Vé máy bay nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tăng chóng mặt, chặng 'hot' đội giá cả triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 11/4, giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 trên nhiều chặng tăng từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng so với thời điểm hiện tại và tăng khoảng 1- 1,1 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025, tập trung vào các chặng "hot" như Hà Nội, TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.

Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng TP.HCM – Hà Nội đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá 5,390 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý); của hãng bay Sun Phú Quốc Airways là 6,051 triệu đồng; của Vietjet Air là 5,708 triệu đồng; của Pacific Airlines là 6,366 triệu đồng; của Bamboo Airway là 5,636 triệu đồng và của Vietnam Airlines là 6,798 triệu đồng.

Mức giá này tăng từ 900 – 1,1 triệu đồng/vé so với vé bay thời điểm hiện tại và cùng thời điểm năm 2025, tăng 200 - 300 nghìn đồng so với mua vé thời điểm cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2026.

Vé máy bay nhiều chặng tiếp tục tăng nóng dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5. (Ảnh: Cục Hàng không)

Vé chặng bay Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4,6 - 5,5 triệu đồng. Theo đó, giá vé khứ hồi của Vietjet Air là 6,572 triệu đồng; của Sun Phú Quốc Airways là 7,876 triệu đồng; của Vietnam Airlines và Pacific Airlines là 8,293 triệu đồng. Giá vé chặng này của các hãng tăng từ 1- 1,7 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 1- 1,2 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2015.

Theo đại diện các hãng hàng không, giá vé máy bay đang nhích lên do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu hàng không cao.

“Để đảm bảo duy trì hoạt động, lấy thu bù chi, các hãng buộc phải tăng giá vé nhưng vẫn nằm trong quy định mức giá trần của cơ quan chức năng. Các hãng hàng không cũng mong khách hàng chia sẻ những khó khăn mà ngành Hàng không đang đối mặt” , đại diện Vietjet cho biết.

Các hãng bổ sung hàng triệu chuyến bay

Thông tin về việc tăng cường các chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, Vietjet cho biết, đơn vị tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân trong giai đoạn từ 25/4 đến 5/5.

Tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 – 1/5 là 832.000, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

“Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc…” , đại diện Vietjet chia sẻ.

Các hãng hàng không đã bổ sung hàng triệu chuyến bay phục vụ cao điểm nghỉ lễ 30/4- 1/5. (Ảnh: Cục Hàng không)

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng cho biết, trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

“Trong giai đoạn cao điểm này, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730 nghìn ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Việc tăng tải tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch”, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Lượng khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Phạm Duy)

Trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội-TP.HCM tăng 12%.

Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, TP.HCM đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, TP.HCM đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định; đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm.