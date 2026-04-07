Cảnh tượng hiếm xảy ra ngay đầu tháng 4 ở Đà Nẵng

Vốn dĩ đầu tháng 4 vẫn luôn được mặc định là khoảng thời gian chạy đà của du lịch biển trước khi chính thức bước vào chảo lửa của cao điểm mùa hè. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất ghi nhận tại bãi biển Đà Nẵng đang khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại vì cứ ngỡ cảnh tượng xảy ra vào mùa cao điểm lễ hay hè.

Bãi biển ken đặc người từ chiều đến tối mịt

Trong những ngày gần đây, hàng loạt đoạn clip và hình ảnh ghi lại sự nhộn nhịp tại bãi biển Đà Nẵng được chính các du khách thay nhau chia sẻ. Thay vì không gian thoáng đãng, có phần vắng vẻ thường thấy của giai đoạn giao mùa, bãi biển lại xuất hiện một cảnh tượng người đông như kiến. Kéo dài từ bờ cát trắng phau cho đến tít dưới mép nước đều ken đặc dòng người đổ về giải nhiệt, tắm biển và thong thả đi dạo.

Tại khu vực bãi biển Mỹ Khê và Công viên Biển Đông từ khoảng 16 giờ chiều, dòng người đã kéo dài dọc bờ cát không dứt. Dưới cái nắng đầu mùa, nhu cầu giải nhiệt tăng cao khiến mặt nước gần như không còn chỗ đứng.

Sự nhộn nhịp ngoạn mục này dường như đã phá vỡ hoàn toàn quy luật du lịch thông thường của mọi năm, tạo ra một hiện tượng đầy bất ngờ về lượng khách đổ về thành phố đáng sống nhất Việt Nam, ngay cả khi mùa hè thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu.

Khách quốc tế sốt sắng vì sự đông đúc của Đà Nẵng

Sức nóng bất ngờ của bãi biển Đà Nẵng không chỉ khiến người dân trong nước đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà còn làm cho rất nhiều du khách nước ngoài phải lên tiếng cảm thán ngay lập tức. Thông qua những lời bình luận rôm rả, hàng loạt du khách quốc tế đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng đông đúc được du khách người nước ngoài chia sẻ. (Chia sẻ từ du khách @nadezhdayaseneva)

Một du khách tên Jack đã thẳng thắn bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi mang câu chuyện hiện tại ra so sánh. Anh cho biết chỉ mới một tháng trước, nơi đây còn vắng nên du khách có thể thoải mái tận hưởng không gian tĩnh lặng. Vậy mà chỉ trong vài ngày trở lại đây, bãi biển đã hoàn toàn đông đúc một cách khó tin. Rất nhiều du khách khác cũng gật gù đồng tình với quan điểm của Jack, họ quả quyết khẳng định đây chính xác là sự nhộn nhịp của đám đông mùa hè chứ không còn mang dáng dấp của những ngày mùa xuân nữa. Thậm chí, một du khách khác còn để lại dòng miêu tả đầy chân thực sau khi tận mắt chứng kiến: Hôm qua tôi đi bộ dọc bờ biển từ 16 giờ đến 18 giờ chiều, và quả thật là người đông như kiến.

Vì sao làn sóng du lịch Đà Nẵng lại bùng nổ sớm đến vậy?

Đà Nẵng đột ngột đón một lượng khách khổng lồ ngay từ đầu tháng 4 có thể được lý giải bởi sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố thực tế.

Đầu tiên chắc chắn phải kể đến sự ưu ái của thời tiết. Những ngày đầu tháng 4 này, thời tiết miền Trung đang bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Nắng vàng rực rỡ lan tỏa khắp nơi nhưng lại chưa hề xuất hiện cái cảm giác gắt rát, oi ả của cao điểm mùa hè. Bầu không khí cực kỳ lý tưởng này thôi thúc người ta bước ra khỏi phòng để tham gia các hoạt động ngoài trời.

Du khách đổ ra biển Đà Nẵng thư giãn vào buổi chiều. (Ảnh: @_trungphan)

Thêm vào đó, tâm lý đi trốn nóng sớm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của đám đông. Rất nhiều gia đình và các bạn trẻ hiện nay có xu hướng đi du lịch sớm hơn để chủ động né tránh cảnh chen chúc, nghẹt thở hay sự quá tải dịch vụ thường thấy vào dịp nghỉ lễ 30/4 hay những tháng hè sắp tới. Cuối cùng, sức hút không thể chối từ của thương hiệu du lịch Đà Nẵng chính là thỏi nam châm lớn nhất. Thành phố này luôn biết cách làm mới mình, giữ chân khách bằng các dịch vụ chuyên nghiệp, ẩm thực đỉnh cao và một bãi biển luôn chễm chệ trong top những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Du khách trong và ngoài nước cực kỳ yêu mến Đà Nẵng (Ảnh: itsshayden_)

Với đà tăng trưởng lượng khách đổ về sớm và nhộn nhịp như thế này, mùa du lịch hè 2026 của Đà Nẵng hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh thu mạnh mẽ và mang đến vô số những kỷ lục ấn tượng mới.