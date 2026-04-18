Một thành phố của Việt Nam bất ngờ vào top đẹp nhất thế giới, đứng cùng các biểu tượng toàn cầu như Paris, New York nhờ yếu tố đặc biệt

Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler vừa công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có Hà Nội.

Theo Condé Nast Traveler, Hà Nội không gây ấn tượng bằng những tòa tháp chọc trời hay các đại lộ rực sáng, mà chinh phục du khách bằng “lớp trầm tích” của thời gian. Đó là những hồ nước xanh lặng giữa lòng đô thị, mái ngói nâu xô nghiêng trong khu phố cổ, ban công sắt uốn mang dấu ấn kiến trúc Pháp, hay những hàng cây xà cừ già phủ bóng theo mùa.

Bên cạnh đó, yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Hà Nội chính là sự giao thoa đa tầng: giữa Đông và Tây trong kiến trúc, giữa cổ kính và hiện đại trong nhịp sống, hay giữa ẩm thực đường phố giản dị với sức lan tỏa mang tầm biểu tượng. Chính sự hòa quyện này giúp Hà Nội duy trì được “tâm hồn lãng mạn” ngay cả trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Cùng góp mặt trong danh sách này là nhiều đô thị nổi bật như Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), Seoul (Hàn Quốc), Buenos Aires (Argentina), Cartagena (Colombia), Chiang Mai (Thái Lan), Dublin (Ireland), Edinburgh (Scotland), Florence (Ý), Porto (Bồ Đào Nha), Prague (Cộng hòa Séc)…

Không chỉ dừng lại ở đó, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế khác. Mới đây Tạp chí Time Out (Anh) cũng công bố danh sách Best Cities 2026, gồm 50 thành phố khắp thế giới, những nơi được đánh giá "thú vị nhất để sống và khám phá".

Trong đó ﻿Hà Nội xếp thứ 25 và được mô tả là “sự pha trộn giữa cũ và mới” với tốc độ chuyển mình đáng chú ý. Hình ảnh khách quốc tế thưởng thức bia hơi vỉa hè song hành với sự phát triển của các không gian giải trí cao cấp phản ánh rõ nét sự chuyển động đa chiều của đô thị này.

Được biết, danh sách này được xây dựng từ khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố cùng ý kiến của hơn 100 chuyên gia.

Các khảo sát cũng cho thấy 80% người dân đánh giá Hà Nội là điểm đến lý tưởng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyến nghị trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố còn góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng khác như top điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á của Time Out, hay danh sách những thành phố tuyệt vời nhất thế giới do Telegraph Travel Awards 2025 bình chọn. Tạp chí Travel + Leisure cũng đưa Hà Nội vào nhóm 15 điểm đến trong mơ với chi phí hợp lý.

Song song với việc nâng tầm hình ảnh trên bản đồ du lịch quốc tế, Hà Nội đang đẩy mạnh chiến lược phát triển đô thị thông minh. Đầu tháng 4, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”, đặt mục tiêu đưa Thủ đô lọt Top 50 đô thị thông minh uy tín nhất thế giới vào năm 2030.

Trọng tâm của lộ trình là chuyển đổi mô hình quản lý từ truyền thống sang vận hành dựa trên dữ liệu, cung cấp dịch vụ công 24/7.

Theo đó, thành phố sẽ vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kết nối đồng bộ từ cấp thành phố đến phường, xã, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực như giao thông, môi trường, an ninh và quản lý tài nguyên. Dự kiến, 95% tuyến đường chính sẽ được giám sát bằng camera AI, 100% điểm quan trắc môi trường được số hóa để phục vụ cảnh báo thiên tai.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng hướng tới xây dựng “Kho dữ liệu đô thị” (Urban Data Lake), nơi dữ liệu được xem là tài sản chiến lược và được liên thông theo nguyên tắc “một lần tạo lập – dùng chung toàn thành phố”.

Về quy hoạch, Thủ đô định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đồng thời áp dụng mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Sự kết hợp giữa bảo tồn giá trị lịch sử và thúc đẩy đổi mới công nghệ đang tạo nên một Hà Nội vừa giàu bản sắc, vừa hướng tới chuẩn mực đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để Thủ đô tiếp tục duy trì sức hút trên bản đồ du lịch toàn cầu trong những năm tới.