Được đàn ông Việt Nam tặng quà, nữ du khách Tây lập tức quay xe từ chối chồng

Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hay ẩm thực phong phú, mà còn gây ấn tượng bởi những trải nghiệm rất đời thường nhưng lại mang nét văn hóa riêng. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ trong chuyến đi cũng đủ khiến du khách nhớ mãi.

Mới đây, một nữ du khách Tây đã chia sẻ câu chuyện thú vị trong chuyến du lịch của mình tại Hội An. Đoạn video ngắn ghi lại trải nghiệm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi phản ứng rất dễ thương của cô.

Trong video, nữ du khách đang ngồi trên thuyền dạo quanh một khu vực sông nước gần Hội An. Khi con thuyền đang chậm rãi di chuyển, một người đàn ông Việt Nam chèo thuyền gần đó đã bất ngờ đưa cho cô một món quà nhỏ. Và điều này đã khiến cô thốt lên rằng muốn từ chối quà từ chồng.

(Nguồn: @ellisfamily_adventures)

Món quà nữ du khách được tặng là một bông hoa được tết từ lá dừa. Nhìn thấy món quà này, nữ du khách không giấu được sự ngạc nhiên. Bông hoa được gấp khéo léo từ những chiếc lá dừa xanh, tạo thành hình dáng khá đẹp mắt. Cô vừa nhận món quà vừa bật cười thích thú trước sự khéo léo và sáng tạo này.

Ngay sau đó, cô hài hước nói một câu khiến nhiều người xem phải bật cười: "Xin lỗi chồng nhé, em không nhận hoa mua ở siêu thị của anh nữa đâu, khi mà đàn ông Việt Nam làm cho em những thứ này."

Dĩ nhiên, câu nói này chỉ là một lời đùa vui. Nhưng qua chia sẻ của cô, có thể thấy nữ du khách thực sự rất thích món quà nhỏ ấy.

Sau đó, cô cũng giải thích thêm: "Đùa vậy thôi, chứ phải nói là quá sáng tạo và dễ thương luôn, tất cả đều được làm từ lá dừa."

Với nhiều người Việt, hình ảnh này có lẽ không quá xa lạ. Ở nhiều vùng sông nước, đặc biệt tại các điểm du lịch như Hội An hay nhiều nơi thuộc miền Tây Nam Bộ, việc tết hoa, con vật hay những món đồ nhỏ từ lá dừa hoặc lá cọ là một hoạt động khá quen thuộc.

Chỉ với vài động tác nhanh tay, những chiếc lá dừa bình thường có thể biến thành bông hoa, chiếc nhẫn, con cào cào hay nhiều hình thù thú vị khác. Những món quà nhỏ này thường được các cô chú chèo thuyền hoặc người dân địa phương làm ngẫu hứng rồi tặng cho du khách.

Với người Việt, đó đơn giản chỉ là một cử chỉ thân thiện hoặc một cách tạo thêm niềm vui cho khách tham quan. Nhưng với nhiều du khách nước ngoài, những khoảnh khắc như vậy lại trở thành trải nghiệm rất đáng nhớ.

Chính sự giản dị và tự nhiên ấy khiến nhiều người cảm thấy chuyến đi của mình trở nên đặc biệt hơn. Thay vì những món quà đắt tiền, đôi khi chỉ một bông hoa làm từ lá dừa cũng đủ khiến du khách mỉm cười.

Hội An - nơi nữ du khách trải nghiệm khoảnh khắc này - từ lâu đã được xem là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam. Phố cổ với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những con phố nhỏ treo đầy đèn lồng và nhịp sống chậm rãi tạo nên sức hút riêng biệt.

Du khách đến đây thường dành thời gian dạo quanh các con phố cổ, thưởng thức ẩm thực địa phương như cao lầu, mì Quảng hay bánh mì Hội An. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm trên sông như đi thuyền, thả đèn hoa đăng hay tham quan rừng dừa Bảy Mẫu cũng rất được yêu thích.

Và đôi khi, chính những khoảnh khắc bất ngờ như việc nhận được một bông hoa tết từ lá dừa lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

