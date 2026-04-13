Phát hiện nổi da gà tại Đà Nẵng: 4 địa điểm quen thuộc ai cũng từng ghé hóa ra là Tứ Linh trấn giữ thành phố?

Mới đây, một bài chia sẻ từ tài khoản có tên Hoàng đã khiến cộng đồng mạng hứng thú khi bóc tách sự trùng hợp thú vị giữa kiến trúc các công trình hiện đại của Đà Nẵng với bóng dáng của Tứ Linh. Dù chính chủ chỉ khiêm tốn nhận là phân tích cho vui và đầy ngẫu hứng của một người yêu thành phố, nhưng bài viết đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người để lại bình luận: Sao mà hợp lý đến thế!”; “Sống ở Đà Nẵng bao nhiêu năm giờ mới để ý, nghe thuyết âm mưu này xong thấy thành phố mình linh thiêng hẳn lên”.

Long: Cầu Rồng, biểu tượng của khát vọng vươn mình

Cầu Rồng là anh cả trong bộ tứ này. Trong tâm thức người Việt, Rồng là biểu trưng cho sức mạnh tối thượng và uy quyền của bậc đế vương. Hoàng phân tích rằng, việc Đà Nẵng chọn hình tượng con Rồng thép vươn mình ra biển lớn không chỉ là một kiệt tác kiến trúc, mà còn là lời khẳng định về một kỷ nguyên phát triển. Một thành phố trẻ, năng động, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thủ phủ du lịch của miền Trung.

Lân: Trung tâm Hội chợ Triển lãm, sự thịnh vượng và may mắn

Nếu Rồng đại diện cho quyền lực, thì Lân lại là linh vật mang đến điềm lành và sự thái bình. Ít ai để ý, nhưng cấu trúc của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng lại có những đường nét gợi nhắc đến hình dáng của một con Lân đang phủ phục.

Theo quan điểm của cư dân mạng này, việc đặt Lân tại trung tâm giao thương là một sự sắp đặt đầy ẩn ý. Đây là nơi hội tụ, kết nối giao thương, mang ý nghĩa cầu chúc cho sự buôn bán hanh thông, mang lại tài lộc và sự sung túc cho TP. Đà Nẵng.

Với không gian kiến trúc rộng lớn và các mảng khối độc đáo, đây là tọa độ hoàn hảo cho những bộ ảnh mang phong cách tối giản hoặc đường phố. Thời điểm lý tưởng nhất là buổi sáng sớm khi ánh nắng chiếu xiên qua các lớp mái, tạo nên hiệu ứng đổ bóng vô cùng nghệ thuật.

Khu vực xung quanh đường Cách Mạng Tháng Tám và chân cầu Tuyên Sơn là nơi tập trung rất nhiều quán cà phê phong cách industrial cực chất, rất hợp để bạn dừng chân nghỉ ngơi sau buổi chụp hình.

Quy: Cung thể thao Tiên Sơn, biểu tượng của sự vững chãi, trường tồn

Với hình dáng đặc trưng giống hệt một chiếc đĩa bay khổng lồ, nhưng dưới góc nhìn của Hoàng, Cung thể thao Tiên Sơn lại chính là hình tượng con Rùa (Quy) đang án ngữ.

Rùa là linh vật hội tụ khí thiêng của trời đất, tượng trưng cho sự trường thọ và khả năng hóa giải điềm xấu. Việc Tiên Sơn mang hình tượng Quy được lý giải là để tạo nên sự vững chắc cho các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế như: thi Robocon, các giải đấu thể thao hay hội nghị khoa học… Một sự thịnh vượng lâu dài và nền móng vững chắc.

Bạn hãy chọn góc chụp hất từ dưới lên để lấy được toàn bộ phần mái hình đĩa bay đồ sộ. Đặc biệt, vào lúc hoàng hôn, lớp vỏ kim loại của tòa nhà sẽ phản chiếu ánh sáng màu vàng cam cực kỳ siêu thực.

Ngay sát Cung thể thao là Chợ đêm Helio và Công viên châu Á. Bạn có thể kết thúc chuyến đi săn ảnh bằng một bữa tiệc đồ nướng thịnh soạn và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh tại đây.

Phụng: Nhà thi đấu Đa năng cũ, sự duyên dáng và thanh cao

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ chính là Phụng (Phượng Hoàng), một loài chim cao quý, biểu tượng của vẻ đẹp thanh nhã và sự tái sinh mạnh mẽ. Hình ảnh Nhà thi đấu Đa năng trên đường Phan Đăng Lưu với các đường mái uốn lượn được ví như đôi cánh Phượng đang sải rộng. Hình tượng này tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, vươn tới tầm vóc quốc tế nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, hài hòa vốn có của con người và cảnh vật nơi đây.

