Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông Nhật Bản công bố, bắt đầu từ ngày 24/4, một lệnh cấm chính thức về việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay sẽ có hiệu lực đối với tất cả các chuyến bay khởi hành từ hoặc hạ cánh xuống xứ sở mặt trời mọc. Quyết định cứng rắn này được đưa ra nhằm phản ứng trước hàng loạt sự cố nguy hiểm liên quan đến tình trạng pin lithium-ion đột ngột bốc khói hoặc phát nổ trong khoang hành khách thời gian qua.

Theo quy định mới, hành khách tuy vẫn được quyền mang sạc dự phòng theo hành lý xách tay nhưng sẽ bị cấm hoàn toàn việc cắm sạc điện thoại thông minh hay bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trong suốt quá trình máy bay cất cánh và lơ lửng trên không. Không chỉ dừng lại ở đó, hành động cắm nạp điện cho chính viên pin dự phòng thông qua hệ thống ổ cắm có sẵn trên ghế ngồi máy bay cũng bị đưa vào danh sách cấm tuyệt đối. Để siết chặt an ninh, các hãng hàng không cũng sẽ kiểm soát gắt gao hạn mức mang theo, quy định rõ mỗi hành khách chỉ được phép mang tối đa hai viên pin sạc dự phòng lên khoang ca bin.

Hành động sạc pin khi đang trên máy bay bị cấm tuyệt đối

Động thái siết chặt an toàn bay của nhà chức trách Nhật Bản hoàn toàn bám sát theo bộ quy chuẩn an ninh mới nhất do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) vừa ban hành hồi tháng 3. Nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ đối với các dòng pin lithium-ion không phải là sự phòng xa vô cớ, nhất là khi dư luận vẫn chưa quên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên một chuyến bay chở khách tại Busan, Hàn Quốc vào đầu năm 2025 vừa qua, với nguyên nhân cốt lõi được xác định xuất phát từ loại pin này bốc cháy trong khoang hành lý. Do đó, cơ quan quản lý hàng không Nhật Bản tha thiết kêu gọi sự thấu hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt từ phía hành khách để đảm bảo an toàn sinh mạng tuyệt đối cho mọi chuyến bay trên bầu trời.

Máy bay Air Busan bốc cháy do sạc dự phòng hồi năm ngoái

Tại Việt Nam, hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air thực tế đã đi trước một bước khi sớm áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên không từ năm 2025. Hiện tại, cả hai hãng đều yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn số lượng, bắt buộc đặt sạc dự phòng trong hành lý xách tay ở vị trí dễ quan sát và tuyệt đối không được cắm sạc dưới mọi hình thức.