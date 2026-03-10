Glowcation: Đi nghỉ để đẹp lên - xu hướng toàn cầu đang dần thay đổi cách phụ nữ đi du lịch

Một thời, du lịch đơn giản chỉ là đi xa để nghỉ ngơi, đổi gió hoặc khám phá những vùng đất mới. Nhưng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau đại dịch, nhiều người bắt đầu tìm kiếm một kiểu nghỉ dưỡng khác: chậm hơn, sâu hơn và có ý nghĩa hơn đối với sức khỏe lẫn tinh thần.

Đó là lúc một khái niệm mới xuất hiện và nhanh chóng trở thành xu hướng trên các nền tảng tìm kiếm toàn cầu: Glowcation.

Nếu như trước kia người ta đi du lịch để "check-in", thì giờ đây nhiều người, đặc biệt là phụ nữ lại muốn trở về từ chuyến đi với một điều khác: một làn da sáng hơn, cơ thể khỏe hơn và một tâm trí bình yên hơn.

Glowcation vì thế không còn đơn thuần là một chuyến đi. Nó giống như một hành trình tái tạo bản thân.

Glowcation là gì?

Glowcation là sự kết hợp giữa hai từ tiếng Anh: glow (tỏa sáng) và vacation (kỳ nghỉ). Nếu hiểu theo cách đơn giản nhất, đây là kiểu du lịch mà mục tiêu không chỉ là thư giãn hay khám phá, mà còn giúp cơ thể và tinh thần trở nên khỏe mạnh và rạng rỡ hơn sau chuyến đi.

Xu hướng này xuất hiện rõ rệt trong vài năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch khi con người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng sống. Theo một số báo cáo du lịch quốc tế, gần 80% du khách toàn cầu bày tỏ sự quan tâm tới các kỳ nghỉ kết hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp vào năm 2026. Không chỉ vậy, khoảng một nửa du khách hiện nay có xu hướng sử dụng các dịch vụ wellness như spa, detox hoặc trị liệu trong chuyến đi.

Điều đó cho thấy cách con người du lịch đang thay đổi. Nếu trước kia một chuyến đi thường xoay quanh lịch trình dày đặc các điểm tham quan, thì ngày nay nhiều người lại muốn một hành trình chậm rãi hơn. Họ sẵn sàng dành buổi sáng cho yoga, buổi chiều cho spa, và buổi tối cho một bữa ăn lành mạnh thay vì vội vã chạy từ điểm check-in này sang điểm check-in khác.

Glowcation vì thế không phải là một chuyến đi "bận rộn". Trái lại, nó là một hành trình chậm rãi, nơi du khách có thể chăm sóc cơ thể và tái tạo năng lượng.

Không khó để hiểu vì sao xu hướng này đặc biệt được phụ nữ yêu thích. Sau những năm tháng bận rộn với công việc, gia đình và cuộc sống đô thị căng thẳng, nhiều người bắt đầu xem việc chăm sóc bản thân là một nhu cầu chính đáng.

Một chuyến glowcation đôi khi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng có thể bao gồm nhiều trải nghiệm khác nhau: yoga giữa rừng, massage bằng thảo mộc bản địa, thiền định, hoặc các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu. Khi chuyến đi kết thúc, điều nhiều người cảm nhận rõ nhất không phải là đã đi được bao nhiêu nơi, mà là cơ thể nhẹ nhõm hơn, làn da tươi tắn hơn và tâm trí bình yên hơn.

Từ spa truyền thống tới "kỳ nghỉ tái sinh"

Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe thực ra không phải điều hoàn toàn mới. Từ nhiều năm trước, các khu nghỉ dưỡng spa đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người muốn thư giãn. Nhưng glowcation đã đưa trải nghiệm đó tiến thêm một bước.

Nếu spa truyền thống thường tập trung vào những dịch vụ làm đẹp riêng lẻ, thì glowcation hướng tới một trải nghiệm toàn diện hơn. Nó kết hợp nhiều yếu tố: sức khỏe thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và cả phong cách sống.

Trong những khu nghỉ dưỡng theo mô hình này, du khách không chỉ được chăm sóc cơ thể mà còn được khuyến khích thay đổi nhịp sống. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng yoga hoặc thiền, buổi chiều là các liệu trình spa, còn buổi tối là những bữa ăn nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe.

Nhiều nơi còn ứng dụng công nghệ làm đẹp hiện đại. Việc phân tích da bằng AI, đo tuổi sinh học hoặc thiết kế chương trình chăm sóc cá nhân hóa đang dần xuất hiện trong các resort cao cấp. Điều đó khiến glowcation không chỉ mang tính nghỉ dưỡng mà còn giống một chương trình "nâng cấp sức khỏe".

Một số điểm đến trên thế giới đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này.

Tại Seoul (Hàn Quốc), nhiều du khách quốc tế kết hợp chuyến du lịch với các liệu trình chăm sóc da hoặc thẩm mỹ nhẹ. Thành phố này từ lâu đã nổi tiếng với ngành công nghiệp làm đẹp phát triển, vì vậy việc du lịch kết hợp skincare gần như trở thành một trải nghiệm đặc trưng.

Trong khi đó, Bali (Indonesia) lại mang đến một phiên bản glowcation rất khác. Tại đây, các khu retreat nổi tiếng với yoga, thiền định và những liệu pháp chữa lành trong thiên nhiên. Không ít người tìm đến Bali để tham gia các chương trình detox kéo dài nhiều ngày, nơi họ tạm rời xa điện thoại và cuộc sống đô thị để tập trung vào sức khỏe và tinh thần.

Hai điểm đến này cho thấy glowcation có thể mang nhiều hình thái khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là giúp du khách trở nên khỏe hơn và rạng rỡ hơn sau chuyến đi.

Vì sao Việt Nam có thể trở thành thiên đường glowcation?

Trong bức tranh du lịch toàn cầu đang chuyển mình theo hướng wellness và chữa lành, Việt Nam thực ra có rất nhiều lợi thế để phát triển glowcation.

Trước hết là thiên nhiên. Với đường bờ biển dài, những cánh rừng nguyên sinh và khí hậu nhiệt đới, Việt Nam sở hữu nhiều không gian lý tưởng cho những kỳ nghỉ chậm rãi và tĩnh lặng. Từ rừng thông Đà Lạt cho tới các hòn đảo ở miền Nam, nhiều địa điểm hoàn toàn phù hợp cho các hoạt động như yoga, thiền hoặc trị liệu thiên nhiên.

Trong số đó, Mũi Né đang nổi lên như một điểm đến đặc biệt đáng chú ý.

Từng là một làng chài nhỏ của tỉnh Bình Thuận, Mũi Né trong nhiều năm qua đã dần chuyển mình thành một trung tâm nghỉ dưỡng ven biển. Nhưng điều khiến nơi này khác biệt là dù phát triển du lịch, Mũi Né vẫn giữ được một nhịp sống khá chậm và gần gũi với thiên nhiên.

Những bãi biển dài, ánh nắng gần như quanh năm và những đồi cát rộng lớn tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng. Buổi sáng, du khách có thể đón bình minh trên biển. Buổi chiều, họ có thể tham gia các lớp yoga hoặc spa trong những resort ven bờ. Và buổi tối, nhịp sống làng chài lại mang đến cảm giác bình yên hiếm thấy.

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và các khu nghỉ dưỡng đang phát triển khiến Mũi Né trở thành một ứng viên tiềm năng cho xu hướng glowcation.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có lợi thế về thảo dược truyền thống. Nhiều liệu pháp spa sử dụng gừng, sả, nghệ hoặc các loại lá thuốc rừng vốn đã tồn tại trong y học dân gian từ lâu. Khi kết hợp những nguyên liệu này với các phương pháp chăm sóc hiện đại, trải nghiệm glowcation tại Việt Nam có thể mang bản sắc rất riêng.

Một yếu tố khác cũng đáng chú ý là chi phí. So với nhiều điểm đến wellness nổi tiếng trên thế giới, du lịch Việt Nam vẫn có mức giá khá cạnh tranh. Điều đó giúp các kỳ nghỉ glowcation trở nên dễ tiếp cận hơn với cả du khách trong nước và quốc tế.

Glowcation không chỉ là một xu hướng du lịch mới. Nó phản ánh một sự thay đổi lớn trong cách con người nhìn nhận về kỳ nghỉ.

Người ta không còn chỉ muốn đi thật xa hay thật nhiều, mà muốn những chuyến đi có ý nghĩa hơn với sức khỏe và cuộc sống của mình.

Đôi khi, chỉ cần vài ngày ở gần thiên nhiên, ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho chính mình cũng đủ để cơ thể và tâm trí được "reset".

Và khi trở về sau một chuyến glowcation, điều nhiều người nhận ra không phải là họ đã đi được bao nhiêu nơi.

Mà là họ đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình như thế nào sau chuyến đi ấy.