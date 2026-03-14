Hãng sữa quốc dân Vinamilk đặt "mật mã" trên bao bì

Nhắc đến các thương hiệu sữa quen thuộc với người Việt, Vinamilk là cái tên được rất nhiều người nhắc tới. Với hàng loạt sản phẩm đa dạng từ sữa tươi, sữa đặc, sữa chua cho tới các dòng sữa hạt..., thương hiệu này gần như đã xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt suốt nhiều năm qua.

Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người nghĩ rằng mình đã "biết hết" mọi chi tiết trên bao bì các sản phẩm của Vinamilk. Thế nhưng mới đây, một phát hiện thú vị được chia sẻ trên mạng xã hội lại khiến không ít người bất ngờ.

Cụ thể, một người dùng cho biết đã phát hiện ra một dòng chữ nhỏ xíu nằm ngay sát vị trí cắm ống hút trên các hộp sữa uống liền. Đây là chi tiết mà nếu không chú ý kỹ, rất nhiều người có thể bỏ qua dù đã uống sản phẩm này nhiều lần.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng kiểm tra lại những hộp sữa mình đang dùng. Trong khi một số người dùng cho biết mỗi lần uống sữa đều tò mò đọc xem dòng chữ nhỏ đó là gì, thì có không ít người thừa nhận rằng trước đây họ chưa từng để ý đến chi tiết này. Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và thích thú trước chi tiết đặc biệt trên.

Thì ra, ở nhiều dòng sản phẩm sữa hộp uống liền của Vinamilk, nhà sản xuất đã "cài cắm" thêm những câu chữ nhỏ mang tính vui vẻ, dễ thương ngay cạnh vị trí cắm ống hút. Những dòng chữ này giống như một "mật mã" nho nhỏ, tạo thêm cảm giác thú vị khi sử dụng sản phẩm.

Ví dụ, ở dòng sữa tươi có những câu khá đơn giản nhưng đáng yêu như: "Ngon ngon", "Nhắm mắt và cảm nhận" .

Trong khi đó, với sản phẩm sữa SuSu, dòng chữ được in lại mang màu sắc tinh nghịch hơn, chẳng hạn như: "Rột rột…" - gợi cảm giác đang thưởng thức một món uống ngon lành.

Đặc biệt, đa dạng nhất phải kể đến các sản phẩm thuộc dòng sữa hạt. Ở mỗi hương vị khác nhau, người dùng lại có thể bắt gặp một câu "mật mã" riêng, như: "Mè ơi mở ra" , "Thơm như vừa nướng" , "Uống liền một mạch" , hay "Rang thơm béo bùi"… .

Những câu chữ nhỏ bé này tuy không phải chi tiết lớn trên bao bì, nhưng lại mang đến cảm giác thú vị và bất ngờ cho người dùng. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là một cách khá tinh tế để tăng thêm trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm, nhất là với các loại sữa hộp uống liền vốn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

Phát hiện thú vị này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng. Nhiều ý kiến cho biết họ cảm thấy khá thích thú khi nhận ra một chi tiết nhỏ nhưng dễ thương trên bao bì của thương hiệu sữa quen thuộc. Và sau khi biết đến "mật mã" này, có lẽ không ít người sẽ bắt đầu chú ý hơn mỗi khi cắm ống hút vào hộp sữa của Vinamilk.