợ mất chỗ khiến nhiều người vội vàng chuyển tiền mà chưa kiểm tra kỹ thông tin.

Trên thực tế, báo Dân trí từng phản ánh tình trạng nhiều du khách mất tiền cọc vì các “biệt thự ma” tại Vũng Tàu. Các đối tượng lừa đảo thường đăng quảng cáo villa sang trọng với giá rẻ, sau đó yêu cầu chuyển khoản đặt cọc từ vài triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Trường hợp từng bị lừa đảo mất 2,5 triệu đồng khi thuê "biệt thự ma" ở Vũng Tàu từng được báo Dân Trí đưa tin (Ảnh NVCC)

3 dấu hiệu nhận biết villa cho thuê có thể là lừa đảo

Các chuyên gia du lịch cho rằng, người thuê hoàn toàn có thể nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ nếu chú ý một số điểm cơ bản.

Trước hết là mức giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung. Nếu một villa rộng rãi, có hồ bơi riêng và gần biển nhưng giá chỉ khoảng 1–2 triệu đồng/đêm, du khách nên đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này.

Dấu hiệu thứ hai là yêu cầu chuyển khoản đặt cọc quá nhanh. Nhiều trang cho thuê giả mạo thường giục khách chuyển tiền ngay với lý do “sắp có người khác đặt” hoặc “cuối tuần rất đông khách”. Trong khi đó, các đơn vị cho thuê uy tín thường cung cấp thông tin rõ ràng, thậm chí có hợp đồng hoặc hóa đơn xác nhận.

Dấu hiệu thứ ba là thông tin villa khó kiểm chứng. Một số địa chỉ không thể tìm thấy trên bản đồ, hình ảnh villa trùng lặp với nhiều nơi khác trên internet hoặc không xuất hiện trên các nền tảng đặt phòng phổ biến.

Tóm lại, tốt hơn hết, trước khi tiến hành chuyển tiền đặt phòng, du khách nên kiểm tra kỹ thông tin villa, tìm kiếm hình ảnh trên internet hoặc yêu cầu chủ nhà cung cấp video thực tế của căn villa. Ngoài ra, việc đặt phòng qua các nền tảng uy tín cũng giúp giảm rủi ro.