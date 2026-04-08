Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

Nhà hát Opera Hà Nội là một trong những dự án văn hóa có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử Việt Nam đã chính thức được khởi công vào ngày 5/10/2025. Ngay từ khi công bố, dự án đã thu hút sự quan tâm rộng rãi không chỉ bởi quy mô mà còn bởi tham vọng định vị trong nhóm những công trình biểu diễn đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Theo thông tin từ Sun Group, tổng mức đầu tư của Nhà hát Opera Hà Nội lên tới hơn 12.700 tỷ đồng – con số hiếm thấy đối với một công trình văn hóa trong nước. Nếu đặt trong tương quan quốc tế, mức đầu tư này đưa dự án tiệm cận nhóm các nhà hát opera có chi phí xây dựng cao trên thế giới.

Không dừng lại ở quy mô vốn, công trình còn sở hữu vị trí được đánh giá là đắc địa bậc nhất Hà Nội. Dự án được quy hoạch trên khu đất gần 20ha tại bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ, tiếp giáp Hồ Tây. Với lợi thế này, Nhà hát Opera Hà Nội được định hướng trở thành một tổ hợp văn hóa – nghệ thuật – cảnh quan mang tính biểu tượng mới, tương tự vai trò của nhiều nhà hát opera tại các đô thị lớn trên thế giới.

Về kiến trúc, nhà hát được xây dựng với kết cấu mái vòm quy mô lớn, được mô tả là “độc bản” tại Việt Nam. Đáng chú ý, mái vòm lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nổi lên trên mặt nước Hồ Tây, sở hữu kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lớp vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, có khả năng phản chiếu màu sắc mặt nước theo sự thay đổi của ánh sáng trong ngày.

Thiết kế công trình do kiến trúc sư người Ý Renzo Piano đảm nhiệm, một trong những tên tuổi có ảnh hưởng sâu rộng của kiến trúc thế kỷ 20. Ông là người Italy đầu tiên lọt vào Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời là chủ nhân của giải Pritzker Prize – được xem là “Nobel của ngành kiến trúc”.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội đang khẩn trương thi công giai đoạn 1 (Ảnh: Báo Tiền phong).

Xét về quy mô sử dụng, Nhà hát Opera Hà Nội có tổng diện tích sàn khoảng gần 41.000 m2 (chưa bao gồm khu đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật), tương đương gần 6 lần diện tích một sân bóng đá 11 người. Công trình bao gồm hai khán phòng chính: khán phòng opera với sức chứa gần 1.800 chỗ và khán phòng đa năng với hệ thống ghế linh hoạt, có thể chuyển đổi phục vụ các sự kiện đứng như concert, với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Bên cạnh đó, nhà hát còn tích hợp nhiều không gian chức năng như sảnh chính, phòng diễn tập, khu tập luyện, bảo tàng… Qua đó, công trình có khả năng phục vụ đa dạng loại hình nghệ thuật, từ hòa nhạc giao hưởng, opera, ballet cổ điển đến các chương trình giải trí quy mô lớn, lễ trao giải hay gala. Không chỉ là nơi biểu diễn, đây còn được định vị như một không gian giao lưu văn hóa – nghệ thuật và giải trí tầm cỡ cho người dân Thủ đô.

Với định hướng tổ chức các chương trình nghệ thuật đỉnh cao, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ gia nhập danh sách những “thánh đường nghệ thuật” nổi tiếng toàn cầu, sánh vai cùng các trung tâm văn hóa tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles. Đồng thời, công trình cũng được xem là cầu nối quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Vị trí nhà hát Opera Hà Nội tại quy hoạch bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Đây là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới, hội tụ những tiến bộ đặc sắc nhất của thế giới, và là nơi chúng ta được thụ hưởng các chương trình nghệ thuật nổi tiếng toàn cầu. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam, tài năng của người Việt Nam đến với thế giới. Chúng ta kỳ vọng đây chính là minh chứng cho sự bắt đầu, để có nhiều hơn những công trình văn hóa hiện đại, để Thủ đô Hà Nội xứng tầm là thủ đô văn hiến, hiện đại, thủ đô xanh và đẹp”, ông Thắng nói.

Dự án đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, tương tự cách nhiều nhà hát opera đã trở thành “biểu trưng quốc gia” tại các nước phát triển. Đồng thời, công trình cũng mở ra triển vọng thu hút các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn và các đoàn biểu diễn quốc tế, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ dòng chảy giao lưu văn hóa trong thời gian tới.