Điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa rực rỡ cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử

Ngày mai 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hòa cùng không khí tươi vui của cả nước, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa từ nhiều ngày nay đã ngập tràn cờ hoa trên khắp các tuyến phố, đường làng, các điểm bầu cử.
Tại xã Pù Luông, một trong những điểm bầu cử trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đã được Ủy ban bầu cử xã Pù Luông chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đặc biệt là tại điểm du lịch cộng đồng Pù Luông (ở thôn Đôn, xã Pù Luông), nơi có những con đường chạy quanh các cánh đồng lúa xanh mướt, chính quyền xã đã cho cắm cờ Tổ quốc dọc 2 bên đường.
Ông Hà Nam Khánh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pù Luông, cho biết đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật, các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để ngày mai (15-3), cử tri trong toàn xã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo ông Khánh, Pù Luông là điểm bầu cử số 10 của tỉnh, tại đây có 6 tổ bầu cử và 20 điểm bầu cử tại các thôn bản. Toàn xã có 6.993 cử tri. "Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hướng tới "Ngày hội toàn dân", ngoài trang hoàng tại các điểm bầu cử, địa phương đã cho cắm cờ Tổ quốc 2 bên tuyến đường trong điểm du lịch tại thôn Đôn (điểm trung tâm) tạo điểm nhấn"- ông Khánh chia sẻ.
Tỉnh Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu cử. Thanh Hóa có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu; 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 3.484 đại biểu. Toàn tỉnh thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.
Khách nước ngoài khám phá Pù Luông, đi dưới những hàng cờ đỏ tươi
Cung đường chữ S, đoạn đường đẹp nhất ở Pù Luông, chạy qua các cánh đồng lúa
Đường cờ này trở nên nổi tiếng ở Pù Luông từ thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc và hiện nay là điểm đến hút khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới check-in, chụp hình