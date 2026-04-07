Du lịch mùa hè: Đừng quên mang theo “tấm vé an tâm”

Trong những năm gần đây, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch toàn cầu, xu hướng đi du lịch của người Việt cũng tăng trưởng nhanh chóng, cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi hành trình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, hơn 4,06 triệu lượt người Việt đã đi du lịch nước ngoài ước đạt khoảng 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm 2024. Không chỉ thị trường du lịch quốc tế tăng trưởng, ngành du lịch Việt Nam nói chung cũng đang phục hồi rất nhanh. Tính đến hết 2025 du lịch Việt Nam ghi dấu bước tăng trưởng vượt bậc khi lần đầu tiên đón trên 21,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là con số vượt xa mốc kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm được xem là "đỉnh cao" của du lịch Việt Nam trước đại dịch.

Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch lại đang diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều biến động. Giá nhiên liệu tăng cao, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực hay tình trạng thiếu hụt năng lượng tại nhiều quốc gia đã tác động trực tiếp tới hoạt động vận tải hàng không và chuỗi dịch vụ du lịch.Chi phí nhiên liệu hàng không tăng trong thời gian qua khiến nhiều hãng bay phải điều chỉnh lịch khai thác, theo đó đã dẫn đến tình trạng chậm chuyến hoặc thay đổi lịch trình ở nhiều tuyến bay quốc tế. Không ít du khách đã gặp phải các sự cố như hoãn hoặc hủy chuyến bay, thất lạc hành lý, phát sinh chi phí lưu trú ngoài dự kiến khi lịch trình thay đổi cũng như các chi phí y tế trong trường hợp khẩn cấp.

Xu hướng du lịch tự túc và trải nghiệm cá nhân hóa

Sự bùng nổ của các nền tảng đặt vé trực tuyến, mạng xã hội và các ứng dụng du lịch đã khiến xu hướng du lịch tự túc ngày càng phổ biến. Thay vì đi theo tour truyền thống, nhiều du khách hiện nay chủ động xây dựng lịch trình riêng, lựa chọn điểm đến và trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân, đặc biệt với các quốc gia có khoảng cách địa lý gần, thủ tục visa thuận lợi và nhiều đường bay thẳng như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) …

Tuy nhiên, khi phạm vi di chuyển ngày càng rộng và các chuyến đi trở nên dài ngày hơn, những rủi ro trong hành trình cũng có thể phát sinh nhiều hơn. Trong thực tế, không ít du khách đã gặp phải các tình huống như chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, thất lạc hành lý, tai nạn trong chuyến đi, phát sinh chi phí y tế tại nước ngoài. Đặc biệt đối với các chuyến du lịch quốc tế, chi phí y tế tại nhiều quốc gia có thể lên tới hàng chục nghìn USD nếu xảy ra sự cố sức khỏe.

Chính vì vậy, bảo hiểm du lịch đang dần trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của nhiều du khách trước mỗi chuyến đi.

Bảo hiểm du lịch – "người bạn đồng hành" của mỗi hành trình an tâm

Bảo hiểm du lịch được thiết kế nhằm hỗ trợ du khách trước những rủi ro có thể phát sinh trong suốt hành trình. Tùy theo chương trình bảo hiểm, khách hàng có thể được bảo vệ trước nhiều tình huống như chi phí y tế, tai nạn cá nhân trong chuyến đi, hoãn hủy chuyến bay hoặc hỗ trợ khẩn cấp khi gặp sự cố tại nước ngoài. Nhờ đó, khi xảy ra các sự cố bất ngờ, du khách có thể giảm bớt gánh nặng tài chính và nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Nắm bắt xu hướng gia tăng mạnh mẽ của thị trường du lịch, Bảo hiểm Bảo Việt liên tục nâng cấp các chương trình bảo hiểm du lịch đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và gia đình. Các chương trình bảo hiểm du lịch của Bảo hiểm Bảo Việt được thiết kế linh hoạt cho cả du lịch trong nước, du lịch quốc tế, du lịch theo nhóm hoặc gia đình phù hợp cho các chuyến du lịch, công tác, thăm thân hoặc du học.

Trong đó, bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi là một trong những sản phẩm nổi bật với phạm vi bảo vệ rộng khắp toàn cầu, nhiều quyền lợi thiết thực. Nhờ đó, mỗi hành trình không chỉ trọn vẹn trải nghiệm mà còn được bảo vệ bởi một lớp lá chắn tài chính vững chắc từ thương hiệu bảo hiểm quốc gia.

Với nền tảng công nghệ số và hệ sinh thái dịch vụ bảo hiểm – tài chính toàn diện, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ mang đến giải pháp bảo vệ hiệu quả mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ bảo hiểm trong mọi tình huống. Trong bối cảnh nhu cầu dịch chuyển toàn cầu ngày càng gia tăng, những giải pháp bảo hiểm linh hoạt và hiện đại sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp mỗi chuyến đi của du khách thêm an tâm, trọn vẹn để sẵn sàng khám phá thế giới.

