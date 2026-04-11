Từ hôm nay, hàng triệu khách hàng Vietnam Airlines cần biết ngay thay đổi sau để không mất quyền lợi

Bắt đầu từ ngày 1/3/2026, thuật toán tính điểm của chương trình Bông Sen Vàng đã được làm mới hoàn toàn theo hướng có lợi và dễ theo dõi hơn cho người dùng. Đáng chú ý nhất là việc Vietnam Airlines quyết định tăng hệ số cộng chặng cho một số nhóm giá vé nội địa, đồng thời thu gọn bảng phân chia từ 8 vùng rườm rà xuống chỉ còn 5 vùng áp dụng thống nhất cho cả đường bay trong nước lẫn quốc tế. Với bước nhảy hệ số được quy chuẩn ở mức 0,5, hành khách nay đã có thể dễ dàng tự tính toán và lên kế hoạch săn dặm để nâng hạng thẻ một cách chủ động nhất.

Tuy nhiên, song song với việc tinh gọn hệ số, hành khách cũng cần lưu ý đến sự biến động về chi phí mua bán dặm thưởng do sự chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD và VND. Cụ thể, mức giá mới để mua 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng xét hạng hiện được áp dụng là 2,5 triệu đồng. Các giao dịch chuyển nhượng hay chuyển đổi dặm thưởng sang dặm xét hạng cũng được quy định ở mức phí 250.000 đồng cho mỗi 1.000 dặm hoặc mỗi lần giao dịch, trong khi phí gia hạn hay khôi phục dặm thưởng là 125.000 đồng cho mỗi 500 dặm. Mặc dù có sự điều chỉnh về giá, Vietnam Airlines vẫn khéo léo giữ chân khách hàng bằng việc tung ra các mã giảm giá lên đến 45% ngay trên ứng dụng Lotusmiles dành riêng cho những hội viên có nhu cầu mua sắm các sản phẩm này.

Một trong những cải tiến sáng giá nhất và được lòng khách hàng nhất trong lần cập nhật này chính là sự thay đổi trong chính sách trả thưởng nâng hạng ghế, cũng chính thức áp dụng từ đầu tháng 3. Khác với quy định cũ thường khiến hành khách khó chịu khi phải móc hầu bao bù thêm tiền chênh lệch thuế phí dù đã dùng dặm để đổi, quy định mới cho phép số dặm bị trừ đã bao trọn gói mọi khoản chênh lệch thuế và phí. Điều này đồng nghĩa với việc hội viên sẽ được tận hưởng trải nghiệm nâng hạng ghế một cách trọn vẹn mà không cần phải phát sinh thêm bất kỳ chi phí tiền mặt nào. Đổi lại, để phản ánh sát sao nhu cầu của thị trường, bảng trả thưởng nâng hạng này sẽ được phân chia rõ ràng theo từng giai đoạn cao điểm và thấp điểm, đồng bộ hoàn toàn với bảng trả thưởng vé máy bay thông thường.

Để khép lại lộ trình cải tổ trong năm 2026, Vietnam Airlines cũng công bố tiêu chí xét duyệt hạng thẻ mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Để được gia hạn hoặc vươn lên các hạng thẻ quyền lực, hội viên chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện về dặm xét hạng hoặc chặng xét hạng. Cụ thể, tấm thẻ Titan cơ bản nhất sẽ yêu cầu hành khách tích lũy đủ 15.000 dặm hoặc thực hiện 20 chặng bay. Để sở hữu thẻ Vàng, con số này được nâng lên mức 30.000 dặm hoặc 30 chặng. Và cuối cùng, để chạm đến đặc quyền tối thượng của thẻ Bạch Kim, hội viên cần chinh phục cột mốc 50.000 dặm xét hạng hoặc hoàn thành 50 chặng bay hợp lệ. Ngân hàng dặm bay là tài sản vô hình vô cùng giá trị, do đó người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên đăng nhập vào ứng dụng Lotusmiles để theo dõi sát sao tiến độ tích lũy của bản thân.