Lý do người khôn ngoan tuyệt đối không đăng ảnh lúc đang đi du lịch

Sau hàng loạt sự cố hy hữu xảy ra khi du khách vô tình để lộ lộ trình cá nhân trên không gian mạng, câu chuyện về việc đăng tải hình ảnh sao cho an toàn đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu thích du lịch. Trong khi nhiều người vẫn mải mê với những tấm hình lung linh, những lần livestream khoe không gian nghỉ dưỡng sang trọng, thì ít ai ngờ rằng chính sự hào nhoáng đó lại là bản đồ dẫn lối cho những đối tượng có ý đồ xấu.

Nhiều người có thói quen vừa đặt chân đến khách sạn hay một nhà hàng xa hoa là phải đăng ngay tấm hình kèm định vị chính xác. Đây chính là lỗ hổng an ninh lớn nhất. Việc công khai địa điểm cư trú ngay lúc đang tận hưởng kỳ nghỉ vô tình giúp kẻ xấu nắm bắt được hành tung, thói quen sinh hoạt và cả mức độ giàu có của nạn nhân.

Nhiều du khách có thói quen chụp ảnh check-in ngay khi đến địa điểm mới. (Ảnh minh hoạ)

Theo chia sẻ của một bài viết, không ít vụ trộm đột nhập vào nhà dân ngay lúc cả gia đình đang đi du lịch chỉ vì họ liên tục cập nhật hình ảnh chuyến đi trên mạng xã hội. Kẻ gian chỉ việc theo dõi trang cá nhân là biết chắc chắn chủ nhà đang ở xa, tạo điều kiện thuận lợi để chúng ra tay mà không sợ bị phát hiện. Sự sống ảo đôi khi đi kèm với một cái giá quá đắt mà chúng ta không thể lường trước được.

Dưới các bài thảo luận, nhiều người đã chia sẻ những tình huống thực tế đầy ám ảnh: “Bữa có vụ cô vợ khoe rất nhiều vàng chồng tặng, trộm canh hôm cả nhà đi du lịch vào lấy hết vàng”, “Có 1 vụ nhà người quen mình đi du lịch cả nhà, xong checkin livestream liên tục trên mạng xã hội. Sau có trộm vào lấy cơ số đồ luôn, kiểu nó theo dõi ý”.

Nhiều du khách cũng chia sẻ sau chuyến đi mới đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Sau những lùm xùm và các vụ việc nguy hiểm, một bộ phận người dùng mạng xã hội bắt đầu hình thành tư duy "đăng ảnh trễ". Thay vì khoe ngay lập tức, họ chọn cách tận hưởng trọn vẹn chuyến đi và chỉ chia sẻ khoảnh khắc đó khi đã về nhà an toàn hoặc đã di chuyển sang một địa điểm khác. Một du khách hay đi du lịch chia sẻ, bản thân đã thay đổi thói quen đăng ảnh sau khi nhận ra nhiều vấn đề nguy hiểm: “Lúc trước mình cũng hay thế, nhưng mà giờ mình cũng nhận ra cái vấn đề đấy nên khi nào xong chuyến đi chơi thì mình mới đăng ảnh hoặc có thể giữ mình thôi hoặc 1 tháng sau mình mới đăng”.

Nhiều bạn chia sẻ sau khi về nước an toàn rồi mới đăng ảnh chụp lên mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Việc "ngâm" ảnh không làm giảm đi giá trị của những kỉ niệm, ngược lại, nó tạo ra một màng lọc an toàn cho bản thân và gia đình. Nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn cách đăng ảnh ở chế độ riêng tư hoặc sử dụng các tài khoản phụ ít người biết để chia sẻ với bạn bè thân thiết. Đây không phải là sự ích kỷ, mà là tư duy của một người trưởng thành trong việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân giữa thời đại số đầy rẫy rủi ro.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo mật thông tin, vụ việc tại Bali còn khiến nhiều người thay đổi cách đi du lịch, họ bắt đầu lựa chọn người đồng hành khắt khe hơn. Bởi đôi khi, sự phô trương quá mức về tài chính hay nhan sắc trên mạng xã hội lại vô tình trở thành "miếng mồi" thu hút những đối tượng có mục đích không trong sáng.

Qua sự việc trên, có lẽ mỗi chúng ta đều cần lưu ý hơn về việc bảo mật lộ trình cá nhân thay vì mải mê đuổi theo những khung hình hào nhoáng. Hãy cứ tận hưởng mọi khoảnh khắc theo cách riêng của mình nhưng đừng quên giữ lại một chút khoảng lặng cần thiết trước khi công khai lên thế giới ảo. Đôi khi việc chọn cách chia sẻ chậm lại một nhịp chính là phương án thông minh nhất để bảo vệ kỉ niệm và sự an toàn của bản thân giữa thời đại số đầy rẫy biến động.