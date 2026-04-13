Tin vui: Không phải Nội Bài, Tân Sơn Nhất, một sân bay vừa được chứng nhận quốc tế, cách Hà Nội hơn 100km

Ngày nay, trải nghiệm đi máy bay không chỉ được tính bằng quãng đường hay thời gian cất hạ cánh, mà còn bắt đầu ngay từ nhà ga, quầy thủ tục, khu vực phục vụ mặt đất. Bởi vậy, mỗi bước nâng cấp ở một sân bay đều dễ trở thành chi tiết đáng chú ý, nhất là khi nó gắn với những chuẩn mực quốc tế mà hành khách có thể cảm nhận rõ hơn trong từng chuyến đi.

Mới đây nhất, một cái tên ở miền Bắc đã thu hút sự chú ý theo cách như vậy. Ngày 31/3, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã trao chứng nhận ISAGO cho Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình chuẩn hóa hoạt động khai thác và dịch vụ mặt đất tại đây.

Một dấu mốc mới ở sân bay cách Hà Nội chỉ hơn 100km

Nếu Nội Bài hay Tân Sơn Nhất thường được nhắc đến như những đầu mối hàng không lớn nhất cả nước, thì lần này, cái tên được gọi lại là Cát Bi, sân bay nằm tại Hải An, Hải Phòng. Theo thông tin giới thiệu chính thức từ ACV, Cát Bi cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 8km và cách sân bay Nội Bài khoảng 105km. Khoảng cách đó khiến sân bay này trở thành một cửa ngõ hàng không khá gần Hà Nội nếu nhìn theo trục kết nối vùng.

Chứng nhận ISAGO mà Cát Bi vừa nhận được là tiêu chuẩn quốc tế của IATA dùng để đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động phục vụ mặt đất tại sân bay. Nói dễ hiểu hơn, đây là chứng nhận liên quan tới những khâu âm thầm nhưng rất quan trọng trong một chuyến bay, từ quy trình vận hành mặt đất, phối hợp khai thác đến tiêu chuẩn an toàn và chất lượng dịch vụ. Việc được trao ISAGO cho thấy Cát Bi đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe theo thông lệ quốc tế, thay vì chỉ dừng ở vai trò một sân bay địa phương đơn thuần.

Thực tế, Cát Bi cũng không còn là một cái tên xa lạ trên bản đồ hàng không Việt Nam. Theo ACV, sân bay này chính thức trở thành cảng hàng không quốc tế từ năm 2016, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, với đường cất hạ cánh dài 3.050m. Những dữ kiện ấy cho thấy Cát Bi đang được định vị như một mắt xích quan trọng của khu vực duyên hải Bắc Bộ, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của Hải Phòng mà còn có vai trò kết nối rộng hơn với du lịch và kinh tế vùng.

Từ Cát Bi, du khách có thể nối hành trình tới nhiều điểm đến

Ở góc độ du lịch, giá trị của Cát Bi không chỉ nằm ở chứng nhận vừa đạt được. Lợi thế dễ nhìn thấy hơn chính là vị trí. Từ sân bay này, du khách có thể nhanh chóng vào trung tâm Hải Phòng, đi xuống Đồ Sơn hoặc tiếp tục nối hành trình ra Cát Bà, vịnh Lan Hạ. Nói cách khác, đây là một sân bay không chỉ phục vụ điểm đến, mà còn mở ra cả một cụm trải nghiệm du lịch khá trọn vẹn ở miền Bắc.

Với những người thích các chuyến đi ngắn ngày, nội đô Hải Phòng là lựa chọn khá thuận tiện. Thành phố cảng này không chỉ có nhịp sống riêng mà còn sở hữu nhiều điểm dừng chân mang màu sắc đô thị đặc trưng như khu vực trung tâm, Bảo tàng Hải Phòng, Nhà hát thành phố, hồ Tam Bạc hay những tuyến phố cũ giàu dấu ấn kiến trúc. Đây là kiểu hành trình phù hợp với nhóm khách muốn “đổi gió” cuối tuần mà không cần di chuyển quá xa khỏi Hà Nội.

Điều khiến câu chuyện của Cát Bi đáng chú ý hơn nữa là sân bay này không dừng lại ở một chứng nhận. Tháng 8/2025, ACV đã khởi công dự án nhà ga hành khách T2 tại Cát Bi. Theo công bố của đơn vị này, nhà ga mới có diện tích khoảng 23.200m2, công suất thiết kế 5 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 10 triệu hành khách mỗi năm khi cần. Cùng với phương án mở rộng nhà ga hiện hữu, mục tiêu đến năm 2030 là nâng tổng công suất toàn cảng lên 13 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay Cát Bi đã được triển khai mở rộng (Ảnh ACV)

Nhìn từ những bước đi đó, có thể thấy Cát Bi đang được chuẩn bị cho một vai trò lớn hơn trong tương lai. Khi hạ tầng được đầu tư thêm, dịch vụ mặt đất được chuẩn hóa hơn và mạng kết nối với các điểm đến của Hải Phòng ngày càng thuận lợi, sân bay này có nhiều cơ sở để trở thành một cửa ngõ đáng chú ý cho những chuyến đi từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhìn ở góc độ du lịch, đây không chỉ là “tin vui” của riêng ngành hàng không, mà còn là một tín hiệu tích cực cho cả hành trình khám phá thành phố cảng và vùng biển đảo lân cận.