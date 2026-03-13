Không cần ước ao sang Thượng Hải, ngay sát vách Hà Nội đang có một cây cầu hoa giấy đẹp như phim điện ảnh khiến hội chị em bấn loạn

Những ngày rực nắng của tháng 3, lướt một vòng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bộ ảnh thanh xuân mỏng manh bên cành sưa trắng muốt la đà, hay những tà áo dài e ấp dưới tán hoa ban, hoa phong linh rực vàng phố thị. Nhưng năm nay, bản đồ "sống ảo" của giới trẻ Hà thành bỗng xuất hiện một tọa độ mới toanh mà quen thuộc, khiến người ta phải trầm trồ xuýt xoa.

Chẳng phải lặn lội lên những con phố trung tâm đông đúc, nhiều người đang chọn cách rủ nhau "đi trốn" đến khu đô thị Ecopark (giáp ranh Hà Nội), nơi có cây cầu Thủy Tiên đang được khoác lên mình một tấm áo hoa giấy khổng lồ rực rỡ. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy những video bên xứ Trung quay cảnh cầu vượt Thượng Hải rợp bóng hoa giấy, chị em nào cũng ước ao một lần được đứng dưới tán hoa đó. Thì nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực ngay trước mắt, mộc mạc, chân thật và rực rỡ chẳng kém cạnh gì.

Giấc mơ Thượng Hải thu nhỏ ngay dưới chân cầu Thủy Tiên

Những ai từng đi ngang qua cầu Thủy Tiên hẳn đều ấn tượng với lối kiến trúc uốn lượn mềm mại, hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên tĩnh lặng xung quanh. Nhưng phải đến những ngày tháng 3 này, khi nắng xuân bắt đầu rót mật vàng óng ả, cây cầu mới thực sự bước vào giai đoạn "chín muồi" của nhan sắc. Không hiểu từ bao giờ, những rặng hoa giấy vươn mình bám chặt lấy lan can cầu, đan xen vươn dài xuống tận gầm cầu, tạo thành một dải lụa hoa màu hồng xác pháo rực rỡ, bừng sáng cả một góc trời.

Đứng dưới gầm cầu nhìn lên, bạn sẽ thấy hàng ngàn chùm hoa giấy mỏng tang như những cánh bướm đang rung rinh trong gió. Cái hay của hoa giấy là nó không mang vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ như hoa sưa rụng trắng sân sau một đêm mưa, cũng chẳng đài các kiêu sa. Hoa giấy mọc thành từng cụm lớn, ken đặc vào nhau, mộc mạc, hoang dại nhưng lại mang đến một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ.

Sự tương phản giữa những khối bê tông xám lạnh lẽo của gầm cầu và sắc hoa hồng rực, đỏ thắm đã tạo nên một khung cảnh nghệ thuật vô cùng mãn nhãn. Chẳng thế mà những ngày gần đây, từ các bạn sinh viên Gen Z đam mê chụp ảnh máy phim, cho đến các chị, các mẹ xúng xính váy đầm xòe đều đổ xô về đây. Ai cũng muốn lưu lại một khoảnh khắc thanh xuân dưới "thác hoa" rực rỡ này, cảm giác chẳng khác nào đang đi lạc vào một thước phim điện ảnh lãng mạn.

Lên đồ đi "chill", gom ngay rổ ảnh đẹp như tạp chí

Đến cầu Thủy Tiên mùa này, bạn chẳng cần phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay có máy móc xịn xò mới có được ảnh đẹp. Chỉ cần giơ điện thoại lên, chọn một góc máy hất từ dưới gầm cầu lên nền trời xanh ngắt, hay thả dáng bước đi nhè nhẹ trên vỉa hè đầy những cánh hoa rơi rụng, là đã có ngay một bức ảnh mộng mơ, tình ơi là tình. Góc cầu này cực kỳ "ăn" những trang phục mang hơi hướng nàng thơ, vintage. Các nàng cứ diện một chiếc váy trắng tinh khôi, một tà áo dài trơn màu pastel nhẹ nhàng, hay phong cách y2k năng động kèm chiếc mũ cói rộng vành là đảm bảo "cân" trọn mọi khung hình.

Thêm một điểm cộng to đùng khiến dân tình rần rần rủ nhau sang đây là vì cầu Thủy Tiên nằm trọn trong không gian xanh mát của khu đô thị Ecopark. Sau khi đã chụp ảnh chán chê dưới gầm cầu hoa giấy, bạn hoàn toàn có thể kết hợp làm một chuyến dã ngoại cuối tuần đúng nghĩa. Chỉ cần trải một tấm thảm nhỏ dưới bãi cỏ công viên gần đó, nhâm nhi chút bánh ngọt, ly trà ủ lạnh, rôm rả vài câu chuyện phiếm cùng bạn bè, hay đơn giản là ghé vào một quán cà phê ngập tràn cây xanh gần đó để chạy trốn những khói bụi ồn ào của nội đô.

Một chuyến đi vừa có hình đẹp mang về thay avatar, vừa được hít thở bầu không khí trong veo, thư giãn gân cốt thì quả là một sự lựa chọn điểm 10 cho những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Hoa giấy đang độ rực rỡ nhất rồi, thanh xuân thì hữu hạn mà mùa hoa thì cũng chẳng đợi ai, sao hội chị em không nhắn ngay cho "cạ cứng" để set kèo xách túi lên và đi thôi!