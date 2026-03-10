Homestay Ninh Bình phạt khách 150 nghìn tội không dọn rác và không rửa bát

Mới đây câu chuyện một du khách bất ngờ bị chủ homestay tại Ninh Bình thẳng tay thu thêm 150 nghìn đồng tiền phụ phí với lý do chưa rửa bát và dọn rác đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Hàng ngàn bình luận chia làm nhiều luồng ý kiến khác nhau người thì bênh vực quy định vệ sinh chung người thì cho rằng đây là chiêu trò tận thu bức ép khách hàng biến kỳ nghỉ dưỡng thành một buổi lao động dọn dẹp có trả phí.

Nhiều người đang có các luồng ý kiến khác nhau về việc dọn dẹp vệ sinh sau khi sử dụng homestay. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể một vị khách đã chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đặt phòng tại một cơ sở lưu trú dạng studio ở Ninh Bình. Sau khi hoàn tất thời gian ở phía chủ nhà đã yêu cầu khách thanh toán thêm khoản phụ phí 150 nghìn cho việc vệ sinh. Lý do được đưa ra là khách sử dụng phòng nhưng để lại rác bát đũa chưa rửa và đồ cá nhân chưa dọn gọn.

Một bài đăng đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn

Bức xúc trước yêu cầu này vị khách cho rằng phí vệ sinh lẽ ra phải nằm trong dịch vụ trọn gói hoặc phải được thông báo minh bạch ngay từ thời điểm đặt phòng. Trong khi đó phía homestay lại giữ quan điểm khi khẳng định việc dọn dẹp và rửa bát sau khi sử dụng là điều hiển nhiên mà khách phải làm. Cuộc đối thoại nhanh chóng rơi vào bế tắc khi đôi bên có cái nhìn hoàn toàn khác nhau về việc vệ sinh homestay sau khi sử dụng.

Câu chuyện ngay lập tức thu hút nhiều ý kiến khác nhau về ranh giới giữa việc hưởng thụ dịch vụ và trách nhiệm của người lưu trú. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước mô hình kinh doanh này. Họ đặt câu hỏi rằng tại sao một loại hình lưu trú có mức giá đôi khi ngang bằng khách sạn nhưng lại yêu cầu khách hàng phải kiêm luôn vai trò của nhân viên dọn dẹp. Việc phải tự rửa bát hay thu gom rác sau một chuyến đi nghỉ dưỡng vô tình biến trải nghiệm giải trí thành một buổi lao động có trả phí khiến khái niệm đi du lịch trở nên nặng nề và mệt mỏi.

Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng trong phí thuê homestay đã có luôn phí vệ sinh

Tuy nhiên ở chiều ngược lại không ít người lại có quan điểm khắt khe hơn về trách nhiệm của người đi thuê. Họ cho rằng dù là homestay villa hay thuê nhà nguyên căn việc sử dụng bếp và các tiện ích sinh hoạt chung luôn đi kèm với nghĩa vụ hoàn trả trạng thái ban đầu. Theo nhóm khách hàng này chi phí họ chi trả phần lớn là dành cho dịch vụ cư trú còn các tiện ích hỗ trợ đính kèm như bếp núc dụng cụ nấu ăn đòi hỏi sự tự giác cao từ người sử dụng.

Thậm chí nhiều du khách có thói quen kỹ tính đến mức tự tay dọn dẹp sạch sẽ rửa chén bát thậm chí là giặt giũ và trải lại ga nệm y như hiện trạng lúc nhận phòng. Với họ việc để lại một không gian gọn gàng không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối với nơi mình vừa lưu trú.

Một người bày tỏ quan điểm khác về việc vệ sinh sau khi sử dụng homestay

Sau cùng câu chuyện phí vệ sinh 150 nghìn đồng đã mở ra những luồng quan điểm hoàn toàn khác biệt về văn hóa lưu trú. Giữa một bên đề cao sự hưởng thụ dịch vụ trọn gói và một bên chú trọng tính tự giác ngăn nắp ranh giới đúng sai dường như khó lòng phân định. Có lẽ sự minh bạch trong quy định ngay từ đầu mới là chìa khóa để những chuyến đi thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn cho cả người thuê lẫn người cho thuê.