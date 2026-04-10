Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Có sức chứa 5.000 chỗ lớn nhất Đông Nam Á, kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới

Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) là một công trình nằm tại phân khu A (HeartBay) của Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise.

Cách nhà hát chỉ vài trăm mét là 2 sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế West Sunset do Tiger Woods thiết kế và East Sunrise do Robert Trent Jones thiết kế. Phía đông giáp trực tiếp Paradise Lagoon – hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới với diện tích 443 ha. Phía tây kết nối với tòa tháp biểu tượng 108 tầng và tổ hợp thương mại trung tâm.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Nhà hát Sóng Xanh sở hữu quy mô 7 ha với sức chứa tổng cộng 5.000 chỗ ngồi trong nhà, vượt xa Encore Melaka Theatre ở Malaysia – trung tâm biểu diễn lớn nhất Đông Nam Á hiện tại chỉ có 1.000 chỗ ngồi.

Cụ thể, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh bao gồm nhà hát lớn 3.500 chỗ ngồi được thiết kế để tổ chức các chương trình opera, nhạc kịch quốc tế và hòa nhạc giao hưởng. Nhà hát nhỏ 1.500 chỗ ngồi phù hợp cho các buổi biểu diễn thính phòng, kịch nói và các chương trình nghệ thuật địa phương. Ngoài ra còn có 40 phòng hội nghị đa chức năng phục vụ từ 50-500 người và 8 phòng tiệc cưới cao cấp với sức chứa từ 200-800 khách.

Điểm đặc biệt nhất là quảng trường nhà hát ngoài trời rộng 4,5 ha với sức chứa lên tới 50.000 người, được thiết kế để tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô lớn, concert ngoài trời và các sự kiện văn hóa cộng đồng. Quy mô này cho phép tổ chức đồng thời nhiều chương trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của cư dân và du khách.

Nhà hát Sóng Xanh được thiết kế bởi Gensler – tập đoàn kiến trúc lớn nhất thế giới nổi tiếng với các công trình biểu tượng như Tháp Thượng Hải, trụ sở Facebook Silicon Valley và gần đây là trụ sở Tập đoàn Viettel tại Hà Nội.

Thiết kế của Nhà hát Sóng Xanh lấy cảm hứng từ những đường cong sóng biển Cần Giờ, tạo nên hình thái kiến trúc độc đáo mô phỏng chuyển động của nước biển. Các đường cong uốn lượn của mái che không chỉ tạo vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn có chức năng kỹ thuật quan trọng trong việc tối ưu âm thanh và ánh sáng tự nhiên. Vật liệu xây dựng được chọn lọc kỹ càng gồm kính tiết kiệm năng lượng, kim loại tái chế và hệ thống cách âm tiên tiến. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng LED thông minh có thể thay đổi màu sắc theo chương trình biểu diễn, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng vào ban đêm.

Nhà hát Sóng Xanh được trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng tiên tiến nhất hiện nay với công nghệ Dolby Atmos 3D cho nhà hát lớn và hệ thống L-Acoustics chuyên nghiệp cho nhà hát nhỏ. Sân khấu chính có thể thay đổi cấu hình linh hoạt từ sân khấu hộp truyền thống đến sân khấu vòng cung phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn khác nhau.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED RGB với hơn 2.000 đèn có thể điều khiển độc lập, tạo ra vô số hiệu ứng ánh sáng phối hợp với âm nhạc. Đặc biệt, hệ thống âm thanh được thiết kế để đảm bảo mọi vị trí ngồi đều có chất lượng âm thanh tối ưu, kể cả những hàng ghế ở tầng cao nhất.

Ngoài ra, nhà hát còn được trang bị hệ thống quay phim và trực tiếp trực tuyến chuyên nghiệp, cho phép phát sóng các chương trình biểu diễn đến khán giả toàn cầu. Công nghệ thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR cũng được tích hợp để tạo ra những trải nghiệm giải trí mới lạ.

Với trang thiết bị hiện đại này, Nhà hát Sóng Xanh có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các chương trình biểu diễn quốc tế, từ opera cổ điển đến concert nhạc điện tử hiện đại, tạo điều kiện thu hút các nghệ sĩ và đoàn biểu diễn hàng đầu thế giới.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến xứng tầm cho các sự kiện văn hóa – giải trí đẳng cấp quốc tế, từ nghệ thuật đỉnh cao như opera, âm nhạc thính phòng đến các chương trình tạp kỹ tầm cỡ thế giới.﻿