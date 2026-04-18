Giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều chặng quay đầu giảm

Khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 18/4, giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 trên nhiều chặng đã giảm từ 200 - 500 nghìn đồng so với đặt vé hồi đầu tuần tháng 4 về mức tương đương cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá 5,390 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý). Tiếp đến, vé của Sun Phú Quốc Airways ở mức 6,44 triệu đồng; Vietjet Air là 5,492 triệu đồng, giảm khoảng 220.000 đồng so với tuần trước.

Giá vé của Pacific Airlines là 6,366 triệu đồng; của Bamboo Airways là 6,396 triệu đồng và của Vietnam Airlines là 6,366 triệu đồng. Mức giá này tăng từ 600 - 900 nghìn đồng/vé so với vé bay thời điểm hiện tại và cùng thời điểm năm 2025, giảm từ 200 - 500 nghìn đồng so với mua vé thời điểm cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2026.

Hành khách có nhiều sự lựa chọn phương tiện và hành trình cho kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5. (Ảnh: Phạm Duy).

Trên chặng TP.HCM – Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 của Vietnam Airlines ở mức 2,7–3,2 triệu đồng. Trong khi đó, Vietjet Air và Bamboo Airways dao động 1,8–2,6 triệu đồng, giảm khoảng 200.000 đồng so với đặt vé hồi đầu tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2026.

Chặng Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận giá vé của Vietnam Airlines từ 2,6–3,8 triệu đồng; các hãng còn lại khoảng 2,1–2,9 triệu đồng, cũng giảm khoảng 200.000 đồng so với giai đoạn tương tự.

Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới khoảng 4,8 triệu đồng, trong khi Vietjet Air dao động từ 3 đến 4,6 triệu đồng;

Chặng TP.HCM - Phú Quốc có mức giá từ khoảng 1,8 đến 3 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,5 đến 4,2 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Trong ngày 3/5, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Cam Ranh về TP.HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2 đến 2,3 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,6 đến 3,1 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 3/5, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông. Trong khi chặng về TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,1 đến 3 triệu đồng.

Các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá trung bình khoảng 1,9 đến 2,3 triệu đồng.

Các hãng đồng loạt tăng chuyến, giảm giá

Thông tin về việc mở thêm các chuyến bay và giảm giá tại một số chặng dịp cao điểm đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Vietjet cho biết, mở bán 11 triệu vé khuyến mãi giảm đến 20% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí) cho hành khách chọn vé bay Business, SkyBoss, Deluxe.

Theo đó, Vietjet khuyến mại đến ngày 30/4/2026 cho tất cả hành khách đặt vé và nhập mã VJ20 tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air. Hơn 11 triệu vé Business, SkyBoss, Deluxe ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón hành khách, với thời gian bay từ ngày hôm nay đến 31/8/2026 (GMT+7).

“Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Vietjet dự kiến khai thác gần 3.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách trong thời gian từ 25/4 đến 5/5/2026. Các chuyến bay tăng cường tập trung ở các đường bay có nhu cầu cao như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Quốc…, giúp hành khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp với chi phí hợp lý”, Vietjet cho biết.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến, giảm giá vé dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5. (Ảnh: Cục hàng không Việt Nam).

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng cho biết, trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

“Trong giai đoạn cao điểm này, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730 nghìn ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Việc tăng tải tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch” , ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội - TP.HCM tăng 12%.

Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, TP.HCM đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, TP.HCM đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định; đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm.

Theo Cục Hàng không, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, thị trường vận tải hàng không ghi nhận xu hướng đặt chỗ phân bổ tương đối đồng đều. Nguyên nhân chủ yếu do hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau, kéo dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách linh hoạt lựa chọn lịch trình di chuyển.

Trong các ngày đầu của kỳ nghỉ (25, 26 và 29, 30/4), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương nhìn chung vẫn ở mức thấp, lượng ghế trống còn dồi dào.

Tuy nhiên, một số chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao trên 90%, tập trung chủ yếu ở các đường bay đến điểm du lịch đặc thù như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM.

Dù vậy, mặt bằng chung tỷ lệ đặt chỗ từ các địa phương về Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa ở mức cao. Chỉ một số đường bay như Côn Đảo - TP.HCM và Đồng Hới - Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80% trong suốt kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, trên các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 20% đến 40%. Điều này cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.