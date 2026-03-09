Cả Hà Nội phát sốt vì những cây hoa này: Chỗ đẹp như ngôn tình, nơi đã xác xơ - đi nhầm phí công vô ích!

Mỗi khi tháng 3 về, Hà Nội lại bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm - mùa của những tán hoa nở rộ. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, thành phố như thay một chiếc áo mới với đủ sắc màu: hoa sưa trắng tinh khôi, hoa ban tím dịu dàng và hoa phong linh vàng rực rỡ.

Không khó để nhận ra điều đó khi lướt mạng xã hội. Những ngày gần đây, chỉ cần mở TikTok hay Facebook, người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt video và bức ảnh check-in dưới tán hoa. Có những cây hoa bỗng trở nên nổi tiếng chỉ sau vài ngày, được dân mạng gọi vui bằng những cái tên như "top 1 server", "cây hoa hot nhất Hà Nội" hay "background quốc dân mùa xuân".

Thế nhưng nếu chỉ nhìn ảnh trên mạng rồi vội vàng tìm đến, nhiều người có thể sẽ hơi bất ngờ. Bởi thực tế, mỗi địa điểm lại có một câu chuyện riêng: có nơi đẹp đúng như lời đồn, có nơi chủ yếu để… đứng ngắm, và cũng có chỗ hoa đã bắt đầu qua thời điểm rực rỡ nhất.

Video: Thực tế những cây hoa ở Hà Nội đang hot rần rần khắp MXH

Cây hoa sưa ở Pico Xuân Thủy - "top 1 server" mùa hoa sưa năm nay

Địa điểm đầu tiên phải nhắc tới chắc chắn là cây hoa sưa ở tòa nhà Pico Xuân Thủy - cái tên đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội những ngày gần đây. Khắp nơi đều truyền tai nhau rằng đây là một trong những cây hoa đẹp nhất Hà Nội mùa này. Và khi đến tận nơi, phải thừa nhận rằng khung cảnh thực sự rất ấn tượng.

Cây sưa có tán khá rộng, khi vào mùa hoa nở trắng gần như toàn bộ cành. Từ xa nhìn lại, cả tán cây giống như một đám mây trắng lớn lơ lửng giữa khoảng trời. Khi gió thổi nhẹ, từng cánh hoa nhỏ rơi xuống lả tả, tạo cảm giác rất nhẹ nhàng và thơ mộng.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi nơi này được dân mạng gọi vui là "top 1 server mùa hoa sưa".

Tuy nhiên, có một điểm khiến nhiều người hơi bất ngờ khi tới đây. Cây hoa nằm trong khu vực chung cư nên không gian xung quanh khá hạn chế. Không có nhiều khoảng trống để đứng chụp ảnh từ xa, vì vậy đa số mọi người thường chỉ ghé qua để ngắm hoa hoặc chụp nhanh vài tấm hình. Nói cách khác, đây là một địa điểm đẹp để ngắm nhìn, nhưng không hẳn là nơi lý tưởng để chụp ảnh sống ảo lâu.

Hoa sưa đường Thanh Niên - nơi check-in "dễ thở" nhất

Nếu muốn tìm một cây hoa sưa vừa đẹp vừa có không gian chụp ảnh thoải mái hơn, nhiều người đang đổ về đoạn giữa đường Thanh Niên, khu vực Hồ Tây. Cây hoa sưa ở đây cũng đang nở rộ với sắc trắng phủ kín tán cây. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, từng chùm hoa nhỏ li ti đan vào nhau, tạo thành một lớp trắng mềm mại.

Điểm khiến địa điểm này trở nên đặc biệt nằm ở vị trí của nó. Cây nằm ngay sát Hồ Tây, phía trước là mặt nước rộng và thoáng. Nhờ vậy, khi chụp ảnh, background không chỉ có tán hoa mà còn có thêm mặt hồ và bầu trời phía xa. Chính vì vậy, chỉ cần đứng đúng góc là đã có thể chụp được những bức ảnh rất "ăn hình".

Không khó để bắt gặp cảnh nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh dưới tán hoa. Thậm chí, nhiều người còn mang theo máy ảnh chuyên nghiệp hoặc tripod để ghi lại khoảnh khắc mùa hoa.

Cây hoa sưa ở số 2 Hoa Lư - góc nhỏ nhưng vẫn hút người

Một địa điểm khác cũng được nhắc tới khá nhiều là cây hoa sưa ở số 2 Hoa Lư.

So với hai nơi trên, cây hoa ở đây không quá lớn và hoa cũng không nở dày đến mức trắng xóa cả tán. Tuy nhiên, nhờ vị trí nằm trên con phố khá thoáng nên vẫn tạo ra một góc chụp khá đẹp.

Khi hoa nở, những chùm sưa trắng rủ xuống phía dưới, kết hợp với hàng cây xanh xung quanh tạo nên khung cảnh khá dịu dàng. Chính vì vậy, dù không "viral" mạnh như cây sưa ở Xuân Thủy hay Thanh Niên, nơi này vẫn thu hút khá nhiều người ghé qua chụp ảnh mỗi ngày.

Hoa ban tím quanh Hồ Tây - sắc tím dịu dàng của mùa xuân Hà Nội

Không chỉ có hoa sưa, hoa ban tím cũng đang bước vào thời điểm đẹp nhất.

Dạo quanh khu vực Hồ Tây vào thời gian này, không khó để bắt gặp những cây ban tím đang nở hoa. Từng chùm hoa màu tím nhạt bung nở trên các cành cây, nổi bật giữa nền trời xanh và hàng cây xanh mát.

Khác với hoa sưa trắng nhẹ nhàng, hoa ban mang sắc tím dịu, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa thanh bình. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ thường chọn những con đường quanh Hồ Tây để chụp ảnh vào mùa này. Chỉ cần đứng dưới tán hoa, phía sau là mặt hồ rộng lớn, khung cảnh đã đủ để tạo nên một bức ảnh rất "Hà Nội".

Đường Hoàng Diệu - tụ điểm hoa ban quen thuộc mỗi mùa

Nếu nói về con đường ngắm hoa ban nổi tiếng nhất Hà Nội, nhiều người chắc chắn sẽ nhắc tới đường Hoàng Diệu.

Con đường này gần như năm nào cũng trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi khi mùa hoa ban đến. Hai bên đường là hàng cây ban tím nở rộ, tạo thành một khung cảnh khá đặc trưng của Hà Nội vào đầu mùa xuân.

Những ngày hoa nở đẹp, nhiều người dừng xe ven đường chỉ để chụp vài bức ảnh dưới tán hoa. Ánh nắng nhẹ chiếu qua từng chùm hoa tím, rơi xuống mặt đường và vỉa hè tạo nên một khung cảnh rất thơ.

Hoa phong linh ở Lý Thường Kiệt - tiếc là đã qua thời điểm đẹp nhất

Bên cạnh hoa sưa và hoa ban, hoa phong linh vàng cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Một trong những địa điểm được nhắc tới nhiều nhất là cây phong linh ở ngã tư Lý Thường Kiệt, nhìn từ phía nhà tù Hỏa Lò.

Vào thời điểm hoa nở rộ, cây phong linh này gần như phủ kín sắc vàng rực rỡ. Những chùm hoa vàng tươi nổi bật giữa dãy phố cổ kính khiến nhiều người phải dừng lại ngắm.

Tuy nhiên, nếu tới đây vào thời gian này, có thể bạn sẽ hơi tiếc. Bởi hoa đã bắt đầu tàn, những chùm hoa vàng rực trước đó không còn nhiều như trước nữa. Vì vậy, nếu đang có ý định ghé qua chỉ để chụp ảnh hoa phong linh, có lẽ bạn nên cân nhắc trước khi đi.

Có thể thấy rằng phần lớn những địa điểm đang "gây sốt" trên mạng xã hội thực sự đều rất đẹp ngoài đời. Dù vậy, mỗi nơi lại có một đặc điểm riêng: có chỗ thích hợp để ngắm hoa, có nơi lại lý tưởng để chụp ảnh.

Và quan trọng nhất là mùa hoa ở Hà Nội thường không kéo dài quá lâu. Chỉ cần chậm vài tuần, khung cảnh có thể đã khác hoàn toàn.

Vì vậy nếu muốn bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa năm nay, có lẽ bạn nên tranh thủ đi sớm - trước khi những tán hoa rực rỡ ấy kịp khép lại một mùa xuân nữa của Hà Nội.