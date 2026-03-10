Loại ngô nhỏ như ngón tay nhưng giá gấp 10 lần ngô thường: Ngô mochi đang hot có thật sự đáng tiền?

Gần đây, trên các hội nhóm ăn uống và nhiều sàn thương mại điện tử bắt đầu xuất hiện một loại ngô khá đặc biệt: ngô mochi, còn được gọi là ngô nếp ngón tay. Chỉ cần lướt qua vài bài đăng là có thể thấy rất nhiều lời giới thiệu hấp dẫn: ngô nhỏ xíu, dẻo như mochi, vị ngọt đậm, ăn một lần là nhớ... Những lời mô tả ấy khiến không ít người tò mò, bởi ngô vốn là món ăn quá quen thuộc ở Việt Nam, hiếm khi nào được gắn với những mỹ từ cầu kỳ đến vậy.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là mức giá. Trong khi ngô nếp thông thường trên thị trường chỉ dao động khoảng 15.000 - 35.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nơi bán, thì ngô mochi lại có giá cao hơn gấp 8 - 10 lần. Chính vì vậy, Có Như Lời Đồn đã đặt thử 2 loại đang được chào bán khá nhiều là ngô mochi trắng và ngô mochi tím, hãy cùng xem loại ngô nhỏ xíu này thực sự có gì đặc biệt mà khiến nhiều người quan tâm đến vậy nhé!

Video: Loại ngô nhỏ cỡ ngón tay nhưng giá gấp 10 lần ngô thường: Ngô mochi đang hot có thật sự đáng tiền?

Hình thức: Nhỏ hơn ngô thường nhưng cũng không "bé bằng ngón tay" như tưởng tượng

Ngay khi nhận hàng, điều đầu tiên gây chú ý là cách đóng gói khá gọn gàng. Mỗi túi 500g gồm 8 bắp ngô, được hút chân không theo từng cặp hai bắp, nhìn khá sạch sẽ và chỉn chu. Cách đóng gói này tạo cảm giác sản phẩm được chăm chút hơn nhiều.

Theo tên gọi "ngô nếp ngón tay", ban đầu Có Như Lời Đồn cũng tưởng bắp ngô sẽ nhỏ xíu, chỉ ngang cỡ một ngón tay người lớn hoặc nhỉnh hơn không đáng kể. Tuy nhiên khi lấy ra khỏi túi, kích thước thực tế lại nhỉnh hơn ngón tay người lớn khá nhiều. Dù vậy, nếu đặt cạnh bắp ngô nếp thông thường thì sự khác biệt vẫn rất rõ ràng. Bắp ngô mochi nhỏ hơn đáng kể, áng chừng bằng mắt thường thì chỉ khoảng một phần ba kích thước của bắp ngô nếp quen thuộc.

Hai loại ngô cũng có ngoại hình khá khác nhau. Ngô mochi trắng có màu trắng sữa giống với ngô nếp thường, hạt xếp đều và khá dày. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người có thể nghĩ đây đơn giản là một phiên bản "mini" của ngô nếp. Trong khi đó, ngô mochi tím lại nổi bật hơn nhờ màu tím đậm. Khi đặt cạnh ngô trắng, bắp ngô tím trông bắt mắt và dễ gây chú ý hơn hẳn.

Nhìn chung, về mặt hình thức, loại ngô này đúng là có yếu tố "độc lạ". Một túi đầy những bắp ngô nhỏ xíu như vậy đủ khiến nhiều người tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hương vị: Dẻo hơn hẳn, đúng kiểu "mochi"

Một điểm cần lưu ý là ngô đã được làm chín sẵn, tuy nhiên theo hướng dẫn sử dụng được in trên bao bì thì người dùng vẫn nên luộc, hấp hoặc nướng lại trước khi ăn để ngô đạt độ ngon nhất. Có Như Lời Đồn đã thử luộc lại các bắp ngô này trong vài phút và nhận thấy sự khác biệt khá rõ rệt: sau khi luộc lại, ngô mềm hơn hẳn, hạt ngô cũng căng và dẻo hơn so với khi vừa mở túi.

Ngay từ miếng đầu tiên, điều dễ nhận ra nhất là độ dẻo của hạt ngô. So với ngô nếp thông thường, ngô mochi dẻo hơn khá rõ, thậm chí có cảm giác hơi dính răng giống như khi ăn các loại bánh nếp. Có lẽ chính vì vậy mà loại ngô này mới được gọi là "ngô mochi", gợi liên tưởng đến loại bánh gạo dẻo nổi tiếng của Nhật Bản.

Ngoài độ dẻo, độ ngọt của ngô cũng khá nổi bật, nhưng khi so sánh hai loại thì lại có sự khác biệt nhất định. Trong hai túi ngô mà Có Như Lời Đồn mua, ngô tím có vị ngọt rõ rệt hơn, ăn khá đậm vị và hậu ngọt dễ chịu. Trong khi đó, ngô trắng vẫn dẻo nhưng vị ngọt nhẹ hơn, cảm giác gần với ngô nếp truyền thống.

Sự khác biệt này cũng khiến Có Như Lời Đồn khá bất ngờ, bởi ban đầu nghĩ rằng hai loại sẽ có hương vị gần giống nhau. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng độ ngọt của ngô đôi khi phụ thuộc khá nhiều vào độ non của bắp, nên không loại trừ khả năng hai túi ngô được thu hoạch ở những thời điểm khác nhau.

Dù vậy, nếu xét riêng về trải nghiệm ăn thì ngô mochi tím vẫn tạo ấn tượng rõ ràng hơn, cả về màu sắc lẫn vị ngọt.

Giá cả: Đắt gấp nhiều lần ngô thường, đáng thử nhưng để ăn thường xuyên thì chưa chắc

Yếu tố khiến nhiều người phải cân nhắc nhất vẫn là mức giá. Hai loại ngô mà Có Như Lời Đồn mua có giá 145.000 đồng cho 500g ngô trắng và 160.000 đồng cho 500g ngô tím. Nếu quy đổi ra 1kg thì mức giá này có thể lên tới khoảng 300.000 đồng/kg, cao hơn rất nhiều so với ngô nếp thông thường trên thị trường.

Theo cảm nhận của Có Như Lời Đồn, ngô mochi tím có phần đáng tiền hơn nhờ độ ngọt nổi bật và hương vị khá thú vị. Trong khi đó, ngô mochi trắng dù dẻo hơn ngô thường nhưng chưa tạo ra khác biệt quá lớn, nên mức giá cao có thể khiến nhiều người phải cân nhắc.

Một điểm nữa là kích thước bắp khá nhỏ nên mỗi bắp ăn xong khá nhanh. Một túi 8 bắp có thể hết chỉ sau một lần ăn, điều này cũng khiến nhiều người cảm thấy mức giá càng trở nên "đắt đỏ" hơn.

Tổng thể mà nói, ngô mochi đúng là có điểm khác biệt so với ngô nếp quen thuộc, đặc biệt là độ dẻo đặc trưng. Nếu tò mò muốn thử một món ăn đang hot trên mạng thì đây cũng là trải nghiệm khá thú vị. Tuy nhiên, với mức giá cao gấp nhiều lần ngô thường, đây có lẽ là loại ngô phù hợp để thử một lần cho biết hoặc ăn đổi vị, còn để trở thành món ăn vặt thường xuyên thì có lẽ vẫn cần cân nhắc thêm về… túi tiền.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!