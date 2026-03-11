Một thị trấn với sắc trắng và màu trời đang gây sốt ở Phú Quốc

Santo Port là khu phố thương mại, du lịch ven biển mới tại Hòn Thơm, Phú Quốc, do hai đơn vị thiết kế quốc tế 10 Design và EDSA thực hiện. Trong đó, 10 Design là studio kiến trúc và quy hoạch có trụ sở tại Hong Kong, với nhiều dự án đô thị và điểm đến du lịch tại châu Á và Trung Đông. EDSA là một trong những công ty thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ và nổi tiếng với nhiều dự án nghỉ dưỡng, đô thị ven biển quy mô lớn trên toàn cầu. Đầu năm 2026, Santo Port đang chính thức hoàn thiện những hạng mục cảnh quan để đón những "cư dân" đầu tiên.

Toàn cảnh Santo Port với các dãy nhà bậc thang hướng biển tại Hòn Thơm.

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng ven biển trên đảo Santorini, Santo Port được phát triển dựa trên sự tương đồng thú vị giữa hai vùng biển. Cũng như Santorini, Hòn Thơm sở hữu sườn đồi hướng ra biển, nơi các công trình có thể xếp tầng theo triền dốc tự nhiên để mở rộng tầm nhìn ra đại dương. Từ ý tưởng đó, các kiến trúc sư đã tổ chức những khối nhà trắng theo cấu trúc bậc thang ven biển, mái nhà với sắc màu tươi sáng, kết hợp với cửa vòm mềm mại, ban công nhỏ và những lối dốc dẫn xuống mặt nước, tạo nên những góc nhìn rất "điện ảnh".

Không gian ở Santo Port được thiết kế để người ta có thể chậm lại và tận hưởng biển theo nhiều cách. Có thể là dạo bước trên tuyến đường dạo ven biển, tìm một góc ban công nhỏ nhìn ra mặt nước xanh thẳm, hay đơn giản là ngồi nghỉ dưới những mái che mộc mạc, nơi gió biển và bóng dừa tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Những con hẻm nhỏ uốn lượn giữa các dãy nhà cũng là một trong những điểm thú vị của khu vực này. Cảm hứng từ những con phố mê cung ở Santorini được tái hiện qua các lối đi bậc thang, các khoảng sân nhỏ và những góc nhìn bất ngờ mở ra phía biển. Mỗi khúc cua lại mang đến một góc nhìn khác, khiến việc khám phá nơi đây giống như một hành trình tìm kiếm "kho báu".

Không gian tại Santo Port mở ra lối dạo biển, ban công nhỏ và những con hẻm uốn lượn.

Song Santo Port là minh chứng cho vẻ đẹp quốc tế của Phú Quốc, khi mang vẻ đẹp hài hòa giữa tinh thần Địa Trung Hải, với hơi thở bản địa hóa. Nhiều chi tiết kiến trúc được sáng tạo để thích nghi với khí hậu nhiệt đới: các ô cửa được mở rộng để đón gió biển, ban công và hiên nhà được thiết kế thoáng nhằm tăng thông gió tự nhiên. Vật liệu hoàn thiện cũng ưu tiên sử dụng các vật liệu quen thuộc tại Việt Nam như gỗ, lau sậy, sỏi trắng… tạo nên cảm giác gần gũi.

Bên cạnh đó, bề mặt tường được xử lý với lớp trát thô, gợi nhắc đến hình ảnh những ngôi nhà vách đất trong kiến trúc truyền thống Việt Nam. Trong khi đó, hệ cây xanh xung quanh lại mang đậm sắc thái nhiệt đới với dừa và các loại cây bản địa, giúp không gian vừa mang hơi thở của những làng ven biển Địa Trung Hải, vừa hòa quyện tự nhiên với nắng gió và cảnh sắc của đảo Phú Quốc.

Các khối nhà pastel mái vòm tạo nên "thị trấn Santorini nhiệt đới" giữa lòng đảo Ngọc.

Ở trung tâm khu vực là quảng trường "Quả Dứa", một điểm nhấn thú vị lấy cảm hứng từ quả dứa (trái thơm). Những hoa văn lát đá và các chi tiết trang trí được phát triển từ hình thái của loại trái cây đặc trưng này tạo nên dấu ấn nhận diện riêng, đồng thời trở thành một khung hình chụp ảnh độc đáo.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên các bức tường trắng, phản chiếu xuống mặt biển, trong khi các bậc thang và ban công ven biển dần chuyển sang gam màu vàng ấm. Đó là khoảnh khắc mà nhiều du khách sẽ muốn dừng lại thật lâu ở Santo Port, để cảm nhận nhịp biển chậm rãi và thu trọn trong ánh nhìn vẻ đẹp yên ả của Hòn Thơm cuối ngày.

Santo Port nằm kế cận quần thể du lịch Sun World Hon Thom và tọa lạc giữa Bãi Nam, Bãi Trào nguyên sơ. Từ đây, du khách có thể dễ dàng tiếp tục hành trình khám phá các trải nghiệm danh tiếng của hòn đảo như công viên nước Aquatopia, những bãi biển trong xanh hay phân khu trò chơi dành cho cả gia đình Exotica.

Du khách có thể vui chơi tại công viên nước Aquatopia, thuộc quần thể Sun World Hon Thom gần Santo Port.

Với kiến trúc bậc thang hướng biển, những con hẻm nhỏ đậm chất Santorini và vị trí thụ hưởng đầy đủ hạ tầng của đảo Hòn Thơm, Santo Port đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân mới đáng chú ý tại Phú Quốc mà bạn không thể bỏ lỡ hè này.