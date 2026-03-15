Khách Tây đồng loạt quỳ gối trước tượng đài ở Hà Giang khiến người bản địa phải ngả mũ

Du lịch Hà Giang những năm gần đây không chỉ thu hút bởi những cung đường đèo hiểm trở hay sắc hoa tam giác mạch thơ mộng mà còn bởi những giá trị lịch sử hào hùng ẩn sau mỗi ngọn núi, con đèo. Khách du khách quốc tế khi đến với vùng đất này, bên cạnh việc thưởng thức cảnh đẹp và ăn ngon, họ còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những câu chuyện về con người và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Mới đây, nhiều người đang truyền tay nhau khoảnh khắc đầy thú vị của một nhóm nam du khách nước ngoài khi dừng chân tại một di tích lịch sử nổi tiếng trên cao nguyên đá. Thay vì chỉ đứng chụp ảnh lưu niệm thông thường, nhóm bạn trẻ này đã nảy ra ý tưởng độc đáo khi cố gắng tái hiện lại trọn vẹn tư thế của các nhân vật trên bức tượng đài Thanh niên xung phong. Trong đoạn clip, mỗi thành viên trong nhóm tự phân vai để đóng một nhân vật, từ người cầm cờ kiêu hãnh đến những người quỳ gối.

Nhóm khách Tây dừng lại tạo dáng chụp ảnh trước tượng đài trên cung đường Hà Giang Loop

Dù chỉ là những hành động ngẫu hứng, sự nghiêm túc trong cách tạo dáng và biểu cảm của họ đã tạo nên một khung hình vừa lạ mắt vừa tràn đầy năng lượng trẻ trung. Được biết, địa điểm xuất hiện trong đoạn video chính là Tượng đài Thanh niên xung phong tọa lạc tại khu vực Hà Giang cũ. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc, nằm ngay bên cạnh con đường Hạnh Phúc huyền thoại. Tượng đài được dựng lên để ghi nhớ công ơn của hàng nghìn thanh niên xung phong đã dùng những công cụ thô sơ nhất, bám trụ suốt nhiều năm ròng rã để phá đá mở đường.

Hành động của nhóm du khách này đã thu hút nhiều người bản địa quan tâm và thích thú. Nhiều người còn hài hước nói rằng nhóm khách Tây này nên sang Việt Nam ở luôn vì quá “hoà tan”, một số người thì chú ý đến biểu cảm của nhóm du khách này: “Mặt có vẻ tâm huyết quá”, “Rất chi là tâm huyết”, “Họ đến Hà Giang và luôn để lại ấn tượng riêng”.

Gương mặt nghiêm túc của nhóm du khách này khiến nhiều người không khỏi bật cười

Khoảnh khắc này chắc hẳn khiến nhiều khách Tây nhớ mãi không quên về một hành trình không chỉ có cảnh sắc hùng vĩ mà còn biết được thêm nhiều giá trị lịch sử văn hoá Việt Nam. Chính sự kết nối tự nhiên này đã biến chuyến đi trở thành một kỷ niệm vô giá, nơi rào cản ngôn ngữ được xóa nhòa bởi sự trân trọng dành cho những giá trị bản địa.

Nguồn: @buffyTeam