Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp

Chia sẻ với PV Tiền Phong, một người dân sinh sống tại đây cho biết, khoảng gần 30 năm trước, 14 hộ dân theo tiếng gọi của chính quyền huyện Cao Lộc cũ cùng nhau lên đỉnh Mẫu Sơn để lập nghiệp, giữ đất, giữ rừng. Sau đó, vì khí hậu mát mẻ nên họ chuyển dịch sang làm dịch vụ, du lịch tại đây. "Hiện tại mới chỉ kéo được đường điện từ dưới chân núi lên đây còn nước vẫn phải từ nguồn nước mưa hoặc bơm dẫn từ các khe nước. Ở đây, mỗi nhà đều có bể chứa nước nhưng nếu khách du lịch lên đông thì không đủ đáp ứng".