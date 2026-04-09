Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Một tình huống giao lưu văn hóa "dở khóc dở cười" ngay trên phố đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần. Chuyện bắt nguồn từ bài đăng của tài khoản Thương Hoài, khi cô nàng tình cờ bắt gặp một anh chàng ngoại quốc vạm vỡ đang ôm khư khư quả dừa trên tay.Thấy lạ, Thương Hoài liền hỏi thăm: "Ông vừa hái đó à?" . Nhận được cái gật đầu và câu trả lời "Ừ, mới leo lên xong", cô gái nửa tin nửa ngờ buông luôn một câu thách thức đậm chất cà khịa: "Không tin, ông làm lại tôi xem".

Cứ ngỡ anh chàng Tây sẽ bỏ qua lời nói đùa, nhưng phản ứng tiếp theo của nam du khách mới là thứ khiến cõi mạng bùng nổ. Không nói nhiều, anh chàng lập tức lao tới cây dừa cao vút ngay sát vỉa hè. Bằng sự dẻo dai và những động tác bám trụ cực kỳ chuyên nghiệp, nam du khách thoăn thoắt trèo lên ngọn cây trong sự ngỡ ngàng của chính người đưa ra lời “thách thức” kia.

Nhìn hình ảnh anh Tây đu mình trên thân dừa điêu luyện chẳng kém gì dân miệt vườn thực thụ, những người chứng kiến chỉ biết ôm bụng cười trước độ chịu chơi và lầy lội này.

Thương Hoài chia sẻ ban đầu chỉ định quay clip vui đăng lên Threads, không ngờ màn "kẻ tung người hứng" này lại viral chóng mặt. Dưới phần bình luận, netizen Việt vô cùng phấn khích trước tinh thần dám thách dám làm của cả hai. Rất nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước khả năng thích nghi nhanh nhạy của du khách nước ngoài, biến một ngày dạo phố bình thường thành một khoảnh khắc giao lưu vô cùng mặn mòi.