Trào lưu "Slowcation": Phụ nữ hiện đại chi ngàn đô sang tận châu Âu chỉ để... hái hoa và in vải chữa lành áp lực

Một xu hướng mới mang tên "du lịch thủ công" đang lặng lẽ lên ngôi, trở thành liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho những tâm hồn đang cạn kiệt năng lượng. Từ nghệ thuật cắm hoa tao nhã ở Bỉ cho đến những lớp thiết kế dệt may đậm chất mộc mạc tại Eswatini, các khóa học thực hành mới mẻ này mang đến một lối thoát tuyệt vời để người tham gia tạm ngắt kết nối với thế giới ồn ào, đồng thời bỏ túi thêm một sở thích mới đầy thi vị. Đây chính là những chuyến "slowcation" (du lịch chậm) đích thực, nơi những người phụ nữ tìm thấy sự chữa lành từ chính đôi bàn tay và một cộng đồng thấu cảm.

Thức giấc ở một miền quê nước Bỉ: Tìm lại sự lãng mạn qua từng đóa hoa

Hãy tưởng tượng một buổi sáng trong kỳ nghỉ, thay vì ngủ vùi, bạn bỗng choàng tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng với một nguồn năng lượng rạo rực hiếm có. Khoác vội bộ đồ ngủ, xỏ đôi giày chống nước và cầm theo chiếc kéo cắt cành, bạn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tráng lệ của một tòa lâu đài cổ kính, rảo bước ra bãi cỏ đẫm sương đêm của khu vườn rực rỡ.

Dưới ánh sáng ban mai, cả một thiên đường hoa thược dược mùa hè bừng sáng đủ mọi gam màu từ vàng bơ ngọt ngào, cam quýt tươi tắn, tím xám kiêu sa cho đến những bông hoa rực rỡ mang tên "rhubarb and custard" (đại hoàng và sữa trứng) trông như bước ra từ câu chuyện "Alice ở xứ sở thần tiên". Chẳng mấy chốc, một xô hoa tươi tắn đã được lấp đầy.

Đó chính là trải nghiệm tại một góc nhỏ yên bình của nước Bỉ, gần biên giới Hà Lan, nơi những tâm hồn mỏi mệt tìm đến để theo học nghệ thuật thiết kế hoa cùng Emily Avenson - một người Mỹ xa xứ được biết đến với cái tên Fleuropean. Khóa học làm hoa diễn ra trong một nhà kho bằng đá thoáng đãng, nơi những vị khách không hề lẻ loi khi luôn có những người bạn đồng điệu cùng dậy sớm để tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Những chuyến đi này tự khẳng định mình là một thái cực hoàn toàn đối lập với những tour du lịch "chạy theo cờ" vắt kiệt sức lực, trở thành thỏi nam châm thu hút một lượng lớn du khách làm việc quá sức đang khao khát sự tái tạo thông qua kết nối và sáng tạo. Chúng đặc biệt hấp dẫn đối với phụ nữ du lịch một mình, một phân khúc khách hàng đang tăng trưởng bùng nổ.

Bản thân người hướng dẫn Emily Avenson cũng từng trải qua cảm giác chới với khi chuyển đến Bỉ vào năm 2006, cô bắt đầu cắm những "bó hoa cô đơn" từ khu vườn của mình và để lại quanh thị trấn với mảnh giấy "Hãy nhận nuôi tôi". Sự lãng mạn ấy đã giúp cô thu hút hơn 125.000 người theo dõi trên Instagram nhờ phong cách thiết kế hoa tự do, tươi tốt. Với mức giá từ 3.600 USD cho năm ngày, khóa học của Fleuropean không chỉ mang đến chỗ ở đẹp như tranh vẽ tại lâu đài, những bữa ăn ngập tràn bánh ngọt và phô mai béo ngậy, mà còn trao cho những người phụ nữ món quà vô giá: Một tuần được đắm mình trong cái đẹp và chia sẻ những khát vọng chân thành cùng những người bạn tâm giao mới.

Tĩnh tâm trên hòn đảo Phần Lan và hành trình rong ruổi khắp thế giới

Không chỉ có cắm hoa, việc hòa mình vào những bản in hoa văn hay những đường kim mũi chỉ cũng là liệu pháp thư giãn tuyệt vời. Lotta Jansdotter, một nhà thiết kế dệt may nổi tiếng, đã chuyển từ Mỹ về lại Åland - một quần đảo của Phần Lan với hơn 6.000 hòn đảo để tổ chức các buổi hội thảo nghệ thuật. Khóa tu mùa hè kéo dài năm ngày của cô (bắt đầu từ 4.400 USD) được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân rộng 40 mẫu Anh, nơi có một nhà kho được cải tạo thành xưởng thủ công, một trang trại đang hoạt động và không thể thiếu phòng tắm hơi sauna mang đậm dấu ấn Phần Lan.

Những vị khách đến đây có thể dành trọn một ngày để vẽ, in mộc bản, hoặc chèo thuyền kayak, thư giãn và thưởng thức súp cá kem béo ngậy cùng quả mọng mùa hè. Trải nghiệm này đã giúp những người phụ nữ như bác sĩ nghỉ hưu Jonna Goulding mở ra cánh cửa đến với nhiều khóa học thủ công khác.

Khi nhu cầu chữa lành ngày một lớn, các công ty du lịch như Ace Camps đã đưa mô hình "craft-cation" (du lịch thủ công) vươn tầm toàn cầu với các điểm đến từ Mexico, Nhật Bản cho đến Ý. Công thức vô cùng đơn giản: Chọn một điểm đến và hợp tác với một nghệ sĩ bản địa để mang trải nghiệm đó vào cuộc sống. Triết lý của họ là mang đến những chuyến đi giúp du khách được "nuôi dưỡng thay vì mệt mỏi vào cuối ngày". Jenn Buechel, một cố vấn công nghệ y tế từ Thung lũng Silicon, đã tìm đến khóa học dệt may ở vùng Puglia, Ý vào năm 2024 để tắt đi những tiếng ồn ào sau nhiều thập kỷ quay cuồng với sự nghiệp và con cái.

Chuyến đi đầu tiên ấy đã tạo đà để cô tiếp tục đến Eswatini học làm batique và đan rổ, rồi sang Bồ Đào Nha học thêu. Chính những chuyến đi này, cùng những lời khuyên chân thành từ "một bộ tộc" những người phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 70, đã mang lại cho cô động lực thay đổi cuộc sống và theo đuổi một tấm bằng thạc sĩ mới. Quả thực, khi đôi tay bận rộn với những điều xinh đẹp, tâm trí tự khắc sẽ tìm thấy sự bình yên.