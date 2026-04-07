Cầm 350.000 đồng đi siêu thị Việt, khách Trung Quốc ngại ngùng xin trả lại đồ lúc tính tiền

Mới đây cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn video vô cùng thú vị của hai du khách người Trung Quốc. Anh chàng quyết định thực hiện một thử thách nhỏ mang 100 tệ đi siêu thị ở Việt Nam xem sức mua sẽ đến đâu. Ban đầu vị khách này bước vào với phong thái vô cùng tự tin háo hức lựa chọn các món đồ thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên sự tự tin ấy nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ hoang mang khi anh ghé qua quầy trái cây và thực phẩm tươi sống. Nam vlogger liên tục thốt lên bất ngờ và tỏ ra rụt rè trước một số mặt hàng. Chẳng hạn một túi nho có giá 149.000 đồng táo và lê dao động ở mức 75.000 đến 79.000 đồng cho mỗi ký hay một hộp kiwi lên tới 87.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó khu vực thịt cá cũng khiến anh chàng đắn đo. Một khay thịt lợn niêm yết mức 127.000 đồng thịt bò từ 110.000 đến 120.000 đồng và 3 chiếc đùi gà tiêu tốn 50.000 đồng. Dù siêu thị vẫn có rất nhiều sự lựa chọn bình dân như dưa hấu 25.000 đồng một ký hay trái cây cắt sẵn chỉ 19.000 đồng nhưng anh chàng vẫn liên tục nhấc lên rồi lại đặt xuống đầy cân nhắc.

Lúc đầu, hai du khách muốn thưởng thức những loại trái cây nhập khẩu đắt tiền.

Sau một hồi dạo quanh nam vlogger cũng chọn được 21 món đồ cơ bản gồm chút thịt đồ ăn vặt sữa đồ dùng cá nhân và nước giải khát. Thế nhưng khoảnh khắc hài hước nhất chính là lúc đứng ở quầy thu ngân. Tổng hóa đơn nhảy lên con số 486.000 đồng vượt xa ngân sách 350.000 đồng đã chuẩn bị sẵn. Tình huống éo le này khiến vị khách đành ngậm ngùi bỏ lại một số món đồ hoặc phải mau chóng nạp thêm hầu bao mới có thể mang chiến lợi phẩm về nhà.

Cô nàng cũng muốn ăn thịt nhưng vượt quá chi tiêu.

Bên dưới đoạn video rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đã để lại bình luận rôm rả. Đa số mọi người đều nhiệt tình hiến kế cho anh chàng rằng nếu muốn trải nghiệm mua sắm thả ga với mức giá mềm mại thì hãy ghé ngay các khu chợ truyền thống. Ở chợ thực phẩm tươi sống vừa đa dạng lại vô cùng rẻ đảm bảo 100 tệ sẽ mang về đầy ắp túi to túi nhỏ.

Trải nghiệm mua sắm vỡ kế hoạch của nam du khách thực sự đã mang lại những phút giây giải trí vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương cho người xem.

Ngọc Ánh