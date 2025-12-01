'Cô chủ nhỏ' làm giàu từ ... lá ổi

Hai năm qua, sản phẩm trà lá ổi của Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Chế biến Nông lâm sản Yên Bái (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) dần được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc HTX cho biết, phía sau sự thành công này là hành trình khởi nghiệp được chị ấp ủ từ mong muốn làm giàu và phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.

“Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Bái cũ, nơi có nhiều nguyên liệu sẵn có như ổi , quế…, tôi luôn nghĩ mình phải khởi nghiệp và làm giàu trên chính quê hương”, chị Hoa chia sẻ.

Lá ổi được sao khô, nghiền nát và đóng vào túi lọc

Năm 2024, nhận thấy tiềm năng lớn từ vùng trồng ổi trên địa bàn và nhu cầu sử dụng lá ổi ngày càng tăng, HTX quyết định thu mua lá ổi của người dân và sản xuất trà túi lọc từ chính những thiết bị sẵn có. Lá ổi được thu từ các vùng trồng tại địa phương và khu vực lân cận. Chị Hoa cùng các thành viên HTX xuống tận nơi, cầm từng nắm lá để hướng dẫn bà con cách chọn đúng tiêu chuẩn. Lá ổi phải non, tươi, không nấm bệnh, không vết sâu và được HTX thu mua với giá từ 10 đến 15 nghìn đồng/kg.

Từ những lá ổi nguyên liệu, công nhân sẽ phân loại, rửa sạch rồi trải lên khay và đưa vào máy sấy lạnh trong 48 tiếng. Sau đó, lá được sao khô, nghiền nát và đóng vào túi lọc. Nhờ công nghệ sấy lạnh tách nước, trà lá ổi vẫn giữ nguyên dưỡng chất vốn có.

Ngoài ra, trà túi lọc còn được kết hợp với cỏ ngọt, tạo hương vị thơm ngon và có công dụng hỗ trợ những người bị tiểu đường, mỡ máu, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Mọi công đoạn sản xuất đều được các thành viên HTX thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Loan, thành viên HTX, cho biết: "Quy trình chế biến tại hợp tác xã luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh, đảm bảo chất lượng. Công việc ở đây cũng mang lại thu nhập ổn định, giúp chúng tôi không phải đi làm xa…".

Để trà túi lọc lá ổi được nhiều người biết đến, chị Hoa cùng các thành viên HTX không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và coi việc xây dựng thương hiệu là kim chỉ nam cho mỗi sản phẩm nông sản địa phương trong thời đại công nghệ số.

Đến cuối năm 2024, trà túi lọc lá ổi đã được UBND huyện Trấn Yên cũ công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. HTX đã liên kết mở các điểm trải nghiệm uống trà trên địa bàn tỉnh và quảng bá sản phẩm qua nhiều kênh, từ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đến bày bán tại các cửa hàng OCOP và hội chợ... Nhờ đó, mỗi tháng HTX tiêu thụ trên 5.000 hộp trà, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương, với mức lương 300 đến 400 nghìn đồng/ngày cho mỗi công nhân sản xuất.

Nguyễn Thị Hoa (ngoài cùng bên trái) trong một hội chợ quảng bá sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm: "Tôi mong được tiếp cận với các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và đặc biệt là hướng đến quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại các vùng phát triển du lịch như xã Văn Chấn, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa…”

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch phường Âu Lâu cho biết, mô hình hợp tác xã của chị Nguyễn Thị Hoa là một trong những mô hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. “Hợp tác xã đang xin cấp thêm mã vùng trồng để mở rộng nguyên liệu, hướng tới nâng sản phẩm lên OCOP 4 sao. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ về thương hiệu, quảng bá để doanh nghiệp tiếp cận nhiều người hơn. Cá nhân chị Hoa là đoàn viên tiêu biểu, năng nổ tham gia các hoạt động của cộng đồng, địa phương và tỉnh”, ông Huy chia sẻ.