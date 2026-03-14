Chuyện là ăn phở hay cuốn gỏi bao năm nay nhưng cá là rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang bối rối trước rổ rau thơm quen mặt. Cứ thấy lá xanh mướt na ná nhau là tiện tay nhón một nhành thả vào bát mà không biết mình vừa vô tình làm chệch đi hương vị chuẩn chỉnh của món ăn. Cùng một giao diện giống nhau như lột nhưng ba loại rau gia vị quốc dân này lại mang sứ mệnh ẩm thực khác hẳn nhau.

3 loại rau này vẫn còn nhiều người chưa phân biệt được đúng tên

Đầu tiên là nhánh rau số 1 với thân tím và lá thuôn dài, đây chính là húng quế. Loại rau này mang một mùi hương khá nồng, pha chút vị cay nhẹ và hậu vị ngọt đặc trưng. Húng quế chính là loại rau được nhiều thực khách dùng chung với các món nước nóng hổi như phở bò, bún bò Huế hay hủ tiếu. Nhiệt độ của nước dùng nóng sẽ kích thích tinh dầu trong húng quế lan tỏa mạnh mẽ, làm át đi mùi nồng của thịt và tạo nên hương thơm đặc trưng của ẩm thực Việt mà không loại rau nào thay thế được.

Tiếp đến là nhánh rau số 2 với phần thân mảnh, lá nhỏ, tròn hơn và bề mặt lá hơi nhăn, đó là húng lủi. Khác với sự nồng nàn của húng quế, húng lủi mang lại cảm giác dễ chịu và thanh mát hơn. Nếu đang chuẩn bị một mâm thịt luộc cuốn bánh tráng hay các món gỏi trộn thì húng lủi chính là lựa chọn số một. Vị thanh của rau khi kết hợp cùng thịt heo luộc sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, giúp món ăn không bị ngán và kích thích vị giác cực kỳ hiệu quả.

Cuối cùng, nhánh rau số 3 dễ gây nhầm lẫn nhất chính là bạc hà. Dù nhìn qua khá giống húng lủi nhưng lá bạc hà thường dày hơn và mang mùi hương thanh mát, tạo cảm giác tê mát ngay lập tức khi chạm vào đầu lưỡi. Chính vì hương vị đặc trưng này, bạc hà thường không được dùng trong các món mặn mà lại được dùng trong các loại nước giải khát. Từ những ly Mojito đến các loại trà trái cây hay nước detox, chỉ cần vài lá bạc hà vò nhẹ là cả ly nước sẽ bùng nổ sự sảng khoái, đánh bay cái nóng mùa hè.

Một số người ăn món nước vẫn thường nhầm các loại rau này và gọi chung là rau húng

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều người chưa phân biệt được các loại rau này chỉ qua cái nhìn thoáng qua. Vì chỉ nhìn một lần hay nhìn từ xa lại rất dễ nhầm lẫn vì chúng đều có hình dạng lá xanh mướt và kích thước tương đồng. Đặc biệt là giữa húng lủi và bạc hà, nếu không cầm tận tay để cảm nhận độ dày của lá hay đưa lên mũi ngửi thử mùi tinh dầu đặc trưng, ngay cả những người thường xuyên vào bếp cũng có thể cầm nhầm nhành rau này cho món ăn kia.

Chủ đề này thường xuyên được bàn tán trên các diễn đàn, thậm chí còn có nhiều người hài hước cho rằng chỉ cần gọi tên chung là rau thơm. Với phương châm "thơm là được", họ chẳng còn bận tâm đến việc nhành nào là húng, nhành nào là bạc hà, cứ thế cho hết vào bát phở hay cuốn chung vào miếng thịt luộc. Việc hiểu đúng về các loại rau này không chỉ giúp bạn trở thành một người sành ăn mà còn giúp mỗi bữa cơm, mỗi ly nước bạn làm ra đều đạt đến độ chuẩn vị cao nhất.