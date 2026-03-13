Giữa cái nắng gắt ở TP.HCM, dân tình đồng loạt đi chậm lại ngắm hàng kèn hồng hiếm hoi trong năm

Nếu Hà Nội có mùa hoa sưa trắng tinh khôi hay hoa ban tím dịu dàng, thì TP.HCM những ngày này cũng có một "đặc sản" khiến lòng người xao xuyến - hoa kèn hồng. Dọc theo những con đường như Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt hay Hàm Nghi, những hàng cây kèn hồng đã bắt đầu trút bỏ lớp lá xanh, thay vào đó là những chùm hoa bung nở, bao phủ cả một góc trời.

Dạo một vòng thành phố, có một sắc hồng đang khoe sắc khiến dân tình phải chú ý

Ít ai biết rằng, hoa kèn hồng (tên khoa học là Tabebuia rosea) vốn có xuất xứ từ vùng Trung và Nam Mỹ. Du nhập vào Việt Nam và được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ hơn chục năm trước, loài hoa này dường như đã tìm thấy "tri kỷ" ở vùng đất quanh năm nắng gió này.

Kèn hồng có hình dáng đặc trưng giống như một chiếc chuông nhỏ hay chiếc kèn, mọc thành từng chùm từ 10 đến 20 bông. Màu sắc của hoa không quá đậm, nó là một sắc hồng phấn nhẹ nhàng, thanh tao, đôi khi hơi nhạt dần về phía nhụy. Một điểm đặc biệt là khi hoa nở, hầu hết lá trên cây đều rụng hết, chỉ còn lại những cụm hoa rực rỡ bám trụ trên cành, tạo nên một khung cảnh siêu thực như trong những bộ phim ngôn tình.

Nhiều người thân thương gọi loài hoa này là Sakura Việt Nam

Nhiều người ví von kèn hồng là "Sakura của Việt Nam" cũng chẳng sai. Bởi lẽ, hoa chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ kéo dài từ 2 đến 4 tuần rồi nhanh chóng lìa cành, để lại một thảm hoa hồng rực dưới chân người qua đường.

Loài hoa này chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn trong năm

Những ngày này, không khó để bắt gặp cảnh tượng những nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp dừng chân bên lề đường để ghi lại khoảnh khắc mùa hoa. Dưới ống kính của những người yêu cái đẹp, hoa kèn hồng hiện lên đầy sức sống nhưng cũng rất đỗi mong manh.

Tại cung đường ven sông Võ Văn Kiệt hay dốc cầu Công Lý, khi nắng chiều xuyên qua những tán hoa, tạo nên những vệt sáng lung linh, đó chính là "thời điểm vàng" để có những khung hình triệu view. Hình ảnh những tà áo dài thướt tha hay những bộ cánh vintage nhẹ nhàng thấp thoáng dưới tán hoa hồng rực khiến nhịp sống hối hả của Sài Gòn như chậm lại một nhịp.

Hoa kèn hồng bung sắc giữa lòng thành phố

Có người chọn cách đứng từ xa để thu trọn cả hàng cây vào khung máy, có người lại thích cận cảnh những cánh hoa mỏng manh đang rung rinh trong gió. Thậm chí, chỉ cần một chiếc điện thoại và một góc nhìn tinh tế, bạn đã có ngay một tấm ảnh như chụp với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Có nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc hoa kèn hồng nở rực

TP.HCM mùa hoa kèn hồng không chỉ là mùa của những bức ảnh đẹp, mà còn là mùa của những cảm xúc dịu dàng. Giữa cái nắng oi ả, chỉ cần ngước mắt lên nhìn vòm hoa hồng rực rỡ trên nền trời xanh ngắt, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Mùa hoa ngắn lắm, nếu còn chưa kịp xuống phố để ngắm kèn hồng, thì hãy đi ngay thôi. Bởi chỉ cần một trận mưa rào hay một vài đợt gió mạnh, những mảng hồng này sẽ lùi vào ký ức, hẹn gặp lại chúng vào tháng 3 năm sau.