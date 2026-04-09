Khách Nga tròn mắt ngạc nhiên khi ăn món bình dân bán đầy vỉa hè Việt Nam, thốt lên: "Tôi muốn ăn thêm!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món bình dân nhưng lại mang hương vị gây ấn tượng mạnh.

Sau đây là một ví dụ như thế, món quen thuộc với nhiều người Việt, giá rẻ, bán đầy ở các hàng quán bình dân, vỉa hè. Đó là ốc len xào dừa. Một vị du khách đến từ Nga đã không thể cưỡng lại được hương vị lạ miệng, thơm ngon của món ăn. Anh đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi thưởng thức rồi nhận xét: "Nước sốt này tuyệt vời, tôi không biết là ốc gì nhưng tôi muốn ăn thêm!".

Món ốc gắn với rừng ngập mặn miền Tây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, ốc len là loại nhuyễn thể sống phổ biến ở rừng ngập mặn và từ lâu đã được xem là một món ăn đặc sản nổi tiếng của địa phương. Trang này cho biết thịt ốc len có vị vừa thơm, vừa ngọt, vừa béo; cách chế biến quen thuộc nhất là xáo nước cốt dừa hoặc xào sả ớt. Trong đó, phiên bản xào dừa được nhiều người nhớ hơn cả, bởi nó gói gọn khá rõ “chất” ẩm thực miền Nam: nguyên liệu vùng sông nước, cách nấu đậm đà, thơm béo và ăn nóng mới ngon.

Không chỉ xuất hiện trong câu chuyện ẩm thực của Cà Mau, ốc len xào dừa còn được Cổng thông tin điện tử Cần Thơ nhắc đến khi giới thiệu các món ngon miền Tây. Chi tiết này cho thấy món ăn không chỉ là đặc sản của một địa phương riêng lẻ, mà đã trở thành một hương vị có tính đại diện hơn cho vùng Nam Bộ, nơi nước cốt dừa đi vào nhiều món ăn theo cách rất tự nhiên và quen thuộc.

Từ góc nhìn sinh học, các tài liệu nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ cũng ghi nhận ốc len phân bố tại rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau. Điều đó phần nào lý giải vì sao loài ốc này lại gắn chặt với hình dung về miền đất ven rừng, ven biển, nơi sản vật thiên nhiên đi thẳng từ môi trường sống đặc thù vào mâm cơm và rồi trở thành món ăn được nhiều người nhớ tên.

Ngon nhất khi xào với dừa, quen thuộc ở quán bình dân

Nhắc tới quán ốc ở các đô thị phía Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bàn nhựa san sát, khói bốc nghi ngút, tiếng gọi món rôm rả và những đĩa ốc nóng hổi vừa được đưa ra từ bếp. Giữa rất nhiều món nướng, hấp, xào me hay rang muối, ốc len xào dừa vẫn có một vị trí rất riêng.

Đây không phải món ăn sang trọng, càng không phải món cầu kỳ kiểu nhà hàng, nhưng lại là món đủ sức khiến thực khách chỉ cần ngửi thấy mùi nước cốt dừa sôi lăn tăn là muốn gọi ngay một đĩa để ăn cho đã miệng. Cái hấp dẫn của món ăn này nằm ở sự dân dã, dễ gần, nhưng hương vị lại khó lẫn với bất cứ món ốc nào khác.

Một trong những điểm khiến ốc len xào dừa khác biệt là cách ăn. Theo giới thiệu của Cà Mau, khi chế biến, người ta thường chặt bỏ phần nhọn ở đuôi ốc, cho nước cốt dừa vào nấu cùng; khi chín, chỉ cần hút nhẹ là phần thịt ốc theo nước dừa thơm béo trôi vào miệng. Chính kiểu thưởng thức ấy khiến món ăn trở nên vừa ngon vừa vui, rất hợp với không khí tụ tập bạn bè ở quán xá. Không cần cách bày biện cầu kỳ, chỉ cần một đĩa ốc nóng, chén nước chấm và vài câu chuyện rôm rả là đủ thành một bữa ăn có dư vị.

Ở TP.HCM, sức hút ấy càng dễ thấy tại những khu phố ẩm thực nổi tiếng về quán ốc. Cổng thông tin Quận 4 từng ghi lại cảm nhận của khách quốc tế về món ốc len xào dừa trên địa bàn, nhấn vào vị ngọt béo của nước cốt dừa. Chi tiết nhỏ này cho thấy món ăn không chỉ quen với người địa phương mà còn đủ đặc trưng để gây ấn tượng với du khách. Khi một món ăn bình dân vừa dễ gọi, dễ chia sẻ, vừa mang hương vị rõ ràng như vậy, việc nó bám trụ bền bỉ trong thực đơn quán ốc là điều dễ hiểu.

Tóm lại, ốc len xào dừa được nhớ không phải vì sự cầu kỳ, mà vì nó hội đủ những điều mà nhiều món ăn đường phố mơ ước: nguyên liệu có bản sắc, cách ăn có trải nghiệm, hương vị có điểm nhấn và cảm giác đủ gần gũi để ai cũng thấy thân quen. Từ rừng ngập mặn Cà Mau đến những quán ốc bình dân ở phố thị, món ăn này vẫn giữ được điều quan trọng nhất: chỉ cần xuất hiện trên bàn là lập tức gợi ra một góc rất riêng của ẩm thực miền Nam.