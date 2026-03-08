Đỉnh Mẫu Sơn sắp thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đăng Ân chia sẻ, từ xa xưa, nhân dân các dân tộc trong vùng sử dụng ngôi đền này làm nơi sinh hoạt tâm linh, là một di tích tín ngưỡng, tôn giáo linh thiêng. Ngoài ra, Mẫu Sơn còn có cả huyền thoại, truyền thuyết dân gian về Núi Cha, Núi Mẹ, núi Phặt Chỉ… Những giá trị phi vật thể về một vùng đất thiêng tạo cho Mẫu Sơn một sức hấp dẫn tâm linh đặc biệt. Ngoài không khí mát mẻ, Mẫu Sơn mang dáng vẻ bình yên thích hợp cho những chuyến cắm trại, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Mẫu Sơn còn là vùng đất có nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao sinh sống xung quanh khu vực được bảo tồn khá nguyên vẹn.