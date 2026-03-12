Du khách thích thú ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao

Sáng 11/3, nhiều du khách cùng đại diện các công ty lữ hành đã trải nghiệm chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP Hồ Chí Minh từ trên cao, khởi hành tại khu vực thành phố Vũng Tàu. Hành trình bay kéo dài khoảng 15 phút đưa du khách quan sát toàn cảnh đô thị, bờ biển và các khu vực sinh sống ven biển từ một góc nhìn hoàn toàn mới.

Từ trên khoang trực thăng, thành phố và vùng ven biển hiện ra với những dải đô thị xen lẫn không gian biển rộng lớn. Các khu vực như làng bè Long Sơn, đảo Gò Găng hay vùng Long Sơn hiện lên rõ nét, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống và cảnh quan khu vực. So với việc tham quan bằng đường bộ hay đường thủy, việc ngắm thành phố từ trên cao mang lại cảm giác mới lạ và ấn tượng hơn cho nhiều du khách.

Vừa kết thúc chuyến bay, chị Thanh Thảo, du khách đến từ phường Bình Thới (TP Hồ Chí Minh) cho biết đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm bay trực thăng ngắm cảnh TP Hồ Chí Minh từ trên cao. Theo chị, chỉ trong thời gian ngắn nhưng chuyến bay mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Lúc trực thăng cất cánh, tôi có chút hồi hộp nhưng sau đó cảm giác rất thú vị khi nhìn xuống toàn cảnh thành phố và biển từ trên cao. Cảnh quan nhìn rất khác so với những lần trước tôi đến đây tham quan. Từ trên cao có thể thấy rõ các khu dân cư, làng bè của người dân, những mảng xanh xen lẫn biển và đô thị. Đặc biệt khi trực thăng bay qua khu vực đảo Gò Găng và Long Sơn, tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp rất riêng của vùng ven biển. Đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ và tôi nghĩ nhiều du khách sẽ thích thú khi được nhìn TP Hồ Chí Minh ở một góc nhìn mới lạ như vậy" , chị Thảo chia sẻ.

Cùng tham gia chuyến bay, chị Nguyễn Minh Hằng, du khách đến từ Hà Nội, cho rằng đây là loại hình du lịch trải nghiệm khá hấp dẫn. Theo chị, nhiều quốc gia đã khai thác các tour trực thăng ngắm cảnh từ lâu và khi được triển khai tại Việt Nam sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách. "Chỉ trong khoảng 15 phút nhưng du khách có thể quan sát toàn cảnh biển, đô thị và các khu vực ven bờ. Nếu được tổ chức bài bản, tôi nghĩ sản phẩm này sẽ thu hút nhiều người muốn trải nghiệm những điều mới lạ" , chị Minh Hằng nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietluxtour, tour bay trực thăng là sản phẩm mới mà doanh nghiệp đang phối hợp với các đơn vị khai thác để đưa vào thị trường. Với hành trình bay khoảng 15 phút trên bầu trời khu vực Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố và biển từ trên cao, mang lại trải nghiệm khác biệt so với các tour tham quan truyền thống.

Ông An cho biết trước mắt doanh nghiệp sẽ phối hợp với đơn vị khai thác bay để xây dựng các gói sản phẩm cụ thể, sau đó đưa vào chào bán trên thị trường. Nguồn khách sẽ tập trung trước hết tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng ra các thị trường nội địa như Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác, hướng tới cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới gồm các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chương trình khen thưởng, tri ân khách hàng, nhóm gia đình có khả năng chi trả cao cũng như khách quốc tế đến tham quan TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup, cho biết tour du lịch trực thăng ngắm TP Hồ Chí Minh và khu vực ven biển đã được doanh nghiệp nghiên cứu, tổ chức bay thử nghiệm từ năm 2022. Tuy nhiên, để chuyển từ giai đoạn trải nghiệm sang khai thác thương mại cần quá trình chuẩn bị khá dài, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng, phương án vận hành và đánh giá nhu cầu thị trường.

Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay chủ yếu nhằm thăm dò nhu cầu của du khách. Sau khi đánh giá các điều kiện khai thác, các đơn vị đã tạm dừng một thời gian để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Theo ông Vũ, sau hơn bốn năm du lịch phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp quyết định triển khai trở lại chương trình khám phá TP Hồ Chí Minh từ trên cao, hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp.

Sản phẩm này được thiết kế kết hợp với các loại hình du lịch đặc trưng như du thuyền, nghỉ dưỡng ven biển và các điểm đến mới lạ. Doanh nghiệp kỳ vọng tour bay trực thăng sẽ trở thành điểm nhấn mới của du lịch TP Hồ Chí Minh, góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Hiện việc triển khai thuận lợi hơn khi hạ tầng phục vụ trực thăng tại sân bay Vũng Tàu đã sẵn sàng. TP Hồ Chí Minh với lượng khách du lịch lớn được xem là thị trường nguồn quan trọng, từ đó có thể kết nối với các điểm đến ven biển như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm để hình thành các hành trình trải nghiệm từ trên cao.

Theo kế hoạch, các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng). Du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình với thời gian từ 15 đến 60 phút như ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu, bay kết nối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bay dọc cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm hoặc hành trình từ Vũng Tàu đến trung tâm TP Hồ Chí Minh. Giá vé cho hành trình ngắm cảnh 15 phút từ khoảng 2,9 triệu đồng mỗi khách, các hành trình dài hơn sẽ có mức giá tương ứng.

Về vấn đề an toàn, toàn bộ quy trình bay do Công ty Trực thăng miền Nam đảm nhiệm theo quy định của ngành hàng không và Bộ Quốc phòng. Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng, bảo đảm đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn hành khách trước chuyến bay. Các chuyến bay cũng được bảo hiểm theo quy định của ngành hàng không quốc tế.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua ngành du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp đã phối hợp tháo gỡ nhiều vướng mắc để từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch trực thăng. Bà Hiếu cho rằng TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch này, từ cảnh quan, hạ tầng đến nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng các tuyến bay, đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại một số khu vực phù hợp, kết nối với các điểm du lịch nổi bật và các tuyến du lịch đường thủy.

"Khi hệ thống bãi đáp được mở rộng, du khách sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển và có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm. Đây cũng là cơ hội để du lịch TP Hồ Chí Minh làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế trong thời gian tới", bà Hiếu cho biết.