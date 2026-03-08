Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp

Quốc Nam , Theo Tiền Phong 06:42 08/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Khu du lịch Mẫu Sơn nằm trên độ cao trên 1.500m so với mực nước biển thuộc tỉnh Lạng Sơn được mệnh danh là khu du lịch cao và lạnh nhất vùng Đông Bắc.

Hiện tại, một dự án cáp treo và khu nghỉ dưỡng, giải trí, tâm linh trị giá hơn 7.000 tỷ đang được tỉnh Lạng Sơn xúc tiến để đưa Mẫu Sơn thành khu du lịch đẳng cấp.

Video: Hình ảnh trên đỉnh Mẫu Sơn qua góc máy flycam.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 1.

Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổng diện tích 10.470 ha. Đỉnh Sơn là khu đất khá bằng phẳng và rộng. Ở đây có khoảng 14 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, bán hàng hóa phục vụ khách du lịch. Ở đây có một vài khách sạn đã được xây dựng từ lâu.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 2.

Khu du lịch Mẫu Sơn bao gồm một quần thể khoảng 80 ngọn núi lớn, nhỏ. Các đỉnh núi cao nhất là Phia Pò (Núi Cha) cao 1.541m, đỉnh Phia Mè (Núi Mẹ) cao 1.520m.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 3.

Để lên đỉnh Mẫu Sơn, người dân và khách du lịch di chuyển từ trung tâm tỉnh Lạng Sơn đến Quốc lộ 4B, sau đó bắt đầu hành trình vượt đèo dài khoảng 23 km men theo những sườn đồi, ngọn núi.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 4.

Sau nhiều năm tu sửa và mở rộng tuyến đường rất bé chỉ phù hợp cho xe khách từ 16 chỗ trở xuống, nhiều đoạn đường hẹp hai xe đi ngược chiều phải di chuyển chậm để tránh nhau. Trên đường lên đỉnh Mẫu Sơn, người dân và khách du lịch sẽ đi qua Điểm trường Khuổi Tẳng thuộc Trường Tiểu học Mẫu Sơn.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 5.

Ngoài ra, nơi đây có một trạm khí tượng thủy văn và một tháp truyền hình.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 6.

Khí hậu Mẫu Sơn mang nét đặc thù của vùng á nhiệt đới và ôn đới với nhiệt độ trung bình trong năm là 15,6 độ C với 2 mùa rõ rệt. Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 10, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 16-21 độ C, rất thích hợp cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 7,2-13,2 độ C, năm lạnh nhất tới -5 độ C, thường xuyên có sương mù bao phủ, có băng tuyết vào những ngày giá rét.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 7.

Điều thú vị là do nằm ở trên cao cùng với không khí ẩm lạnh quanh năm đã tạo nên bức rêu phong đỏ bám lên tường các công trình xây dựng tại nơi đây, tạo nên khung cảnh cổ kính nhuốm màu thời gian.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 8.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, một người dân sinh sống tại đây cho biết, khoảng gần 30 năm trước, 14 hộ dân theo tiếng gọi của chính quyền huyện Cao Lộc cũ cùng nhau lên đỉnh Mẫu Sơn để lập nghiệp, giữ đất, giữ rừng. Sau đó, vì khí hậu mát mẻ nên họ chuyển dịch sang làm dịch vụ, du lịch tại đây. "Hiện tại mới chỉ kéo được đường điện từ dưới chân núi lên đây còn nước vẫn phải từ nguồn nước mưa hoặc bơm dẫn từ các khe nước. Ở đây, mỗi nhà đều có bể chứa nước nhưng nếu khách du lịch lên đông thì không đủ đáp ứng".

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 9.

Điểm đến ưa thích của mọi du khách khi đến với Mẫu Sơn là đài quan sát được xây dựng từ năm 2009. Từ đây khách du lịch được phóng tầm mắt ngắm khung cảnh thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ của xứ Lạng.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 10.

Thảm thực vật ở Mẫu Sơn khá phong phú trên diện tích gần 5.000ha rừng. Rừng tự nhiên ở đây có nhiều sinh vật quý, hiếm như sồi, dẻ, trầm hương, tùng la hán, vối thuốc. Một số loài hoa như đỗ quyên và các loài phong lan đẹp chỉ vùng núi này mới có. Mẫu Sơn còn có rất nhiều loại cây, con quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như chè san tuyết cổ thụ, đào, chanh rừng, ếch hương…

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 11.

Bên cạnh những giá trị về tự nhiên, Mẫu Sơn còn đặc biệt hấp dẫn bởi những giá trị về văn hóa tâm linh, khu Linh địa - Đền cổ Mẫu Sơn nằm ở nơi “đắc địa” giữa Núi Cha và Núi Mẹ tại thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn đã trở thành huyền tích bí ẩn. Nhân dân quanh vùng Mẫu Sơn vẫn truyền tụng nhiều chuyện kể, huyền tích, huyền thoại về khu Linh địa - Đền cổ này, trong đó có chuyện về “những phiến đá thiêng rỉ máu”.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 12.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đăng Ân chia sẻ, từ xa xưa, nhân dân các dân tộc trong vùng sử dụng ngôi đền này làm nơi sinh hoạt tâm linh, là một di tích tín ngưỡng, tôn giáo linh thiêng. Ngoài ra, Mẫu Sơn còn có cả huyền thoại, truyền thuyết dân gian về Núi Cha, Núi Mẹ, núi Phặt Chỉ… Những giá trị phi vật thể về một vùng đất thiêng tạo cho Mẫu Sơn một sức hấp dẫn tâm linh đặc biệt. Ngoài không khí mát mẻ, Mẫu Sơn mang dáng vẻ bình yên thích hợp cho những chuyến cắm trại, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Mẫu Sơn còn là vùng đất có nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao sinh sống xung quanh khu vực được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp- Ảnh 13.

Để khai thác tiềm năng khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang xúc tiến, khảo sát và làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại đỉnh Mẫu Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 7.352 tỷ đồng do một doanh nghiệp lớn về du lịch ở Việt Nam đảm nhiệm, trong đó có việc xây dựng tuyến cáp treo từ chân lên đỉnh Mẫu Sơn, các công trình khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và tâm linh đỉnh núi Mẫu Sơn và khu Tâm linh Phật Chỉ với diện tích sử dụng đất hơn 692ha.

Món bánh cái tên "độc lạ" của Lạng Sơn, du khách nhận xét: Tưởng khó ăn nhưng ngon không tưởng!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày