Chính thức: Du khách đến TP.HCM sẽ được đi trực thăng, có 4 lựa chọn, giá gây bất ngờ

Những năm gần đây, du lịch TP.HCM liên tục bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới như xe buýt hai tầng, du thuyền trên sông Sài Gòn hay tour khám phá ẩm thực đêm. Mới đây, thành phố tiếp tục gây chú ý khi chính thức đưa vào khai thác một loại hình đặc biệt hơn: du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng.

Theo thông tin từ một số cơ quan báo chí như VnExpress và Tuổi Trẻ, từ ngày 11/3, du khách có thể đăng ký các chuyến bay trực thăng phục vụ mục đích tham quan. Đây được xem là sản phẩm du lịch hướng tới phân khúc trải nghiệm cao cấp, cho phép du khách quan sát thành phố và khu vực ven biển từ góc nhìn trên không – điều mà các loại hình tham quan thông thường khó mang lại.

Ảnh VNEconomy

Các chuyến bay được khai thác bởi Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS), đơn vị trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam. Theo kế hoạch, tour sẽ khởi hành từ sân bay Vũng Tàu và tổ chức định kỳ vào cuối tuần, chủ yếu vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

4 hành trình bay cho du khách lựa chọn

Theo đơn vị khai thác, các chuyến bay trực thăng được thiết kế với bốn hành trình khác nhau, thời gian từ 15 đến khoảng 60 phút, tùy theo lộ trình.

Hành trình ngắn nhất mang tên Vung Tau Skyview, kéo dài khoảng 15 phút. Chuyến bay này đưa du khách bay vòng quanh khu vực thành phố Vũng Tàu, từ trên cao có thể quan sát toàn cảnh bãi biển, các tuyến đường ven biển và những điểm nổi bật như tượng Chúa Kitô hay khu vực Bãi Sau.

Lựa chọn thứ hai là Green Horizon, với thời gian khoảng 30 phút. Trực thăng sẽ bay từ Vũng Tàu hướng về khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ. Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy những mảng xanh rộng lớn của hệ sinh thái rừng ngập mặn – nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Hành trình thứ ba mang tên Green Coastline, kéo dài khoảng 40 phút. Chuyến bay này đưa du khách dọc theo tuyến bờ biển Long Hải – Hồ Tràm. Đây là khu vực đang phát triển mạnh các khu nghỉ dưỡng ven biển, với cảnh quan kết hợp giữa rừng và biển khá đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ.

Lựa chọn dài nhất là Skyline Discovery, với thời gian bay khoảng 60 phút. Chuyến bay sẽ đưa du khách từ khu vực biển Vũng Tàu hướng về TP.HCM, đi qua rừng ngập mặn Cần Giờ và khu vực sông Sài Gòn trước khi quan sát đường chân trời của thành phố từ trên cao. Đây cũng là hành trình được đánh giá mang lại nhiều góc nhìn mới mẻ nhất về khu vực phía Nam.

Ảnh Tạp chí Hàng không

Theo thông tin từ đơn vị khai thác, giá vé cho các chuyến bay trực thăng sẽ thay đổi tùy theo thời gian và lộ trình. Mức giá khởi điểm cho chuyến bay ngắn khoảng 15 phút vào khoảng 2,9 triệu đồng mỗi người, trong khi những hành trình dài hơn có thể lên tới khoảng 17–18 triệu đồng.

Các chuyến bay được thực hiện bằng nhiều dòng trực thăng dân dụng như EC-155B1, Super Puma, AW189 hoặc EC-225. Đây là những loại trực thăng thường được sử dụng trong vận tải và dịch vụ du lịch, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hàng không theo quy định của ngành.

Không gian cabin được thiết kế với cửa kính lớn, giúp hành khách có thể quan sát cảnh quan bên ngoài trong suốt hành trình bay.

Thêm nhiều trải nghiệm mới cho du lịch TP.HCM

Việc đưa trực thăng vào phục vụ du lịch được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm tại TP.HCM. Trước đó, thành phố đã phát triển nhiều loại hình du lịch mới như tour xe buýt hai tầng tham quan trung tâm, du thuyền trên sông Sài Gòn hay các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ du khách quốc tế.

Ngoài ra, các tour tham quan kết hợp với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, khám phá ẩm thực đường phố hoặc trải nghiệm cuộc sống về đêm cũng đang được nhiều du khách lựa chọn khi đến thành phố.

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ảnh Tạp chí Du lịch TP.HCM

Với tour trực thăng mới được đưa vào khai thác, du khách giờ đây có thêm cơ hội quan sát TP.HCM và khu vực ven biển Đông Nam Bộ từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch thành phố trong thời gian tới.