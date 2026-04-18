Chân dung cặp khách Hàn 6 lần đến Việt Nam, đi qua 11 thành phố, tự học tiếng Việt giữa quán bún chả

Sở hữu gia tài xê dịch choáng ngợp với 6 lần ghé thăm và càn quét trọn vẹn 11 thành phố cặp đôi vlogger Hàn Quốc có tài khoản @bung_ne đã tự ghi tên mình vào danh sách những du khách quốc tế lụy tim dải đất hình chữ S nhất. Hành trình của họ không chỉ dừng lại ở việc check in ngắm cảnh mà là quá trình nhập gia tùy tục đầy sống động để thấu hiểu trọn vẹn tình người đôn hậu.

Cặp đôi “nhập gia tùy tục”

Quyết tâm phá vỡ mọi rào cản của một người ngoại quốc cặp đôi này luôn mang theo tư duy đi du lịch như thể trở về nhà. Không bó mình trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay các nhà hàng sang trọng có máy lạnh hai vị khách Hàn Quốc chọn cách lao thẳng vào đời sống dân dã.

Minh chứng rõ nét nhất là ngay trong đêm đầu tiên hạ cánh xuống Đà Nẵng, cặp đôi khởi đầu với một mục tiêu khá đặc biệt là học tiếng Việt để có thể kết nối với người dân địa phương. Ngay trong buổi tối đầu tiên, “lớp học” của họ đã bắt đầu một cách đầy ngẫu hứng tại một quán bún chả, nơi chính chủ quán trở thành người hướng dẫn. Với cuốn sách tập đọc, tập viết, cùng sự chỉ dẫn kiên nhẫn, cặp đôi từng bước làm quen với hệ thống thanh điệu phức tạp của tiếng Việt.

Dù thừa nhận đây là ngôn ngữ khó, đặc biệt ở phần phát âm và sự khác biệt vùng miền, họ vẫn không giấu được sự hào hứng khi có thể tự tin nói: “ Hôm nay chúng tôi học được rất nhiều ”. Cô cũng cho biết thêm: “ Đúng là nhờ sự thân thiện của người Việt mà mỗi chuyến đi đều trở nên thật vui.

Hành trình nhập gia tùy tục tiếp tục được đẩy lên cao trào khi cặp đôi tìm đến sân tập pickleball bộ môn đang làm mưa làm gió tại Việt Nam. Trải nghiệm này không chỉ mang lại sự hứng khởi mà còn khiến họ dành nhiều sự nể phục cho thể lực và sức bền của người Việt, đặc biệt khi duy trì hoạt động thể thao dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Sau buổi tập, sự tử tế lại một lần nữa được thể hiện qua hành động nhỏ nhưng tinh tế, khi nhân viên tại một cửa hàng kem chủ động mang ghế để họ nghỉ ngơi dù vốn dĩ quán không có chỗ cho khách ngồi lại.

Cái ôm vỡ òa tại Hội An

Sau 11 thành phố đi qua điều đọng lại mạnh mẽ nhất trong lòng hai du khách đặc biệt này chính là sự kết nối tình thân đượm đà. Đỉnh điểm cảm xúc bùng nổ khi cả hai quyết định trở lại một quán ăn quen thuộc tại phố cổ Hội An sau hơn nửa năm bặt vô âm tín.

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong hành trình là lần trở lại Hội An sau nửa năm. Mang theo chút hồi hộp, cặp đôi ghé lại quán ăn cũ, không khỏi băn khoăn liệu mình còn được nhớ đến. Trước khi bước vào, họ cẩn thận tập lại câu tiếng Việt: “Bạn có nhớ tôi không” khiến ai cũng phải bất ngờ vì tình cảm mà cặp đôi dành cho cô chủ quán đã từng giúp đỡ mình.

Nỗi lo nhanh chóng được xóa tan khi họ không chỉ được chào đón nồng nhiệt mà còn nhận lại sự quan tâm ân cần như người thân. Cái ôm thân tình từ chủ quán, dù chỉ được ghi lại qua màn hình điện thoại, vẫn truyền tải trọn vẹn sự ấm áp và gần gũi.

Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã khiến cặp đôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong chuyến đi không nằm ở những điểm đến, mà ở cảm giác thân thuộc như được “trở về nhà” nơi đất khách. Cô chia sẻ: “ Thật sự rất hạnh phúc khi có được một mối nhân duyên quý giá vượt qua cả văn hóa và ngôn ngữ và càng vui hơn khi đó là một người Việt Nam mà tụi mình yêu quý ”

Hiện tại, series ghi lại hành trình khám phá Việt Nam của cặp đôi vẫn tiếp tục được cập nhật, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là khán giả trong nước.