Mặc cả villa Vũng Tàu từ 6 triệu xuống 2 triệu không thành, vị khách quay lại "cầu cứu" chủ nhà vì sập bẫy lừa đảo

Mới đây, một câu chuyện dở khóc dở cười của chủ căn villa tại Vũng Tàu - Trần Duy Villa khi chia sẻ về trải nghiệm tiếp đón một vị khách đặc biệt đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một màn ngã giá thông thường mà còn đẩy kịch tính lên cao trào bởi những tình tiết tréo ngoe phía sau.

Trần Duy Villa đã chia sẻ câu chuyện của mình khi gặp phải vị khách đặc biệt. Ảnh: NVCC

Vị khách này muốn thuê villa 6 triệu với mức giá 2 triệu. Ảnh: NVCC

Ngay từ những dòng tin nhắn đầu tiên, vị khách này đã khiến chủ nhà phải bất ngờ khi thẳng thừng yêu cầu giảm giá một căn villa cao cấp từ mức niêm yết 6 triệu đồng xuống chỉ còn 2 triệu đồng mỗi đêm. Với lý lẽ rằng nếu không cho thuê thì căn nhà cũng chỉ để trống cho ma ở, vị khách còn không ngần ngại so sánh khập khiễng giữa một không gian nghỉ dưỡng riêng tư với các resort 5 sao có buffet sáng để gây áp lực về giá.

Sự việc tưởng chừng đã khép lại sau lời từ chối khéo léo của chủ nhà, nhưng sau đó, vị khách nhắn tin khoe với chủ villa cũ rằng mình đã đặt được một lựa chọn khác sát biển với giá chỉ 2,5 triệu đồng, kèm theo tấm ảnh phòng khách nhìn thẳng ra biển để chứng minh cho sự lựa chọn của mình.

Ảnh: NVCC

Trớ trêu thay, tấm ảnh đó chính là hình ảnh độc quyền của căn villa 6 triệu mà chủ nhà ban đầu đang sở hữu. Hóa ra, vì quá nôn nóng tìm kiếm một mức giá rẻ bất ngờ, vị khách đã vô tình sập bẫy của những đối tượng lừa đảo chuyên lấy hình ảnh gốc của các cơ sở lưu trú để chào mời giá ảo trên các hội nhóm du lịch.

Sau đó, khi vị khách tìm đến địa chỉ được cung cấp thì chỉ thấy một căn nhà cấp bốn cũ kỹ đóng cửa im lìm, khác xa với hình ảnh quảng cáo lung linh ban đầu. Lúc này, kẻ lừa đảo đã hoàn toàn biến mất cùng số tiền cọc. Thay vì rút kinh nghiệm, người này lại quay lại đề nghị chủ villa ban đầu giảm giá xuống còn 3 triệu đồng để bù đắp cho khoản tiền 2,5 triệu đồng vừa bị lừa mất. Trước yêu cầu vô lý và cách hành xử khó hiểu này, chủ nhà không trả lời gì thêm và kết thúc câu chuyện tại đây.

Chủ villa kết thúc câu chuyện tại đây sau khi vị khách bị lừa mất 2,5 triệu. Ảnh: NVCC

Thực tế, câu chuyện này là bài học đắt giá cho bất kỳ ai có tâm lý muốn tìm phòng rẻ khi đặt phòng qua mạng mà bỏ qua những quy tắc cơ bản về giá niêm yết. Mỗi cơ sở lưu trú đều có khung giá được tính toán kỹ lưỡng dựa trên chi phí vận hành, vị trí và chất lượng dịch vụ thực tế. Việc một căn villa sang trọng có mức giá thấp hơn một nửa so với mặt bằng chung luôn là một dấu hiệu cảnh báo đỏ mà người đi du lịch cần tỉnh táo nhận diện. Việc tôn trọng mức giá niêm yết và tìm hiểu kỹ uy tín của người cho thuê không chỉ bảo vệ túi tiền của du khách mà còn đảm bảo cho một kỳ nghỉ trọn vẹn.