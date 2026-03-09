Sự thật chặng bay nội địa ở Việt Nam có thời gian trên vé gấp đôi thực tế

Tại Việt Nam, các tuyến bay nội địa đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng tiết kiệm thời gian vượt trội. Nhiều hành khách sẵn sàng chi thêm một khoản nhỏ để đổi lấy sự thảnh thơi thay vì phải ngồi xe khách hàng chục tiếng đồng hồ. Đặc biệt, chặng bay từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột gần đây đã khiến nhiều hành khách bất ngờ khi bay "nhanh đến mức vô lý".

Câu chuyện bắt đầu từ chia sẻ của một hành khách vừa trải nghiệm chuyến bay từ Tân Sơn Nhất (SGN) đến Buôn Ma Thuột (BMV). Trên tấm vé điện tử của hãng Vietjet Air, thời gian bay được niêm yết rõ ràng là 1 giờ, dự kiến khởi hành lúc 15:15 và hạ cánh lúc 16:15. Thế nhưng, diễn biến thực tế lại khiến chính người trong cuộc cũng phải bất ngờ vì tốc độ của phi hành đoàn.

Giờ khởi hành và giờ đến nơi theo dự kiến

Để kiểm chứng, vị khách này đã cẩn thận ghi lại mốc thời gian qua chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc máy bay chính thức cất cánh rời khỏi đường băng là 15:36. Chỉ vỏn vẹn sau đó, vào lúc 15:56, loa thông báo từ buồng lái đã vang lên yêu cầu hành khách thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ độ cao và đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Như vậy, tổng thời gian bay thực tế trên bầu trời chỉ kéo dài đúng 31 phút.

Hành khách này đã chụp lại đồng hồ của mình để đếm thời gian bay

Nhiều người thắc mắc tại sao lại có sự chênh lệch lớn giữa 1 tiếng ghi trên vé và 31 phút thực tế. Giải mã điều này, con số 1 tiếng bao gồm cả thời gian "Block-to-Block". Đây là khoảng thời gian tính từ lúc máy bay rút chốt đẩy (pushback) khỏi vị trí đỗ, lăn bánh ra đường băng, chờ lệnh cất cánh, cho đến khi hạ cánh và lăn vào bãi đỗ an toàn tại điểm đến. Nếu thời tiết đẹp và sân bay không bị "tắc đường", thời gian bay thuần túy trên không thường sẽ ngắn hơn so với con số dự kiến.

Thực tế, không riêng gì Vietjet Air, các hãng bay khác như Vietnam Airlines cũng thường niêm yết chặng này khoảng 1 giờ. Tuy nhiên, với khoảng cách địa lý chỉ tầm 350km, việc chỉ mất hơn 30 phút trên không là hoàn toàn khả thi. Đây cũng là lý do vì sao nhiều hành khách săn được vé rẻ chỉ tầm hơn 500.000 VNĐ đã quyết định chốt ngay, vì mức giá này chỉ chênh lệch khoảng 130.000 VNĐ so với xe khách nhưng lại giúp họ tiết kiệm được gần cả ngày di chuyển.

Thời gian bay hiển thị trên Vietjet và Vietnam Airlines. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh chặng bay này, Việt Nam còn sở hữu nhiều đường bay siêu ngắn khác. Có thể kể đến chặng TP.HCM đi Cần Thơ hay Côn Đảo đi Cần Thơ cũng chỉ mất khoảng 35 đến 45 phút. Thậm chí, trong lịch sử hàng không nội địa, chặng Đà Nẵng đi Huế từng ghi nhận kỷ lục với thời gian bay chưa đầy 20 phút. Những con số này cho thấy hàng không Việt đang tối ưu hóa hành trình cực tốt, biến những chuyến đi dài thành những trải nghiệm "chớp mắt là tới nơi".

Ảnh: @linh.sunbbbb