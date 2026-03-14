Hà Nội rực đỏ sắc hoa gạo trong những ngày giao mùa

Trọng Tài , Theo Tiền Phong 15:50 14/03/2026
Giữa phố xá Hà Nội nhộn nhịp, những tán cây cao vút như được “thắp lửa”, mang theo vẻ đẹp mộc mạc cùng miền ký ức xa xăm trong thời khắc giao mùa.

Mùa hoa gạo tháng 3 'thắp lửa' góc trời Hà Nội.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, như: Đinh Tiên Hoàng, Trần Khánh Dư, Bắc Sơn… cả khoảng trời đang được nhuộm đỏ bởi sắc hoa gạo, tạo nên khung cảnh làm say đắm lòng người.

Tại khu vực trung tâm, du khách dễ dàng bắt gặp cây hoa gạo cổ thụ bên bờ Hồ Gươm, tỏa bóng xuống làn nước xanh trong. Sắc đỏ rực của hoa gạo hòa quyện với màu nước hồ và nét rêu phong cổ kính của Tháp Rùa, tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Sắc hoa rực rỡ nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân.

Trên những cành cây khẳng khiu, trơ trọi sau mùa đông, hoa gạo bừng tỉnh vươn mình nở rộ trong khoảng 2-3 tuần ngắn ngủi.

Cây hoa gạo cổ thụ nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những cây gạo lớn nhất nội thành Hà Nội.

Hơn một thập kỷ gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cây hoa gạo đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên hoặc hồng miên, thường nở vào cuối xuân, khoảng tháng 3, tháng 4 hằng năm.

Vào những ngày tháng 3 này, trước sân chùa Thầy, cây gạo cổ thụ lại nở rực hoa, nhuộm đỏ cả một khoảng trời khiến cho không khí nơi đây vốn linh thiêng lại thêm phần thơ mộng.

Sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật trên nền mái ngôi chùa cổ kính.

Hoa gạo đỏ rực một góc trời trong không gian trầm mặc, linh thiêng của quần thể di tích chùa Thầy

