Dùng xong bữa, khách Tây quay lại rung chuông cửa và có hàng động khiến tất cả bất ngờ

Tình huống trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội diễn ra vào tối ngày 26/2 vừa qua tại một nhà hàng Ấn Độ nằm trên đường Chế Lan Viên, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Được biết, thời điểm đó, một vị khách người nước ngoài tới nhà hàng dùng bữa và gọi các món ăn gồm soup, chili chicken, chicken butter masala, dosa (bánh crêpe hay bánh xèo lên men), garlic naan (bánh mì dẹt) cùng đồ uống. Đây đều là những món ăn truyền thống phổ biến tại Ấn Độ.

Sau khi dùng bữa xong, vị khách Tây đã quay lại rung chuông trước cửa quán rồi ra hiệu, cúi đầu khen ngon. Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người xem vô cùng thích thú.

Thông tin cụ thể về tình huống trên báo Thanh Niên, chị Phạm Thị Yến Nhi - quản lý nhà hàng, cho hay chiếc chuông đặt trước cửa quán kèm dòng chữ bằng tiếng Anh: "Ring bell if you like food" (Hãy rung chuông nếu bạn thích món ăn).

Vị khách dùng bữa ở khu vực bàn bên ngoài. Khi nhân viên đang tất bật phục vụ các thực khách khác, anh bất ngờ bước vào bên trong, rung chuông liên hồi, giơ tay biểu tượng "like" (yêu thích) và cúi người cảm ơn đầu bếp cùng nhân viên. Khoảnh khắc này khiến các đội ngũ nhân viên nhà hàng vô cùng thích thú.

Chia sẻ cảm xúc trên Tri Thức - Znews về sự việc, chị Yến cho hay ban đầu chỉ muốn chia sẻ một kỷ niệm đẹp, nhưng bất ngờ khi video lan truyền nhanh và nhận nhiều phản hồi tích cực.