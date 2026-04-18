Ông chủ quán lẩu kiếm 20 triệu mỗi ngày đuổi không hết khách, công khai chia sẻ kinh nghiệm 30 năm làm nghề: Bí quyết không nằm ở công thức

Một câu chuyện khá bi hài gần đây gây sốt mạng xã hội: Một quán lẩu gà dược liệu ở Phật Sơn (Trung Quốc) bất ngờ trở thành điểm nóng khi lượng khách tăng vọt lên khoảng 3.000 người mỗi ngày. Vì quá mệt, ông chủ phải van xin khách đừng đến.

Chủ quán là ông Mo, 62 tuổi vốn là một thầy thuốc Đông y, mở quán nhỏ tại quận Thuận Đức với lượng khách ban đầu chỉ vài chục người quen.

Ông Mo chủ quán lẩu gà

Mọi chuyện thay đổi khi một người có ảnh hưởng trên mạng ghé ăn và chia sẻ trải nghiệm. Chỉ trong thời gian ngắn, quán tăng từ khoảng 10 bàn lên đến 200 bàn mỗi ngày, quá tải đến mức chính chủ quán rơi vào tình trạng kiệt sức.

"Cả ngày chỉ xoay quanh việc chặt gà, nấu, hầm. Cho dù đưa tôi cả đống tiền, giờ tôi chỉ muốn mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng", ông nghẹn ngào chia sẻ trên sóng livestream.

Chủ quán nhẩm tính, từ ngày đông khách, quán thu về khoản lãi khoảng 700 USD/ngày (gần 20 triệu đồng). Tuy nhiên điều này không khiến ông thấy hạnh phúc hơn.

Quán ăn quá tải, mỗi ngày đón 3000 khách

Ông từng hai lần thử đóng cửa, nhưng khách vẫn xếp hàng dài trước cửa. Thậm chí ông còn lập tài khoản ảo để tự chê quán nhằm “đuổi khách”, nhưng lại bị cư dân mạng phát hiện và trêu chọc.

Bất đắc dĩ, ông quyết định công khai toàn bộ công thức món gà hầm với mong muốn mọi người có thể tự nấu mà ăn.

Ông Mo sử dụng nguyên liệu tươi ngon cùng các vị thuốc bắc để hầm gà

Ông chủ Mo nhấn mạnh “bí quyết 30 năm không nằm ở công thức”, mà ở việc kiên định với nguyên liệu tươi và cách nấu truyền thống: dùng gà thả vườn, nồi đất, đun bằng than và kiểm soát lửa ổn định.

Món gà hầm gồm các nguyên liệu quen thuộc như thổ phục linh, trần bì (vỏ quýt), đậu nành, táo đỏ. Tùy theo mùa, món ăn được điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp. Mùa hè, quán cho thêm hạt ý dĩ. Mùa đông cho thêm đỗ trọng để bồi bổ cơ thể.

Quy trình nấu cũng được công khai hoàn toàn. Dược liệu được ngâm 40 phút. Gà hầm bằng lửa nhỏ 65 phút. Loại gà sử dụng phải là gà thả vườn với trọng lượng từ 1,2kg đến 1,5kg. Tuy nhiên thời gian gần đây do khách quá tải, ông Mạc thừa nhận phải dùng thêm gà đông lạnh để thay thế.

Ông chỉ dùng gà tươi, nấu bằng nồi đất, đun bằng than, giữ lửa ổn định. Dù nổi tiếng, ông từ chối nhiều lời mời hợp tác, trong đó có đề nghị mở chuỗi nghìn cửa hàng với số tiền lớn. Chủ quán vẫn giữ nguyên quy tắc mỗi ngày chỉ bán 100 suất, hết là nghỉ.

Vào dịp nghỉ lễ 1/5 sắp tới, ông thông báo sẽ đóng cửa quán 3 ngày để cả nhà được ngủ và nghỉ ngơi trọn vẹn.

Theo Jimu News