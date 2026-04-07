Phê La chạm mốc 100 cửa hàng: Khi lan tỏa giá trị văn hóa trở thành cốt lõi để phát triển

Cột mốc 100 cửa hàng cho thấy tốc độ tăng trưởng của Phê La trong 5 năm qua. Đáng chú ý, việc liên tiếp góp mặt trong Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín 2024-2025 (Vietnam Report) cho thấy đây không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô. Đằng sau con số ấy là hành trình được bồi đắp từ sản phẩm, câu chuyện thương hiệu đến kết nối bền chặt với khách hàng.

"Sáng tạo từ nguyên bản" – điểm khởi đầu của hành trình phát triển Phê La

Để hiểu vì sao Phê La có thể đi nhanh trong 5 năm qua, cần nhìn lại điểm xuất phát. Ngay từ đầu, Phê La không đi vào thị trường đại trà, mà chọn ngách riêng: Ô Long Đặc Sản Việt Nam - nông sản chất lượng cao nhưng chủ yếu phục vụ xuất khẩu và chưa có vị thế rõ ràng tại thị trường nội địa. Không phải bước đi phổ biến, nhưng thể hiện rõ định hướng: xây dựng bản sắc từ chất liệu có chiều sâu & giá trị riêng, còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Từ đó, Phê La định hình "Sáng tạo từ nguyên bản" như tinh thần phát triển xuyên suốt. "Nguyên bản" trước hết nằm ở phần cốt lõi: nguyên vật liệu đặc sản mang giá trị bản địa. Thay vì tạo khác biệt bằng những biến tấu sáng tạo xa rời gốc rễ, Phê La chọn khai thác chính giá trị nguyên bản và tính đặc sản của nguyên liệu Việt, rồi sáng tạo và làm mới theo cách gần gũi hơn với khẩu vị và cảm nhận của khách hàng.

Nhưng "nguyên bản" ở Phê La không chỉ dừng lại ở nguyên liệu. Ở nghĩa rộng hơn, đó là những giá trị vốn có trong đời sống và văn hóa Việt: nếp sống, phong tục và chất liệu quen thuộc hiện diện từ lâu trong sinh hoạt thường nhật. Vì vậy, cảm hứng văn hóa ở Phê La không phải là một hướng đi được bổ sung về sau để làm truyền thông, mà là sự tiếp nối tự nhiên từ chính nền tảng thương hiệu có từ đầu.

Từ "Sáng tạo từ nguyên bản" đến hành trình Phê La hòa mình cùng văn hóa Việt

Tinh thần "Sáng tạo từ nguyên bản" cùng giá trị văn hóa từng bước được Phê La sáng tạo và lan tỏa rõ nét qua sản phẩm, chiến dịch và cách kết nối với khách hàng ở từng giai đoạn. Hành trình ấy được thể hiện qua hai lớp nổi bật: Văn hóa đời sống và Văn hóa truyền thống & bản sắc.

Phê La bắt đầu từ điều gần gũi nhất của văn hóa đời sống Việt

Phê La chọn bắt đầu từ văn hóa đời sống - những điều quen thuộc gắn với ký ức, trải nghiệm của mỗi người Việt. Đây không phải điều xa lạ hay mang tính trưng bày, mà là hình ảnh hiện diện trong tuổi thơ, gia đình, nhịp sống thường ngày. Nhờ vậy, lớp văn hóa này tạo cảm giác thân thuộc, dễ chạm và gợi sự đồng cảm, giúp Phê La đi vào tâm thức người dùng một cách tự nhiên hơn.

Tinh thần đó thể hiện qua nhiều sản phẩm của Phê La: từ hình ảnh người Bố trong Phê Xỉu Vani, người Bà trong Bòng Bưởi & Ô Long Đào Hồng, mùa tựu trường trong Sữa Chua Bòng Bưởi & Ly Ô Ly đến hạt gạo trong Lụa Gạo. Điểm chung của những câu chuyện là đều bắt đầu từ hình ảnh gần gũi trong ký ức người Việt. Phê La không tạo ra một sản phẩm đồ uống, mà còn định hình một cách kể chuyện đi từ những gì vốn là một phần đời sống.

Tinh thần văn hóa bản địa còn được đưa vào không gian cửa hàng: Phê La Ngọc Hà tại làng hoa nổi tiếng; Phê La Hồ Gươm tọa lạc trong tòa nhà mang tính biểu tượng Hà Nội; câu chuyện Bảo Tồn Văn Hóa Đọc & giữ nguyên kiến trúc nhà cổ ở Phê La Nguyễn Đình Thi. Tại Huế, Hội An hay Đà Nẵng, Phê La theo đuổi cách địa phương hóa trải nghiệm bằng chất liệu làng nghề & vùng miền trong kiến trúc, qua đó đưa văn hóa Việt đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Phê La mang góc nhìn mới vào những giá trị văn hóa truyền thống

Nếu văn hóa đời sống giúp Phê La tạo sự gần gũi, thì với giá trị văn hóa truyền thống, thương hiệu mở ra một cách kể sáng tạo hơn. Thay vì tái hiện y nguyên hay chỉ kể lại bằng cảm giác hoài niệm, Phê La lựa chọn làm mới chất liệu ấy trong một trải nghiệm và ngôn ngữ gần hơn với đời sống hiện đại. Hơn cả, Phê La không xem đây là những chiến dịch ngắn hạn mà liên tục gìn giữ, phát triển và nâng cấp qua từng năm.

Điều đó hiện rõ trong chiến dịch Tết - Happy Chill Year: không chỉ kể về Tết, mà còn gợi lại Mùi Tết và món Tết theo góc nhìn mới hơn. Những món quen như xôi gấc hay chè kho được làm mới thành Trân Châu Gấc và Trân Châu Chè Kho, từ đó Phê La mang hương vị truyền thống đến gần với trải nghiệm hiện đại.

Với Phê La Có Hỷ, thương hiệu tiếp cận văn hóa Hỷ sự của người Việt từ hình ảnh trầu không, rồi mở rộng thành câu chuyện cưới hỏi bằng ngôn ngữ mới mẻ. Từ Trân Châu Trầu Không đến việc dựng rạp cưới khắp cửa hàng, hay giới thiệu Tráp Cưới Trà Hạt và Tráp Cưới Trà Sữa Phê La, thương hiệu cho thấy khả năng sáng tạo khác biệt, có tính liên kết, ứng dụng cao và phù hợp với người trẻ.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Phê La không đưa nguyên những chất liệu văn hóa đó vào sản phẩm hay chiến dịch, mà chọn cách làm mới theo hướng trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần riêng của thương hiệu. Thay vì mời Đồng Chill ăn trầu theo cách truyền thống vốn khó tiếp cận với số đông, Phê La sáng tạo thành phiên bản Trân Châu Trầu Không để thưởng thức cùng trà sữa theo cách gần gũi hơn."

Khách hàng cùng Phê La viết tiếp câu chuyện lan tỏa giá trị văn hóa

Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng lan tỏa. Hành trình văn hóa của thương hiệu vì thế cũng dịch chuyển từ "thương hiệu kể" sang "cộng đồng cùng kể" với sự hưởng ứng từ Đồng Chill - cộng đồng người cùng gu thưởng thức tinh tế và yêu mến thương hiệu.

Với Ly Ô Ly, Phê La biến chiếc ly giấy quen thuộc thành "trang vở trắng" - nơi khách hàng tự do tô vẽ và gửi gắm cảm xúc riêng. Dịp 2/9, khi tinh thần sáng tạo hòa cùng niềm tự hào Việt Nam, những chiếc ly ấy nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực cho thương hiệu.

Với Phê La Có Hỷ, câu chuyện đã để lại dấu ấn khi chính Đồng Chill mang chiến dịch vào đời sống: dùng sản phẩm trong tráp lễ, check-in cùng Cốc Hỷ & không gian rạp cưới 03 miền hay tham gia rước dâu bằng xích lô,... Điều đó khiến chiến dịch không dừng ở concept đẹp, mà trở thành trải nghiệm Hỷ sự của mỗi khách hàng. "Phê La không làm điều đó một mình, mà chính sự đồng cảm và thấu hiểu giá trị sau mỗi chiến dịch khiến Đồng Chill sẵn sàng cùng Phê La lan tỏa những giá trị văn hóa ấy theo cách tự nhiên nhất." - Founder Hạnh Hoa chia sẻ.

100 cửa hàng không chỉ là cột mốc tăng trưởng, còn là kết quả của hành trình được bồi đắp ngay những ngày đầu: từ "Sáng tạo từ nguyên bản" đến hòa mình cùng văn hóa & chính khách hàng tiếp tục lan tỏa giá trị ấy. Hơn cả việc mang đến sản phẩm chất lượng, Phê La gợi lên cảm xúc và ký ức gần gũi với người Việt. Giữa thị trường F&B cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đây chính là khác biệt đủ sâu để thương hiệu bứt phá và đi đường dài.