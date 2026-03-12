Gần 19 triệu đồng bay trực thăng ngắm TPHCM 1 tiếng

Sau thời gian tạm dừng, tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao được đưa vào hoạt động trở lại, tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM).

Các chuyến bay được tổ chức thường xuyên vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, với hai khung giờ 9h và 15h. Chương trình có 4 hành trình với thời gian bay từ 15-60 phút, mức giá phụ thuộc vào hạng ghế trải nghiệm (10+2 ghế) hoặc ghế VIP (8 ghế).

Đại biểu trải nghiệm tour ngắm cảnh TPHCM từ trên cao.

Cụ thể: Tour “Vung Tau Skyview” kéo dài 15 phút, cho phép du khách ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu với giá từ 2,9-4,3 triệu đồng mỗi ghế.

Tour “Green Horizon” trong 30 phút kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, giá vé từ 5,9-9,4 triệu đồng mỗi ghế.

Tour “Green Coastline” kéo dài 40 phút, bay dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm, giá từ 8,1-12,6 triệu đồng mỗi ghế.

Tour “Skyline Discovery” có thời gian 60 phút, đưa du khách từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM, kết hợp khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Giá vé dao động từ 12,5-18,8 triệu đồng mỗi ghế.

Dịch vụ bay do Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) cung cấp, chịu trách nhiệm khai thác trực thăng và đảm bảo toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Các chuyến bay sử dụng trực thăng EC-155B1 hoặc các dòng thay thế như Super Puma L2, Leonardo Helicopter AW189 và Airbus Helicopter EC-225.

Bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế riêng cho trực thăng, với đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn an toàn. Mọi chuyến bay đều được bảo hiểm theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Du khách tham gia phải khai báo thông tin sức khỏe và được cung cấp hướng dẫn an toàn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong thời gian tới, TPHCM dự kiến kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại nhiều khu vực khác, nhằm kết nối với các tuyến du lịch đường thủy và các điểm tham quan nổi bật.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - nhìn nhận: Dịch vụ bay ngắm TPHCM từ trên cao là một sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Việc ra mắt sản phẩm này không chỉ đơn thuần là đưa vào khai thác một tour du lịch mới mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch trong kỷ nguyên vươn mình phát triển của đất nước.

Các tour trải nghiệm TPHCM bằng trực thăng được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo tại TPHCM.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM yêu cầu: Công ty Trực thăng Miền Nam và các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách; đẩy mạnh xã hội hóa bãi đáp trực thăng, kết hợp phát triển du lịch và dịch vụ y tế cũng như chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực.

Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND phường Tam Thắng - cho biết, thời gian tới, phường Tam Thắng sẽ cùng các phường lân cận liên kết với các đơn vị lữ hành, tổ chức các tour để giới thiệu đến du khách dịch vụ bay ngắm TPHCM từ trên cao. Điều này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho du khách; đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, ấn tượng của TPHCM đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Du khách tham gia tour du lịch ngắm TPHCM bằng trực thăng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng giám đốc VinaGroup đơn vị hợp tác triển khai dự án - cho biết sản phẩm du lịch trực thăng được định vị ở phân khúc cao cấp, kết nối trung tâm TPHCM với Vũng Tàu, phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao của thành phố.

Theo ông Mẫn, trải nghiệm này kỳ vọng thu hút cả du khách t rong nước và quốc tế nhờ góc nhìn toàn cảnh từ trên cao, giúp du khách cảm nhận rõ sự phát triển của đô thị, vùng ven biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Năm 2022, ý tưởng phát triển tour trực thăng du lịch từng được nghiên cứu và thí điểm với hành trình bay qua trung tâm TPHCM, Cần Giờ và Long An. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế phối hợp, tổ chức khai thác và sự khác biệt về địa giới quản lý giữa các địa phương.

Trong thời gian qua, ngành du lịch TPHCM cùng các doanh nghiệp đã nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc để đưa sản phẩm vào khai thác ổn định. Sau khi mở rộng liên kết vùng và thực hiện sáp nhập các tỉnh, thành, dự án có thêm điều kiện thuận lợi để được triển khai trở lại.