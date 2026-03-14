Không phải vàng, đây là 3 thứ khiến người Hải Phòng phải xếp hàng mua

Nhắc đến Hải Phòng, nhiều người thường nghĩ ngay tới một thành phố cảng sôi động. Nhưng bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với một nền ẩm thực phong phú, vừa dân dã vừa đặc trưng, khiến không ít du khách phải tò mò tìm đến để thử.

Ở Hải Phòng, chuyện người dân sẵn sàng xếp hàng để mua một món ăn không phải là điều hiếm gặp. Đôi khi đó không phải là những món ăn sang trọng hay đắt đỏ, mà chỉ là những thức quà quen thuộc gắn liền với mùa trong năm hoặc ký ức của người địa phương. Trong số đó, có 3 món ăn rất đặc trưng mà mỗi khi nhắc đến, nhiều người Hải Phòng đều biết rằng: muốn ăn thì… phải kiên nhẫn đứng chờ.

Bánh Trung thu

Mỗi khi mùa Trung thu đến gần, một trong những cảnh quen thuộc ở Hải Phòng là dòng người xếp hàng dài trước cửa hàng bánh Trung thu Đông Phương.

Thương hiệu bánh Trung thu này từ lâu đã trở thành cái tên gắn liền với Hải Phòng. Dù thị trường có rất nhiều loại bánh khác nhau, bánh của Đông Phương vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị truyền thống và cách làm khá cầu kỳ.

Những chiếc bánh nướng vàng nhân đầy đặn với các hương vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh hay hạt sen thường được nhiều người tìm mua để biếu tặng hoặc thưởng thức trong dịp Trung thu. Chính vì vậy, cứ đến mùa này, nhiều cửa hàng của Đông Phương lại xuất hiện cảnh khách đứng chờ từ sớm để mua được bánh.

Không ít người cho biết dù biết sẽ phải xếp hàng khá lâu, họ vẫn sẵn sàng chờ vì hương vị quen thuộc của loại bánh này đã trở thành một phần ký ức mỗi dịp Trung thu.

Sủi dìn

Nếu bánh Trung thu gắn với mùa thu, thì sủi dìn lại là món ăn đặc trưng của mùa đông ở Hải Phòng.

Sủi dìn thực chất khá giống món chè trôi nước, nhưng được biến tấu theo phong cách riêng của Hải Phòng. Những viên bột nếp tròn nhỏ bên trong có nhân vừng đen hoặc đậu xanh, được thả vào bát nước đường gừng nóng hổi, phía trên rắc thêm dừa nạo và vừng rang thơm.

Chỉ cần thời tiết bắt đầu se lạnh, các quán sủi dìn ở Hải Phòng lại trở nên đông khách hơn hẳn. Nhiều người tìm đến chỉ để thưởng thức một bát sủi dìn nóng, vừa ăn vừa cảm nhận vị ngọt dịu của nước gừng lan tỏa trong tiết trời lạnh.

Vào những ngày rét đậm, không khó để bắt gặp cảnh khách đứng chờ bên những hàng sủi dìn nhỏ ven đường. Với nhiều người địa phương, đây không chỉ là món ăn vặt mà còn là một thói quen mùa đông rất đặc trưng.

Bánh mì chuột

Gần đây, tại Hải Phòng lại xuất hiện thêm một món ăn gây chú ý trên mạng xã hội: bánh mì chuột.

Thực ra, loại bánh này đã xuất hiện từ khá lâu, nhưng gần đây bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi được chia sẻ trong một bài đăng trên mạng. Từ đó, nhiều người tò mò tìm đến để thử, khiến quầy bánh luôn trong tình trạng đông khách.

Điểm đặc biệt của loại bánh mì chuột này là hình dáng khá khác so với những loại bánh mì nhỏ thông thường. Bánh có kích thước rất nhỏ, chỉ dài cỡ một ngón tay người lớn, thân bánh thon dài, hơi cong và uốn nhẹ trông khá lạ mắt.

Bên ngoài, lớp vỏ bánh vàng nhẹ và giòn, còn bên trong ruột bánh mềm và thơm. Chính vì kích thước nhỏ nhắn và hình dáng đặc biệt, nhiều người cảm thấy khá thú vị khi lần đầu nhìn thấy loại bánh này.

Sau khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến mua bánh tăng lên đáng kể. Không ít người thừa nhận họ đến mua vì tò mò, nhưng sau khi ăn thử lại cảm thấy khá thích thú với hương vị giản dị của loại bánh này. Từ đó, cảnh khách đứng chờ mua bánh cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Có thể thấy, ẩm thực của Hải Phòng không chỉ đa dạng mà còn chứa đựng nhiều điều thú vị. Từ những món ăn gắn liền với mùa như bánh Trung thu hay sủi dìn, cho đến những món dân dã bỗng trở nên nổi tiếng nhờ mạng xã hội như bánh mì chuột, tất cả đều góp phần tạo nên nét riêng rất đặc trưng của thành phố cảng. Và đôi khi, chính những món ăn giản dị ấy lại khiến người ta sẵn sàng xếp hàng chờ đợi - chỉ để được thưởng thức một hương vị quen thuộc của Hải Phòng.