9 siêu công trình khiến Việt Nam nổi tiếng thế giới hiện nay: Dự án 11 ngàn tỷ, tuyến cáp treo gần 8000 mét giật luôn kỷ lục Guinness

Nếu nghĩ Việt Nam chỉ có cảnh đẹp tự nhiên thì bạn đang hơi “thiếu sót”. Bởi trong một thập kỷ qua, có hàng loạt công trình kiến trúc, du lịch, nghỉ dưỡng của Việt Nam liên tục được truyền thông quốc tế gọi tên, thậm chí lập kỷ lục thế giới. Từ cây cầu kính đi bộ dài nhất hành tinh, tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, đến những tòa nhà chọc trời hay resort đạt chuẩn luxury, tất cả đang góp phần định hình một hình ảnh Việt Nam hiện đại, sáng tạo và cực kỳ biết cách gây ấn tượng.

Cầu kính Bạch Long (Mộc Châu): Đi giữa không trung trên cây cầu dài nhất thế giới

Nằm tại xã Mường Sang (Sơn La), cầu kính Bạch Long thuộc khu du lịch Mộc Châu Island là một trong những công trình gây “choáng” nhất Việt Nam hiện nay. Dự án gần 800 tỷ đồng, khởi công năm 2021 và mở cửa vào dịp 30/4/2022.

Cây cầu dài tổng cộng 632m, gồm đoạn bắc qua thung lũng 290m và đoạn men vách đá 342m, ở độ cao tới 150m. Toàn bộ mặt cầu sử dụng kính siêu cường lực Saint Gobain (Pháp), 3 lớp dày 40mm, chịu lực tới 5 tấn/tấm.

Không chỉ “xịn” về công nghệ, cầu còn mang lại trải nghiệm cực mạnh: đứng giữa không trung, ngắm trọn núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Điểm cuối là hang Chim Thần với nhũ đá tự nhiên và dấu ấn văn hóa người Thái. Sau 4 năm vận hành, đây vẫn là điểm check-in không thể bỏ lỡ và là niềm tự hào khi Việt Nam sở hữu cầu kính đi bộ dài nhất thế giới.

Cầu kích Bạch Long dài tổng cộng 632m, gồm đoạn bắc qua thung lũng 290m và đoạn men vách đá 342m, ở độ cao tới 150m. Ảnh: klook, Mộc Châu Island

Sau 4 năm vận hành, đây vẫn là điểm check-in du khách không thể bỏ lỡ khi đến Mộc Châu. Ảnh: @toiyeuvietnam.vibe

Bamboo Wing (Đại Lải): Khi tre Việt bước ra thế giới

Nằm trong khuôn viên Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), Bamboo Wing Restaurant là công trình kiến trúc tre tiêu biểu do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế.

Công trình được xây dựng từ năm 2009, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim bay. Điểm đặc biệt là toàn bộ kết cấu đều bằng tre, không sử dụng thép hay đinh vít nhưng vẫn tạo được không gian rộng tới 12m mà không cần cột chống.

Không chỉ là nhà hàng, Bamboo Wing còn là biểu tượng cho kiến trúc xanh, bền vững của Việt Nam. Công trình đã giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như International Architecture Awards 2011 và ARCASIA 2014.

Bamboo Wing có kết cấu bằng tre, không sử dụng thép hay đinh vít nhưng vẫn tạo được không gian rộng tới 12m mà không cần cột chống. Ảnh: Flamingo

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện: Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Được khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2017, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối đất liền quận Hải An với đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Công trình có tổng chiều dài 15,63km, trong đó phần vượt biển dài 5,44km trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc nhóm dài nhất Đông Nam Á. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.850 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ trung tâm Hải Phòng ra đảo giảm từ hàng giờ xuống chỉ còn khoảng 5 phút, không chỉ giúp giảm ùn tắc, tai nạn mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho du lịch Cát Bà và khu vực lân cận.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng chiều dài 15,63km, trong đó phần vượt biển dài 5,44km trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc nhóm dài nhất Đông Nam Á. Ảnh: Báo Hải Phòng

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort: “Định nghĩa lại” nghỉ dưỡng cao cấp

Năm 2025, tạp chí Travel + Leisure công bố giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific, vinh danh nhiều khách sạn Việt Nam như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Capella Hanoi, Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Trong đó, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nổi bật khi đứng đầu hạng mục khách sạn biển đảo xuất sắc nhất. Nằm trên bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng này được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, gây ấn tượng với cấu trúc phân tầng độc đáo, hòa mình vào thiên nhiên.

Đặc biệt, hệ thống tàu hỏa leo núi Nam Trâm tại đây được ví như “kỳ quan nghỉ dưỡng”, được nhiều du khách và người nổi tiếng liên tục check-in trên mạng xã hội.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, gây ấn tượng mạnh với du khách vì khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: @dicungchungminh, @111dn.a

Cầu Rồng (Đà Nẵng): Màn trình diễn ánh sáng “độc nhất vô nhị”

Không chỉ là một trong 9 cây cầu bắc qua sông Hàn, cầu Rồng từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch nổi bật của Đà Nẵng. Lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý bay ra biển Đông, cây cầu dài 666m gây ấn tượng mạnh với khả năng phun lửa và nước - một trải nghiệm hiếm có khiến du khách “đứng hình mất 5 giây” mỗi lần chứng kiến.

Khi màn đêm buông xuống, cầu Rồng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác: huyền ảo, rực rỡ với hàng nghìn bóng đèn LED, biến cả một khúc sông Hàn thành “sân khấu ánh sáng” giữa lòng thành phố.

Không ngạc nhiên khi công trình này nhiều lần được truyền thông quốc tế gọi tên. Từ tháng 7/2014, CNN đã dành riêng một bài viết trong chuyên mục du lịch để ca ngợi cầu Rồng, thậm chí ví đây không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo của Việt Nam mà còn là “biểu tượng cho sự thịnh vượng” của châu Á.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng của cầu cũng được Hiệp hội các nhà thiết kế ánh sáng chuyên nghiệp vinh danh - một trong những giải thưởng danh giá của ngành kiến trúc thế giới. Theo đánh giá của ban tổ chức, toàn bộ hệ thống ánh sáng được thực hiện khéo léo, vừa hiện đại vừa thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cầu Rồng được khánh thành năm 2013, nằm bắc qua sông Hàn, dài 666m.

Ngay sau khi được đi vào hoạt động, công trình nhanh chóng trở thành biểu tượng của Đà Nẵng. Ảnh: @dungngminh

Cầu Vàng (Bà Nà): Công trình “viral toàn cầu” của du lịch Việt

Ra mắt vào tháng 6/2018 tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng), cầu Vàng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông quốc tế. Cầu dài 150m, nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, được thiết kế như dải lụa vàng mềm mại, nâng đỡ bởi đôi bàn tay đá khổng lồ phủ rêu phong.

Ngay trong năm 2018, tạp chí Time đã đưa cầu Vàng vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới. Hình ảnh cây cầu cũng xuất hiện dày đặc trên các tờ báo lớn, trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật nhất của Việt Nam khiến du khách không thể không check-in.

Nằm tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng), cầu Vàng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông quốc tế sau khi ra mắt vào năm 2018. Ảnh: Sun World

Landmark 81: Tòa nhà cao nhất Việt Nam, vươn tầm Đông Nam Á

Tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, Landmark 81 hiện là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ 2 Đông Nam Á, với chiều cao 461,2m (gần 470m tính cả ăng ten). Công trình gồm 81 tầng, tích hợp đầy đủ tiện ích từ khách sạn 5-6 sao, căn hộ hạng sang, trung tâm thương mại đến đài quan sát. Tổng mức đầu tư toàn dự án lên tới 1,5 tỷ USD, hoàn thành năm 2018.

Điểm đặc biệt nằm ở thiết kế lấy cảm hứng từ bó tre - biểu tượng truyền thống cho sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người Việt. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một nhà thầu trong nước đảm nhận thi công công trình cao trên 60 tầng, đánh dấu bước tiến lớn của ngành xây dựng Việt Nam.

Landmark 81 hiện là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ 2 Đông Nam Á, với chiều cao 461,2m (gần 470m tính cả ăng ten). Ảnh: @batrung_tran

Bitexco Financial Tower: “Búp sen thép” giữa lòng Sài Gòn

Trước khi Landmark 81 xuất hiện, Bitexco Financial Tower chính là biểu tượng của TP.HCM trong mắt du khách quốc tế. Tòa nhà cao 262,5m với 68 tầng, được hoàn thành năm 2010 tại số 2 Hải Triều (quận 1).

Công trình do kiến trúc sư Carlos Zapata thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen vươn lên, biểu tượng cho sự thanh cao và phát triển của Việt Nam.

Điểm đặc biệt khiến Bitexco không lẫn vào đâu được chính là sân đỗ trực thăng nhô ra ở tầng 52, một chi tiết hiếm thấy tại Việt Nam. Ngoài ra, đài quan sát ở tầng 47-48 cho phép du khách ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến năm 2011, hiện nay Bitexco vẫn giữ vị trí top 4 và là một trong những tòa nhà hạng A+ thu hút nhiều tập đoàn lớn đặt trụ sở.

Bitexco Financial Tower cao 262,5m với 68 tầng, lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen vươn lên, biểu tượng cho sự thanh cao và phát triển của Việt Nam.

Cáp treo Hòn Thơm: Trải nghiệm “bay trên biển” dài nhất thế giới

Tuyến cáp treo Hòn Thơm nối từ thị trấn An Thới qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa đến đảo Hòn Thơm (Phú Quốc, Kiên Giang) hiện đang giữ kỷ lục Guinness là tuyến cáp treo 3 dây liên tục dài nhất thế giới, với chiều dài 7.899,9m.

Khánh thành ngày 4/2/2018, hệ thống gồm 2 nhà ga, 6 trụ cáp và 69 cabin, có thể đạt vận tốc tối đa 8,5 m/s. Nhờ đó, thời gian di chuyển ra đảo được rút ngắn đáng kể.

Điểm “ăn tiền” nhất chính là trải nghiệm ngồi cabin lơ lửng giữa không trung, phóng tầm mắt ra toàn bộ vùng biển Tây Nam với màu nước xanh ngọc, những hòn đảo nhỏ và đường chân trời bất tận - một trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế đánh giá là đáng thử ít nhất một lần trong đời.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm hiện đang giữ kỷ lục Guinness là tuyến cáp treo 3 dây liên tục dài nhất thế giới, với chiều dài 7.899,9m. Ảnh: Sun World

Từ những công trình “treo mình giữa không trung” đến các biểu tượng kiến trúc hiện đại hay không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, Việt Nam đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới: năng động, sáng tạo và đầy tham vọng. Không chỉ là điểm đến để ngắm cảnh, Việt Nam giờ đây còn là nơi để trải nghiệm những công trình khiến thế giới phải trầm trồ, và có lẽ hành trình “gây ấn tượng” này vẫn chưa dừng lại.



