Ai mê bún phở chắc chắn phải thèm "chảy nước miếng" với 6 tô mì nức tiếng vùng này: Nước dùng thanh ngọt, thêm khúc "xí quách" thì quên sầu!

Không hoa mỹ, không bày biện cầu kỳ, 6 bát mì dưới đây chính là chân ái của người bản địa mà bất cứ ai nếm thử một lần cũng phải vương vấn mãi.

Ẩm thực luôn có một thứ ngôn ngữ kỳ diệu để kết nối những tâm hồn xa lạ. Nếu như ở Việt Nam, chúng ta định nghĩa sự ấm áp của quê hương bằng hương hoa hồi, thảo quả trong nồi nước dùng phở bò bốc khói nghi ngút, hay vị ngọt thanh của tô bún hải sản miền biển; thì ở vùng đất Liêu Ninh rộng lớn của Trung Quốc, hơi ấm ấy lại được cuộn tròn trong những sợi mì dai ngon mộc mạc.

Mì ở Liêu Ninh không giấu mình trong những nhà hàng sang trọng, mà nó nằm phơi bày ở những góc phố rêu phong, thấm đẫm hương vị của đất đen trù phú, vị mặn mòi tươi roi rói của vịnh Bột Hải và cả cái cay nồng rực rỡ của những đêm chợ muộn. Hãy cùng nếm thử 6 bát mì huyền thoại này, để thấy rằng hóa ra những người sành ăn ở đâu cũng vậy, cứ món gì càng dân dã, lại càng dễ gây nghiện đến nao lòng.

1. Mì gà kéo sợi Thẩm Dương: Tròn vị như phở gà vỉa hè, mê nhất là món "xí quách" ăn kèm

Ký ức ẩm thực của người dân Thẩm Dương gần như đều bắt đầu từ một quán ăn gia truyền mang tên Lão Tứ Quý. Bát mì gà kéo sợi này đã làm mưa làm gió suốt hơn 3 thập kỷ, trở thành một "hệ tư tưởng" ăn uống của người dân nơi đây. Cảnh tượng những người thợ nhào nặn, kéo sợi mì thoăn thoắt ngay tại quầy chắc chắn sẽ khiến bạn liên tưởng đến những quán phở truyền thống ở Việt Nam.

Sợi mì được làm thủ công nên giữ được độ dai trơn, không hề dính răng. Điểm sáng nhất chính là nồi nước dùng được ninh chầm chậm từ khung xương gà, trong veo, thanh khiết mà không hề ngấy mỡ. Khi ăn, người ta rắc thêm chút rau mùi, ngò rí, vắt chút dấm đen và ớt sa tế.

Nhưng thế vẫn chưa đủ độ "phê", người Thẩm Dương luôn gọi kèm một bộ khung xương gà luộc (giống hệt cách người Việt mê mẩn gặm xí quách), xé nhỏ thịt thả vào bát nước dùng nóng hổi. Chỉ với vài chục ngàn đồng tiền Việt, bạn đã có một bữa sáng trọn vẹn hay một món ăn đêm ấm bụng không thể chê vào đâu được.

2. Mì nghêu đậu cô ve Đại Liên: Bát "bún hải sản" mang trọn vị ngọt ngào của biển cả

Nhắc đến Đại Liên là nhắc đến vùng biển trù phú, và người dân ở đây có một niềm tự hào mang tên mì nghêu đậu cô ve. Sự kết hợp nghe có vẻ lạ tai này lại là một bản giao hưởng hoàn hảo của vị giác. Những con nghêu hoa tươi rói được luộc hé miệng để lấy phần thịt béo ngậy, giữ lại vẹn nguyên nồi nước cốt hải sản tinh túy.

Đậu cô ve thái hạt lựu được xào đến khi mềm tơi, sau đó đổ nước luộc nghêu vào đun sôi rồi mới thả sợi mì cán tay vào. Sợi mì no nước béo múp míp, thịt nghêu ngọt lịm không lẫn một chút cát, cộng thêm cái vị bùi bùi thanh mát của đậu cô ve tạo nên một thứ nước dùng ngọt lịm tim mà không hề bị tanh.

Món này ăn mùa hè thì thanh mát giải nhiệt, ăn mùa đông thì ấm sực cả cõi lòng, thân thuộc hệt như bát bún ngao bún cá mà các bà các mẹ Việt Nam vẫn nấu nơi gian bếp nhà.

3. Mì trộn BBQ Cẩm Châu: Đỉnh cao ăn vặt đêm khuya, cuốn hút như mì trộn tóp mỡ

Đồ nướng Cẩm Châu vốn dĩ đã nổi danh khắp thiên hạ, nhưng người dân nơi đây còn sáng tạo ra một "đỉnh lưu" của giới ăn đêm: Mì trộn BBQ. Lấy cảm hứng từ những xiên thịt nướng xì xèo trên bếp than hồng, người ta mang trọn vẹn cái mùi khói lửa ấy trộn vào bát mì. Sợi mì dai sau khi luộc chín, để ráo nước sẽ được phủ lên trên một lớp thịt bò băm và mực thái lựu vừa nướng tới.

Linh hồn của món ăn nằm ở thứ nước sốt BBQ bí truyền, rắc thêm chút bột thì là và bột ớt rồi trộn đều tay. Từng sợi mì áo đều lớp nước sốt bóng bẩy, mang theo mùi khói ngai ngái đặc trưng của bếp than, ăn vào vừa mặn mặn, cay cay lại thơm lừng khó cưỡng. Ngồi trên chiếc ghế nhựa ven đường, gắp một đũa mì trộn đậm đà, cắn thêm một xiên thịt nướng xém cạnh, cái cảm giác nhấm nháp nhẩn nha ấy chẳng khác nào lúc giới trẻ Việt Nam ngồi vỉa hè xì xụp bát mì trộn tóp mỡ đậm đà béo ngậy lúc rạng sáng.

4. Mì trộn chua cay Phủ Thuận: Hương vị bùng nổ của thanh xuân tuổi trẻ

Phủ Thuận được mệnh danh là quê hương của món "Ma la ban" (chua cay tê tái), và mì trộn chua cay chính là tuyệt chiêu làm nên tên tuổi của vùng đất này. Không giống như vị cay xé lưỡi mướt mát mồ hôi của Trùng Khánh, hương vị của Phủ Thuận chú trọng vào sự cân bằng tuyệt hảo giữa chua - ngọt - tê - cay. Người ta chọn loại mì gân bò hoặc mì dẹt bản to, luộc kỹ rồi trộn cùng khoai tây thái mỏng, rong biển, váng đậu.

Sau đó, một hỗn hợp sốt thần thánh gồm sốt mè rang béo ngậy, đường, dấm, dầu ớt và đậu phộng giã nhỏ được tưới đẫm lên trên. Cảm giác đưa đũa mì lên miệng, vị chua ngọt kích thích tột độ len lỏi cùng chút cay nồng đánh thức mọi giác quan thực sự rất dễ gây nghiện. Đây là món ăn "cứu rỗi" những tâm hồn học sinh, sinh viên hay dân văn phòng sau những giờ làm việc căng thẳng, giống hệt cái cách mà bánh tráng trộn hay mì xào chua ngọt mê hoặc giới trẻ Việt.

5. Mì nghêu vàng Đan Đông: Ăn tươi nuốt sống vị ngọt của nguyên liệu thượng hạng

Thành phố Đan Đông nằm bên bờ sông Áp Lục có một thứ sản vật mà không nơi nào sánh bằng: Nghêu vàng. Nhờ vào kích thước to bản, thịt dày cộm và độ tươi ngọt vượt trội, bát mì nghêu vàng ở đây được chế biến theo cách tối giản nhất để tôn vinh trọn vẹn hương vị nguyên bản. Không cần xào nấu cầu kỳ, không nêm nếm gia vị phức tạp, người ta chỉ dùng chính nước luộc nghêu để làm nước dùng, thả những khối thịt nghêu mập mạp vào cùng sợi mì trơn tuột và nêm thêm một nhúm muối tinh.

Nước dùng thanh vắt, thịt nghêu nhai sần sật, húp một ngụm nước mà như nếm trọn cả sự thanh khiết của sông biển. Cách chế biến lấy sự tươi ngon làm cốt lõi này rất giống với gu ẩm thực của người dân miền biển Việt Nam: Đồ biển đã tươi thì chỉ cần hấp sả hay luộc nhạt là đủ để ngon "nhức nách".

6. Mì kiều mạch Triều Dương: Cỗ máy thời gian đưa về hương vị đồng quê chân chất

Nếu bạn là người thích những kết cấu mộc mạc và hoài cổ, bát mì kiều mạch ở Triều Dương (nằm ở phía Tây Liêu Ninh) sẽ làm bạn xiêu lòng. Đây là món ăn thủ công truyền thống được lưu truyền cả trăm năm qua. Sự pha trộn khéo léo giữa bột kiều mạch và bột mì tạo ra một khối bột dẻo dai, sau đó dùng một loại dao chuyên dụng để gọt thành những sợi mì dài, đều tăm tắp.

Sợi mì luộc lên nhai sần sật, dai ngon và thoang thoảng mùi thơm rất mộc của ngũ cốc thô. Món này ngon nhất là khi dội lên trên một vá nước sốt thịt băm đậm đặc hoặc sốt cà tím kho nhừ. Sợi mì kiều mạch rất bền nhiệt, không dễ bị nát dù ngâm lâu trong nước dùng, ăn nóng hay ăn nguội đều mang lại cảm giác dễ chịu. Nó đong đầy sự chất phác, dung dị của con người miền tây Liêu Ninh, khiến người ta liên tưởng đến bát bánh canh bột xắt dẻo quẹo, đượm tình quê hương của người dân miền Tây sông nước Việt Nam.