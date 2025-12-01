Hữu Lũng, Lạng Sơn ở đâu?

Nằm ở phía Tây – Nam của tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng cũ là vùng đất giao thoa giữa trung du Bắc Bộ và miền núi đá vôi Đông Bắc. Theo cổng thông tin tỉnh Lạng Sơn, huyện có diện tích tự nhiên khoảng 806,74 km², phía Bắc giáp Văn Quan và Bắc Sơn, phía Nam và Tây Nam giáp Bắc Giang, phía Tây giáp Thái Nguyên, còn phía Đông giáp Chi Lăng và Lục Ngạn.

Trước ngày 1/7/2025, Hữu Lũng gồm một thị trấn và hơn hai mươi xã. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, toàn huyện đã được tinh gọn còn tám xã mới, trong đó xã Hữu Lũng được hợp nhất từ thị trấn Hữu Lũng, xã Đồng Tân và xã Hồ Sơn.

Việc sắp xếp được đánh giá là giúp tinh gọn bộ máy và tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và du lịch, theo đánh giá của báo Dân Việt và các văn bản quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh MiA

Nhờ nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, quốc lộ 1A và tuyến đường sắt liên vận quốc tế, Hữu Lũng được xem là một trong những huyện dễ tiếp cận nhất của tỉnh. Các nguồn du lịch địa phương nhận định khoảng cách từ Hà Nội đến trung tâm huyện vào khoảng 130 km, thuận tiện cho các chuyến đi ngắn ngày hoặc cuối tuần. Sự thuận lợi trong kết nối giao thông đồng thời tạo tiền đề để huyện phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các dịch vụ liên quan.

Đi Hữu Lũng như thế nào?

Từ Hà Nội, du khách có thể tiếp cận Hữu Lũng bằng nhiều phương tiện. Tuyến đường thuận tiện nhất là theo cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, sau đó tiếp tục theo hướng Lạng Sơn rồi rẽ vào địa bàn huyện. Thời gian di chuyển trung bình từ 2,5 đến 3 giờ khi đi bằng ô tô cá nhân, theo thông tin từ các hãng xe limousine phục vụ tuyến Hà Nội – Lạng Sơn . Việc di chuyển bằng xe máy cũng tương đối dễ dàng nhờ đường rộng, thoáng và ít đèo dốc, phù hợp với các nhóm thích khám phá.

Một lựa chọn khác là di chuyển bằng xe khách hoặc limousine. Nhiều tuyến xe từ Hà Nội đến Lạng Sơn có điểm dừng tại Hữu Lũng hoặc các xã lân cận, và một số nhà xe có dịch vụ đón trả theo yêu cầu, phù hợp cho nhóm nhỏ hoặc gia đình. Tuyến đường sắt liên vận quốc tế cũng đi qua đây, nhưng phương án này ít được sử dụng hơn do thời gian kéo dài, theo thông tin từ cổng thông tin huyện Hữu Lũng và các hãng vận tải địa phương.

Du khách có thể tới Hữu Lũng du lịch bằng nhiều phương tiện từ cá nhân cho đến công cộng (Ảnh minh họa)

Nhìn chung, nhờ hạ tầng giao thông thuận lợi, Hữu Lũng là một trong những điểm đến gần Hà Nội dễ sắp xếp lịch trình nhất, đặc biệt cho chuyến đi hai ngày một đêm.

Đến Hữu Lũng chơi gì? Trải nghiệm nổi bật dành cho du khách

Hữu Lũng hấp dẫn nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ thảo nguyên, thung lũng đến các hồ nước và hệ thống núi đá vôi đặc trưng. Một trong những điểm đến nổi bật nhất là thảo nguyên Đồng Lâm. Theo thông tin từ các trang du lịch tỉnh Lạng Sơn, Đồng Lâm rộng khoảng 100 ha, có hồ nước tự nhiên và đồng cỏ bao quanh bởi núi đá, tạo thành quang cảnh thoáng đạt và thay đổi theo mùa. Mùa khô để lộ thảm cỏ xanh thích hợp cắm trại, picnic và chụp ảnh; mùa mưa nước dâng thành hồ rộng, du khách có thể chèo thuyền hoặc ngồi bè mảng ngắm cảnh núi soi bóng xuống mặt nước.

Không xa thảo nguyên là làng sinh thái Hữu Liên, nơi vẫn giữ nét mộc mạc của những nếp nhà sàn truyền thống. Du khách có thể tản bộ trong bản, trải nghiệm chèo thuyền, tắm suối, đạp xe giữa thung lũng và thưởng thức ẩm thực địa phương. Theo các nguồn du lịch cộng đồng tại Lạng Sơn, Hữu Liên được xem là một trong những điểm du lịch sinh thái đặc sắc nhất của huyện, phù hợp với du khách yêu thích sự yên bình và thiên nhiên trong lành.

Cắm trại, dã ngoại ở thảo nguyên Đồng Lâm hay thăm làng du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên là trải nghiệm nổi bật khi tới Hữu Lũng (Ảnh Cục DLQG)

Một địa điểm cũng ngày càng thu hút du khách là hồ Yên Thịnh thuộc xã Yên Bình. Hồ nằm giữa thung lũng rộng, bao quanh bởi núi đá vôi và ruộng lúa. Vào mùa lúa chín, cả khu vực chuyển sang sắc vàng nổi bật, tạo nên khung cảnh thơ mộng đặc trưng của trung du Bắc Bộ. Hồ Yên Thịnh cũng là nơi lý tưởng để chèo thuyền, ngắm hoàng hôn hoặc cắm trại qua đêm, theo thông tin từ các trang cẩm nang du lịch Lạng Sơn.

Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng, Hữu Lũng còn sở hữu nhiều địa danh ít người biết, mang lại cảm giác khám phá đúng nghĩa. Hang Thẩm Khách, nằm tại xã Hòa Bình cũ, là một trong những hang động đẹp và còn nguyên sơ, được phượt thủ địa phương đánh giá cao nhờ hệ thống nhũ đá ấn tượng và không khí mát lạnh quanh năm.

Hang Thẩm Khách phù hợp cho những ai thích khám phá (Ảnh Gia đình Camping)

Ngoài ra, Hữu Lũng còn sở hữu nhiều hồ nước, suối và thung lũng tại đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ vì chưa được phát triển dịch vụ, tạo nên lợi thế lớn cho du lịch sinh thái.

Dù dịch vụ du lịch đang dần phát triển, điều giữ chân du khách ở Hữu Lũng vẫn là vẻ đẹp tự nhiên nguyên bản, sự mộc mạc của đời sống bản địa và không gian trong lành đặc trưng của vùng núi đá vôi. Với khoảng cách chỉ hơn hai giờ di chuyển từ Hà Nội, Hữu Lũng hoàn toàn xứng đáng trở thành điểm đến cho những chuyến đi ngắn ngày, vừa dễ di chuyển, vừa giàu trải nghiệm.