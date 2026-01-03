Vinamilk đạt top 1 thế giới?

Vừa qua, Brand Finance - tổ chức tư vấn và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại London (Anh) đã công bố báo cáo Food & Drink 2025. Trong bảng xếp hạng này, một thương hiệu sữa của Việt Nam gây chú ý khi được vinh danh là Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với chỉ số sức mạnh thương hiệu đạt mức cao nhất AAA+, đó chính là Vinamilk.

(Nguồn: Brand Finance)

Theo Brand Finance, Vinamilk không chỉ đạt Top 1 Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, mà còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu. Thành tích này cũng góp phần đưa ngành sữa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 thế giới về tổng giá trị thương hiệu, chiếm khoảng 5,8% giá trị toàn cầu của ngành.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Vinamilk được ghi nhận ở nhóm dẫn đầu. Năm 2025 là năm thứ 4 liên tiếp thương hiệu này góp mặt trong Top 3 thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới kể từ khi bảng xếp hạng được Brand Finance công bố. Riêng năm nay, Vinamilk lần đầu tiên đạt mức AAA+, cấp độ cao nhất trong thang đo sức mạnh thương hiệu.

Theo giải thích từ Brand Finance, bảng xếp hạng thương hiệu sữa tiềm năng được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí chiến lược, như: mức độ người tiêu dùng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu, khả năng chấp nhận mức giá cao hơn, mức độ tin tưởng từ giới chuyên gia tài chính, cùng triển vọng tăng trưởng dài hạn. Việc đạt AAA+ đồng nghĩa với việc thương hiệu được đánh giá là cực kỳ mạnh, có khả năng duy trì độ nhận diện, niềm tin, thị phần và hiệu quả sinh lời vượt trội so với phần lớn đối thủ.

Cũng trong báo cáo Food & Drink 2025, Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 30 thương hiệu thực phẩm - đồ uống có giá trị cao nhất thế giới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ngành thực phẩm toàn cầu.

(Ảnh: Vinamilk)

Với người tiêu dùng trong nước, Vinamilk từ lâu đã là cái tên quen thuộc, thường được gọi bằng một cái tên rất đời: thương hiệu sữa "quốc dân". Từ sữa tươi, sữa đặc Ông Thọ, sữa chua, sữa chua uống, sữa bột cho trẻ em và người lớn tuổi, cho tới các dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, Vinamilk hiện diện trong bữa ăn hằng ngày của nhiều thế hệ gia đình Việt.

(Ảnh: Vinamilk)

Từ một thương hiệu gắn bó với bữa ăn hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt, Vinamilk đang cho thấy vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ ngành sữa thế giới. Việc liên tục được Brand Finance ghi nhận ở nhóm dẫn đầu, đặc biệt là xếp hạng Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng toàn cầu năm 2025, không chỉ phản ánh sức mạnh thương hiệu mà còn cho thấy tầm vóc ngày càng mở rộng của một nhãn hàng Việt trên sân chơi quốc tế. Với nền tảng quen thuộc trong nước và sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín toàn cầu, Vinamilk đang từng bước khẳng định vị trí của mình như một đại diện tiêu biểu của ngành sữa Việt Nam trên thế giới.