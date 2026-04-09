Làng chài Việt Nam có 200 resort lớn nhỏ lần đầu sánh vai cùng Mỹ và Trung Quốc, lọt Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu

Đây hoàn toàn không phải một danh hiệu mang tính biểu tượng bề nổi. Dữ liệu tìm kiếm và lượng đặt phòng thực tế từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 (ghi nhận cho kỳ nhận phòng nửa đầu năm 2026) cho thấy một sự bứt tốc ngoạn mục. Mũi Né vững vàng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 điểm đến Việt Nam được khách quốc tế săn lùng nhiều nhất, với mức tăng trưởng lên đến 20% so với cùng kỳ năm trước.

01. Bản đồ tìm kiếm: Mũi Né đứng ở đâu?

Trên bản đồ tìm kiếm nửa đầu năm 2026, Mũi Né cho thấy sức nóng ngày càng tăng ở cả hai tệp khách hàng:

- Với khách quốc tế: Điểm đến này chễm chệ ở vị trí thứ 8, đứng sau những cái tên quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Hội An, Sapa. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất là mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng lên tới 20%.

- Với du khách Việt: Mũi Né lọt Top 9 điểm đến nội địa được yêu thích nhất (tăng 1 bậc so với năm 2025), xếp ngay sau Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Hà Nội, Vũng Tàu và Hội An. Vị trí thứ 10 thuộc về Ninh Bình.

02. Cơ sở hạ tầng: Thủ phủ resort miền duyên hải

Bệ phóng cho sự thăng hạng của Mũi Né chính là mạng lưới lưu trú đồ sộ. Theo dữ liệu mới nhất, toàn khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện sở hữu hơn 600 cơ sở lưu trú, cung cấp ra thị trường gần 18.000 phòng nghỉ cao cấp. Sự bùng nổ này đang đưa Mũi Né tiến rất gần đến mục tiêu hình thành hệ sinh thái 200 resort lớn và tiêu chuẩn hóa trong tương lai gần.

Chỉ tính riêng trên trục đường "tỷ đô" Nguyễn Đình Chiểu với chiều dài 8 km đã quy tụ tới 53 resort san sát nhau, tạo nên một mật độ nghỉ dưỡng dày đặc bậc nhất Việt Nam. Thống kê đến cuối năm 2024 từ Sở Du lịch Bình Thuận cho thấy, Mũi Né có hơn 140 khu nghỉ dưỡng và khách sạn quy mô, đáng chú ý là hơn 60% trong số đó đã đạt tiêu chuẩn resort từ 3 sao trở lên, khẳng định chất lượng nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế của "vùng đất nắng gió" này.

Bên cạnh hệ thống khách sạn và resort sang trọng, dữ liệu của Booking.com cũng chỉ ra một thói quen dịch chuyển mới. Du khách Việt hiện nay đang có xu hướng ưu ái các loại hình lưu trú linh hoạt hơn như căn hộ, nhà khách, homestay hay căn hộ dịch vụ, qua đó phản ánh nhu cầu cá nhân hóa chuyến đi đang ngày càng được đề cao.

03. Trải nghiệm: Điểm đến của kỷ nguyên "khẳng định bản thân"

Booking.com định danh 2026 là kỷ nguyên du lịch để "khẳng định bản thân", thời điểm mà mỗi chuyến đi không đơn thuần là tích tắc đánh dấu vào bản đồ, mà là để cảm nhận và phản chiếu cá tính riêng của mỗi người. Mũi Né hội tụ hoàn hảo các yếu tố để phục vụ cả ba xu hướng trải nghiệm lớn:

- Góc lãng mạn và bay bổng (Romantasy Retreat): Khách du lịch có thể đắm chìm trong cảnh quan "sa mạc" hiếm có ven biển tại đồi cát Trắng và cát Đỏ, trải nghiệm tour xe Jeep đón bình minh, trượt cát hay chạy xe địa hình. Đặc biệt, Dốc Hoàng Hôn đang trở thành điểm check in biểu tượng với cung đường ven biển ôm trọn đại dương lúc mặt trời lặn.

- Thử thách mạo hiểm (Turbulence Test): Nhờ điều kiện gió biển lý tưởng và ổn định quanh năm, Mũi Né từ lâu đã vươn tầm thành một trong những "thánh địa" lướt ván diều (kitesurfing) hàng đầu châu Á.

- Thú vui tĩnh lặng và văn hóa (Hushed Hobby): Dành cho những ai muốn sống chậm lại, Mũi Né mang đến liệu pháp phục hồi cơ thể bằng bùn khoáng nóng sau những ngày rong ruổi. Về mặt văn hóa, Bảo tàng Nước Mắm Làng Chài Xưa mở ra không gian lịch sử 300 năm qua 14 phòng trưng bày. Ngoài ra, Dinh Vạn Thủy Tú với bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á cùng tín ngưỡng thờ cá Ông cũng là một điểm nhấn đậm tính bản địa miền biển.

04. Top 10 toàn cầu: Mũi Né sánh vai ai?

Danh sách 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 gọi tên: Mũi Né (Việt Nam), Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde), Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Úc).

Danh sách uy tín này được chắt lọc từ Top 1.000 điểm đến có lượng đặt phòng cao nhất trên Booking.com trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2025. Các đại diện sau đó được sắp xếp theo tốc độ tăng trưởng hàng năm và điều chỉnh để đảm bảo sự phân bổ đa dạng về mặt địa lý. Xin lưu ý, danh sách này vinh danh chung các điểm đến nổi bật nhất chứ không phân chia thứ hạng cụ thể.