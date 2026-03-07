Từ nay, ai bay Vietnam Airlines cần soi kỹ 5 ký tự này để được nâng cấp lên hạng Thương gia miễn phí

Khi bay, nhiều hành khách thường chọn vé rẻ giờ đẹp mà còn chỗ ngồi thật thoải mái để tiết kiệm tối đa ngân sách cá nhân. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khoang Thương gia sang chảnh luôn đi kèm với mức giá đắt đỏ gấp nhiều lần vé thường và vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dùng. Tuy nhiên một bí mật vừa được hé lộ sẽ khiến hành khách phải lập tức kiểm tra lại mã vé của mình.

Mới đây, một thông báo từ Vietnam Airlines gửi đến các đại lý vừa chính thức kích hoạt một đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho một nhóm hành khách nhất định trong năm 2026. Cụ thể, dựa theo văn bản nghiệp vụ số 07 hãng hàng không quốc gia đang triển khai chương trình nâng hạng miễn phí trên hàng loạt đường bay nội địa. Nếu hành khách mua vé Phổ thông đặc biệt hoặc Phổ thông linh hoạt và vé có một trong năm ký tự bao gồm W, Z, U, B, M thì hành khách sẽ có cơ hội được nâng hạng miễn phí. Chương trình này được áp dụng rộng rãi cho các vé xuất hoặc đổi trong giai đoạn từ ngày 1/2/2026 - 31/12/2026.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietnam Airlines)

Được biết, quyền lợi bao gồm vô số những trải nghiệm ưu tiên giúp hành khách rút ngắn thời gian chờ đợi mệt mỏi tại nhà ga. Cụ thể, hành khách sẽ được sử dụng quầy làm thủ tục ưu tiên riêng biệt bước qua lối ra máy bay ưu tiên nhanh chóng và thưởng thức các dịch vụ chăm sóc trên không theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của hạng Thương gia.

Dù vậy, khách hàng cũng cần nắm rõ một số giới hạn nhất định để tránh cảm giác hụt hẫng khi ra sân bay. Vì đây đơn thuần là một chương trình ưu đãi nâng hạng kỹ thuật nên các tiêu chuẩn cốt lõi như hành lý ký gửi, hệ số cộng dặm thuộc chương trình Bông Sen Vàng và đặc quyền vào phòng chờ hạng sang vẫn sẽ được hãng giữ nguyên theo đúng tiêu chuẩn của tấm vé Phổ thông gốc mà hành khách đã thanh toán ban đầu.

Để được hưởng quyền lợi này một cách trọn vẹn hành khách bắt buộc phải thực hiện thao tác gửi yêu cầu trước ít nhất 3 ngày so với ngày khởi hành dự kiến. Việc hành khách có được nâng hạng thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng chỗ trống còn mở bán thực tế trên hệ thống khoang Thương gia tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu. Bên cạnh đó việc nâng hạng này không được áp dụng cho toàn bộ đường bay mà chỉ tập trung kích cầu tại các đường bay trục lẻ hoặc chặng địa phương nơi thường có nhiều ghế trống hơn.

Hành khách có thể thử vận may với các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vân Đồn, Vinh, Tuy Hòa, Chu Lai, Buôn Ma Thuột. Ngoài ra các chặng từ Hà Nội đi Cần Thơ, Pleiku, Điện Biên, Đồng Hới hay các chặng liên vùng như Đà Nẵng đi Đà Lạt cũng nằm trong danh sách vàng này. Tuy nhiên, ưu đãi đặc biệt sẽ bị tạm ngưng trong một số giai đoạn cao điểm lễ Tết theo quy định chung.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietnam Airlines)

Trên thực tế, chính sách nâng hạng này áp dụng cho những hành khách đặt qua đại lý. Do đó nếu hành khách mua vé qua bên trung gian thì hành khách cần liên hệ lại đúng đầu mối đó để họ thao tác trên hệ thống là chuẩn xác và tiện lợi nhất. Chính vì thế hành khách cần lưu ý những quy định mới cùng các dịch vụ mới để có thể tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển của mình. Những chính sách nâng hạng linh hoạt không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực mà còn giúp người tiêu dùng có cơ hội tận hưởng chất lượng dịch vụ hàng không tốt hơn.